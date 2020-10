Vizualizări: 41

”CUMĂTRII” PRIM-MINISTRULUI CARE AU PUS OCHII PE TAXELE LOCALE!

30 Octombrie 2020 — Într-un interviu acordat recent unui portal media, referindu-se la inițiativa plafonării taxelor locale și opoziția față de ea a autorităților locale, Dl Chicu a făcut o serie de afirmații și interpretări regretabile, care nu corespund realităților, cadrului legal și/sau care se bazează pe niște situații izolate/ excepționale, scoase din contextul local. În special, Dlui afirmă că vrea să protejeze businessul local și că primarii răi când ”..au pică pe un ”CUMĂTRU” (antreprenor??) îl atacă și ii pun taxe enorme…..?!



Mai mult ca atât, unele afirmații sunt cu totul excesive și ofensatorii față de majoritatea covârșitoare a primarilor/APL de bună credință din Republica Moldova care, în condițiile pandemiei fără de sfârșit, depun un efort enorm financiar și uman pentru asigurarea funcționării serviciilor publice și rămânând practic singurele speranțe ale oamenilor și antreprenorilor din teritoriu. Chiar și așa, toți primarii, în esență, sunt puși într-o oală și învinuiți direct și indirect de protecționism și coruptibilitate.



În acest context, se impun mai multe clarificări și precizări privind situația reală și ” ”CUMĂTRII” adevărați care stau în spatele Dlui Prim-ministru:



Din start trebuie să menționăm că însăși inițiativa Guvernului privind plafonarea taxelor locale, susținută de Dl Chicu, reprezintă o OFENSĂ GRAVĂ ȘI TOTAL DEPLASATĂ, adusă TUTUROR PRIMARILOR și AEȘILOR LOCALI din Republica Moldova. Deci, din această inițiativă, dar și (direct/indirect) din spusele Premierului și funcționarilor de la Ministerul Finanțelor rezultă că toți sau majoritatea primarilor sunt HOȚI, CORUPȚI și……NEBUNI!!!!????? Oare nu trebuie să fii nebun…..ca să alungi/presezi un investitor din localitate care aduce venituri la bugetul local, care creează locuri de muncă și care reprezintă o rază de lumină? Cât de superficial în cunoașterea realităților din APL sau rău intenționat trebuie să fii ca să vii cu astfel de inițiative și argumente??! Ori nu putem sa ne închipuim că un ditamai Guvern și o instituție serioasă cum este Ministerul Finanțelor se ocupă cu fleacuri (0,4% din veniturile publice, atât consituie taxele locale) și soluționarea situațiilor particulare (unor companii private…). Nu-i așa? Doar Guvernul, Prim-ministrul și Ministerul Finanțelor, prin definiție și esență, într-un stat normal, vin cu abordări serioase și NU se ocupă cu promovarea unor persoane sau grupuri de interese înguste, obscure si dubioase….Nu? Ei au grija de interesul general și nu admit ca din puținul pe care-l au colectivitățile locale….să li se ia și ultimii bani… În plina criză pandemică!

Dle Prim-ministru, nu ați încurcat nimic? Din câte știm, anume sub paravanul sau cu participarea directă a Guvernelor anterioare, Ministerului Finanțelor și autorităților centrale, în ultimii ani, în RM au avut loc furtul miliardului, landromatul, privatizări ilicite și alte ”realizări” și hoții din averea publică, care au accentuat sărăcia și lipsa de viitor a acestui petec de pământ……. Iar Domnia Voastră tot continuați cu poveștile despre primarii răi. De ce nu veniți cu date concrete? Cu ce drept acum învinuiți primarii și APL în abuzuri și corupție? Este vorba de primari – cea mai controlată categorie de aleși locali (de zeci de organe ale statului)! Poate nu cunoașteți, dar primăria este cea mai credibilă instituție publică din acest stat, așa arată rezultatele sondajelor!!!! Unde se află Guvernul, Ministerul Finanțelor, justiția, controlorii și acuzatorii primarilor etc. în aceste sondaje???? Care este credibilitatea voastră în fața oamenilor? Întâi de toate ar trebui să faceți ordine în ograda voastră: Guvern, Parlament, Agenția proprietății publice, judecători, procurori și restul instituțiilor care gestionează 99% din cheltuielile publice…. Căutați, în primul rând, acolo hoți, protecționism și coruptibilitate…Opriți mișmașurile și furturile de proprietate a mun. Chișinău, satelor și orașelor care au loc și acum…



Atragem atenție la faptul că până a fi scoasă această problemă (taxelor locale) în spațiul public, acest subiect/temă practic lipsea cu desăvârșire. Nici mass media, nici societatea civilă, nici mediul academic, de experți științific, nici însuși mediul de afaceri în studiile sale recente, NU menționează taxele locale în calitate de problemă. Ceea ce este și firesc/normal: în realitate această problemă NU există. Pentru că în mod logic și firesc, autoritățile locale și mediul de afaceri prin definiție sunt sortite să aibă relații bune de cooperare. Mai mult ca atât, însuși cifrele privind mărimea taxelor locale în totalul veniturilor publice este una total infimă și nesemnificativă – doar 1,4 % !!!! Iar fără Chișinău și Bălți, în genere doar 04%!!! De aceea, în aceste condiții să spui că taxele locale sunt o problemă și să bulversezi întregul corp de primari /APL – este cel puțin straniu, mai ales în situația actuală, când mediul de afaceri se confruntă cu totul cu alte probleme care vizează 99% din veniturile publice și sunt în competența exclusivă a Guvernului/APC. Chiar și studiile reprezentanților mediilor de afaceri demonstrează că problema taxelor locale, practic, nu există.

Premierul afirmă că măsura plafonării taxelor locale vine ca urmare a ”…nenumăratelor!!!!! adresări din partea business-ului…” În realitate, nici Ministerul Finanțelor, nici Dl. Prim-ministru NU au venit niciodată cu o informație concretă sau cu vreo dovadă clară în acest sens privind numărul, categoriile/agenții economici care au avut de suferit de pe urma APL sau în ce situații concrete APL au admis încălcări etc. Am vrea și noi, dar cred că și întreaga societate, să vedem și să putem analiza, cel puțin câteva….cazuri….Considerăm ca orice declarație a unui demnitar de stat și orice inițiativă de politică publică trebuie să se bazeze pe analize și studii temeinice și complexe a situației. Așa spune legea. Problema taxelor locale este discutată deja mai mult de 7 ani, însă așa și nu a fost făcută publică NICI O analiză serioasă în acest sens. De ce opinia publică NU este informată despre fapte concrete de abuzuri din partea APL: care sunt aceste APL, care sunt categoriile de agenți economici, care sunt cauzele etc. ? Dacă nu există astfel de studii obligatorii, atunci în ce bază taxele locale au fost incluse în lista problemelor și se dorește plafonarea lor? Concluzia este simplă și evidentă: NU există nici o analiză serioasă și complexă în acest sens. Daca ar exista sau ar fi publicată – se va vedea foarte clar pe cine promovează autoritățile statului de la cel mai înalt nivel; că instituțiile publice ale statului și/sau funcționarii de rang înalt, de fapt, promovează interesele unor cercuri de afaceri foarte înguste și foarte concrete și merg împotriva intereselor comunităților locale și APL. A se vedea mai multe in acest sens: https://www.calm.md/cazinou-2-sau-jaf-in-timp-de-ciuma/

Chicu afirmă: „Dacă are pică pe un cumătru la Consiliu spune: acestuia impozitul 300% față de X….. ” Însă, din nou, această afirmație este total contrară realităților și legii!!!

Astfel, conform art. 297 alin. 5-10 din Codul Fiscal, sunt stabilite reguli și restricții foarte clare și chiar dure prin care autoritatea deliberativă a administrației publice locale este în drept să stabilească cotele taxelor locale:



a) nominal, pentru fiecare contribuabil în parte;



b) diferenţiat, în funcţie de forma organizatorico-juridică de desfăşurare a activităţii;



c) diferenţiat, în funcţie de genurile de activitate desfăşurate;



d) diferenţiat, în funcţie de amplasament;



e) diferenţiat, pe tipuri de obiecte ale impunerii.



De asemenea, legea stabilește că în caz de divergenţe la stabilirea cotelor taxelor locale, autorităţile administraţiei publice locale vor efectua o analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, adaptate şi aplicate corespunzător specificului local. (alin 9)



În sfârsit, aceeași Lege expres prevede că în caz de probleme/abuzuri, Cancelaria de Stat este în drept să sesizeze deciziile autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale privind stabilirea cotelor taxelor locale, în scopul asigurării respectării prevederilor. (alin. 10)



Aceste măsuri în opinia unor experți internaționali sunt chiar extrem de restrictive!!



Deci, de unde a luat Dl Prim-ministru că pentru cumătrul său, primarii răi, pot stabili o altă taxă decât altor cumătri/agenți economici (vorba PM), daca legea interzice expres acest lucru??? Iar dacă aceasta se întâmplă, ca excepție, există un mecanism legal și instituții obligate să reacționeze. În acest caz să-și facă datoria organele statului, inclusiv Ministerul Finanțelor și Guvernul.



Rezultă că Dl. Prim-ministru este dezinformat intenționat de către cei interesați și/sau greșește atunci când vorbește despre lipsa unui mecanismul actual de stabilire a taxelor locale și garanțiile deja existente contra abuzurilor.



Cu siguranță, în aceste condiții legale, cumătrul Dlui Prim-ministru poate fi calm și dormi liniștit – NU poate un primar sau Consiliu să stabilească pentru el reguli diferite decât în cazul altora…!



Mai departe, Chicu afirmă că ”….Dacă au un agent economic pe care trebuie să-l îngroape, nu se uită că prin asta descurajează investițiile, că-și fac șubredă baza fiscală. Îl pedepsesc, așa primarul și cu consiliul s-au înțeles ….” sau „…dacă ai acolo un Consiliu într-un sat care din diferite motive a decis să distrugă un agent economic nu vei atrage niciodată investitorii. Asta este ideea cu plafonarea respectivă…..” Dl Prim-ministru, în primul rând am vrea să ne dați măcar un singur exemplu de ”îngropare” a investitorilor……La rândul nostru, putem să vă dăm multe exemple, în care din cauza corupției de la cel mai înalt nivel, întreprinderi serioase și investitori solizi, pur si simplu au fugit cu viteza luminii……., lipsind orașele de mii de locuri de muncă… De ex. cazul gigantului german LEONI care urma sa investească 50 de milioane de Euro……..iar autoritățile locale iau creat toate condițiile necesare care au depins de ele. De ce a plecat?

În același timp, Vă aducem la cunoștință, că majoritatea covârșitoare a primarilor/APL sunt oameni raționali și au relații perfecte cu mediul de afaceri. Deoarece de această relație beneficiază ambele parți: una primește venituri în bugetele locale, iar alta, ceea ce nu este mai puțin important, primește condiții pentru activitate normală: infrastructură, drumuri, apă, lumină etc… Iar dacă se mai întâmpla și unele excepții, credem că acestea sunt nu mai puține decât în Guvern sau Parlament. Aceasta nu înseamnă că Legile trebuie sa fie făcute având la bază excepțiile.



Stimate Dle Prim-ministru, tot în acest sens vă informăm că la nivel local deciziile privind taxele locale sunt adoptate de către Consiliul local, după o serie de proceduri obligatorii, transparente și de consultare cu mediul de afaceri. Plus, vă spunem un secret: majoritatea Consiliilor respective sunt formate……din reprezentanții mediului de afaceri!!!! Chiar vă imaginați că ei o să-și taie creanga de sub picioare????

O altă afirmație a Dlui Prim-ministru care merită atenție: „Înțeleg dacă ar vorbi autorități locale care sunt autosuficiente, când veniturile lor nu depind de transferurile de la stat, atunci poți să mai spui. Dar dacă ei consideră că noi plafonăm veniturile lor, noi oricum le acoperim prin transferuri, noi nu-i lăsăm fără bani….” Dle Prim-ministru, dorim să vă informăm, în primul rând, că împotriva plafonării taxelor locale sunt toate APL. Ceea ce e și firesc. Pentru pot fi doar …..”cumătrii” sau ”prietenii” autorilor plafonării.., din motive subiective si care pun mai presus cumătrul decât interesul general al colectivităților locale. Iar în al doilea rând, dacă continuăm cu asemenea măsuri….. în curând, în Republica Moldova nu vor mai rămâne niciun fel de APL. Cota veniturilor proprii în PIB ale APL fiind în constantă descreștere (circa 8%). Iar acest lucru se întâmplă deoarece Guvernul este unul dintre cei mai mari restanțieri la capitolul implementarea documentelor de politici și angajamentelor internaționale în domeniul descentralizării/democrației locale și încă mai vine cu măsuri de centralizare……De 15 ani rapoartele independente ale Consiliului Europei constată acest lucru – lipsa de credibilitate și neseriozitatea guvernelor . A se vedea în detalii: https://rm.coe.int/local-and-regional-democracy-in-the-republic-of-moldova-monitoring-com/1680939183 Iată aceasta-i problemă serioasă, rezolvarea căreia ar permite cu adevărat un progres și dezvoltare durabilă, inclusiv economică.

Rămânem încă puțin la afirmația Dlui Premier: ”Dacă ei (APL n.r.) consideră că noi plafonăm veniturile lor, noi oricum le acoperim prin transferuri, noi nu-i lăsăm fără bani….” Corect și logic. Nici nu aveți acest drept. Plus, mai întâi ar trebui să fie făcute calculele pierderilor și nu pe un an, dar cel puțin pe 3-5 ani. Iar în schimb să fie oferite alte venituri/surse sigure și permanente. Însă, în realitate, în rezultatul unor astfel de măsuri, anume APL, bugetele locale și, mai ales, oamenii din satele și orașele din RM au de suferit cel mai mult, fiind lipsiți de venituri importante/servicii și fără să le fie acoperite pierderile. Exemple putem aduce cu duiumul: legea salarizării – unii au adoptat legea, iar alții au fost impuși să achite din surse proprii; scutirea marilor agenți economici de impozite și taxe locale și/sau de plata de arendă/locațiune: Moldtelecom, Poșta Moldvei, Moldova Gaz, întreprinderi din domeniul energeticii etc. – aceste pierderi de ce nu sunt compensate???; o grămadă de alte scutiri și facilități stabilite de Guvern/Parlament din contul taxelor și impozitelor locale – însă fără a întreba APL și fără a acoperi aceste pierderi….APL fiind lăsate să se descurce singure. Toate resursele financiare importante ale statului sunt concentrate la centru, toate instituțiile statului sunt scutite de taxe și impozite locale, prin diferite scheme terenurile și imobile /proprietățile sunt luate de la APL, iar primăriile sunt lăsate fără bani și încă trebuie să plătească pentru tot: certificate, măsurări, înregistrări, permise și alte acte eliberate de instituțiile și agențiile statului….!!!! Vă pare simplu, nu? Apoi vin deștepții și ne spun că voi nu aveți capacități, sunteți răi și abuzați mediul de afaceri….Frumos, nu? Ian veniți într-o primărie și stați măcar o săptămână, în aceste condiții: fără oameni, fără bani, cu o sumedenie de controlori și nacialnici care numai încurcă etc.. Suntem siguri, că cu totul în alt mod veți începe să priviți lucrurile.

Dl Premier afirmă: ”…ei (APL) trebuie să aprecieze că noi de la Bugetul de stat în 18 raioane finanțăm crearea platformelor care vor vărsa bani în bugetele locale”. Sigur, Dle Prim-ministru, APL apreciază mult acest lucru. Este un lucru bun și salutabil. Dar, în primul rând, de când bugetul național/de stat este proprietatea exclusivă a Guvernului? Or acest buget este format din contribuția tuturor colectivităților locale și a cetățenilor care locuiesc în RM. În al doilea rând, ce facem cu restul raioanelor? Iar cu restul sutelor de localități? Dar, în principal, de ce APL respective trebuie să aștepte pomeni de la Guvern, dar să nu aibă competențe și resurse proprii suficiente pentru a-și construi astfel de platforme? Ori credeți că nu au suficientă competență? Dacă chiar credeți astfel, atunci spuneți-le acest lucru și primarilor de Edineț, Strășeni, Cahul, Hâncești, Drochia, Florești, Stefan Vodă, Cimișlia, Comrat și altor primari activi care au atras investiții enorme în dezvoltarea bazei economice a localităților lor! În pofida greutăților cu care s-au confruntat. Ceea de ce au nevoie primarii/APL în RM – este ca să fie descentralizate resursele și……să fie lăsați în pace, să nu le încurce guvernanții.

Prin plafonarea taxelor locale Guvernul limitează drastic posibilitatea APL de a atrage fonduri/investiții și specialiști la nivel local. Taxele locale sunt importante în tot ce înseamnă atragerea de fonduri si menținerea/aducerea de specialiști la nivel local. Astfel, în primul rând, taxele locale sunt folosite de regulă în calitate de contribuție la diferite proiecte investiționale. Contribuții obligatorii care variază de la 5% până la 50%!!! Pe de altă parte, taxele locale sunt folosite în calitate de sursă pentru stimularea materială a angajaților, măsuri culturale, relații de cooperare cu alte țări…etc. În situația când de la APL se ia/limitează această sursă de venit, cu ce vine Guvernul nostru? Poate exista vreo viziune și propunere privind acoperirea din bugetul de stat a contribuției necesare pentru aplicarea la proiecte (așa cum este în țările civilizate)? Poate Guvernul, în general, dorește să anuleze pentru APL contribuțiile în cadrul AIPA, Fondul Ecologic, Fondul Energetic, Proiecte europene…….???? Daca nu, atunci poate există vreun plan de impulsionare a migrației, lichidării satelor/orașelor și, în consecință, a Republicii Moldova? Ați calculat bine impactul acestor măsuri? Sau poate doriți din nou să transformați primarii în cerșetori? Să stea în rând la Ministerul Finanțelor și să cerșească contribuție și acoperire pentru diferite nevoi? De fapt, asta și înseamnă cea ce promiteți – că veți da transferuri și nu veți lăsa fără bani APL…! Cota transferurilor în bugetele locale din RM este și așa una din cele mai mari din regiune, iar gradul de descentralizare financiară cel mai redus.

A se vedea: http://www.nalas.eu/Publications/Books/FDReport_18



În fine, totuși cine sunt CUMĂTRII care sunt atât de convingători, influenți și NOROCOȘI (care să găsească oameni potriviți gata să-și sacrifice pentru ei bunul nume și demnitatea de funcționar) care deja a 4 oară pe parcursul ultimilor 7 ani conving funcționarii, Ministrul, Premierul și Guvernul să meargă împotriva Constituției, împotriva interesului public general și împotriva satelor și orașelor din Republica Moldova??? Cei cărora nu le ajunge și care vor să mai ia din puținul bugetelor locale??? Vom vedea în curând. Iar privind prima încercare și cine a stat în spatele ei a se vedea

http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=7533 Nu credem ca ceva s-a schimbat .



În concluzie, toate argumentele înaintate pentru plafonarea taxelor locale sub paravanul grijii față de mediul de afaceri sunt lipsite de sens și temei. Lipsa de studii și analize, lipsa de transparență a autorilor acestei inițiative, argumentarea infantilă, confuză și contradictorie confirmă această concluzie. În realitate, în spatele acestei inițiative stau cu totul alte interese, foarte înguste și străine atât interesului public, cât și intereselor reale ale antreprenorilor locali. În rezultat, posibilitățile APL de a presta servicii mai bune cetățenilor se vor diminua. De asemenea, va fi redusă posibilitatea de dezvoltare economică a localităților, deoarece APL nu vor avea posibilități de a crea o infrastructură minimală, necesară pentru atragerea investitorilor.



Este regretabil că Premierul și anume instituțiile statului, care trebuie să vegheze interesul public general, sunt acele care, de fapt, acționează deliberat împotriva acestui interes. Din câte vedem, se dorește din nou transformarea primarilor în unelte dependente de centru și fără inițiativă. Însă, Republica Moldova deja a trecut prin așa experimente – iar ca rezultat au fost pustiite satele și orașele, migrația a atins cote catastrofale și s-a înregistrat o degradare accentuată. Poate ajunge să tot experimentăm? Poate încercăm și altceva? Primarii NU au nevoie de transferuri și pomeni, dar au nevoie de o DESCENTRALIZARE REALĂ ȘI SURSE DE VENITURI certe și previzibile, pe care să le administreze în condițiile legii și în interesul colectivităților locale.



Încă un lucru important – cel mai mult, primarii au nevoie de libertate și ca nimeni să nu le încurce. Majoritatea dintre ei au trecut prin presiuni și umilință, dar deja au gustat simțul libertății și independenței! De aceea, suntem siguri că majoritatea dintre ei sunt gata să-și apere această libertate/autonomie.



Chișinău,



30.10.2020,



Viorel Furdui