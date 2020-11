Vizualizări: 28

Criza sanitară afectează economiile din România și Republica Moldova! Politica fiscală este bine să vizeze economia reală și nu să gestioneze probleme înguste, așa cum este plafonarea taxelor locale!

3 Noiembrie 2020 — La 22 octombrie a avut loc o nouă întrunire online organizată în cadrul Programului „Integrare Economică Europeană”, scopul fiind analiza impactului crizei sanitare asupra economiei și a măsurilor propuse de autorități în vederea depășirii acestei crize. La eveniment au participat experți în domeniul fiscal din România și Republica Moldova, ai mediului de afaceri, deputați din ambele state, ceea ce a permis realizarea unei analize comparative a soluțiilor pe care le propun autoritățile din România și cele din Republica Moldova.



Criza are un impact profund asupra economiei românești, cât și a celei din RM. Capacitatea autorităților naționale de a veni cu mijloace financiare este limitată. Totuși, România are acces la fondurile europene care ajută să facă față mai ușor acestei crize.



Președintele Comisiei de Buget a Camerei Deputaților din România Grigore Vișan a afirmat că din cauza pandemiei există o presiune imensă pe buget și pe veniturile bugetare, dar mai greu este să supraviețuiești în această perioadă din perspectiva antreprenorului, al celor care își gestionează afacerile în România. Totuși, deputatul crede că menținerea actualelor taxe, TVA, acciză, ar fi una dintre soluții, creșterea taxelor va spori și evaziunea.



Deputatul Igor Munteanu, președintele Comisiei de Control al Finanțelor Publice în cadrul Parlamentului Republicii Moldova a fost de părere că modificările de taxe și accize trebuie cântărite cu mare atenție, deoarece chiar și intențiile cele mai nobile uneori pot afecta sectoare întregi ale economiei naționale. Igor Munteanu a amintit că ideea de plafonare a taxelor locale cunoaște o împotrivire pe tot frontul din partea autorităților locale, care sunt foarte bine organizate și a considerat că Guvernul nu ar trebui să înceapă acest război. „Plafonarea este un instrument prea dur în raport cu economia locală. Noi am propus taxa pentru dezvoltare la nivelul autorităților locale, taxa comprehensivă largă aplicată de mai multe autorități locale din Uniunea Europeană.” Totodată, potrivit președintelui Comisiei de Control al Finanțelor Publice, Republica Moldova are nevoie urgent de sprijin din partea UE pentru a accelera liberalizarea pieței produselor petroliere și susținerea întăririi capacităților Consiliului Concurenței și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.



„Inițiativa de plafonare a taxelor locale este o consecință a lipsei unor politici fiscale care să fie promovate de autoritățile naționale în vederea depășirii situației de criză”, a afirmat Viorel Gârbu. Potrivit expertului economic în cadrul CALM, politica fiscală, mai ales în condiții de criză economică de ansamblu, este bine să vizeze economia reală și nu să gestioneze probleme înguste. Viorel Gârbu a explicat că taxele locale dețin o pondere de numai 1,4% din totalul veniturilor fiscale încasate la bugetul Republicii Moldova, iar jumătate din această sumă ajunge în bugetele municipiile Chișinău și Bălți.



Potrivit participanților la eveniment, ieșirea din criză depinde de modul în care se raportează politicile fiscale cu celelalte politici, iar pentru a încuraja revenirea economiei este nevoie de o foaie de parcurs fiscală și de măsuri pentru îmbunătățirea conformității fiscale- nu de taxare excesivă.