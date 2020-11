Vizualizări: 76

Premierul Ion Chicu – da, președintele Igor Dodon – ba! Pe cine ar trebui să credem și de ce se tăinuiește reforma administrativ – teritorială?

9 Noiembrie 2020 — Guvernul Republicii Moldova a creat un grup de lucru care are ca obiectiv reforma administrației publice centrale și locale. Grupul de lucru urmează să evalueze situația actuală, să elaboreze și să prezinte Guvernului spre aprobare propuneri privind reforma administrației publice centrale și locale, inclusiv redistribuirea competențelor între nivelurile administrației publice, revederea distribuirii veniturilor din taxe și impozite și reorganizarea sistemului administrativ-teritorial al Republicii Moldova, anunță nokta.md într-un material video (link: https://www.youtube.com/watch?v=lC4lt_HzalM)



La sfârșitul lunii mai a anului curent, premierul Ion Chicu a declarat că în Republica Moldova avem cel mai mare aparat administrativ local per capita din Europa și a propus reducerea numărului de funcționari. „Avem sute de primării cu 700-1000 de locuitori. Anual miliarde de lei se cheltuie irațional pentru întreținerea a mii de funcționari. Cel mai grav e că nici serviciile prestate cetățenilor în asemenea circumstanțe nu au cum fi calitative. Firește, nici de o autonomie financiară nu poți vorbi când în primărie lucrează puțini oameni, iar agenți economici sunt 1-2.”



Tot premierul Ion Chicu anunța că la Guvern este pregătit conceptul acestei reforme, iar revenirea în 2023 la o structură administrativ-teritorială rațională (similară celei din 2011) este absolut imperativă. „Speculații de tipul „cetățenii nu vor avea acces la servicii publice” țin tot de categoria „cipizare” și constituie populism nerușinat”, menționa Ion Chicu.



În iunie 2020, președintele Republicii Moldova Igor Dodon a declarat că este nevoie de reforma APL și că aceasta trebuie făcută ținând cont de interesele naționale ale statului.



La începutul lunii noiembrie, după primul tur al alegerilor prezidențiale, Igor Dodon a declarat că nu va permite lichidarea primăriilor și a raioanelor, deși anume aceasta presupune reforma pe care o susține actualul președinte și premier.



În același timp, până la ora actuală nu au avut loc consultări cu Guvernul pentru a ajunge la un consens și nici nu a fost propusă viziunea președintelui privind această reformă.



Potrivit directorului executiv al CALM Viorel Furdui, o asemenea abordare creează confuzii. „Parcă există o legătură strânsă între acest Guvern și Președinte și tocmai de aceea nu sunt clare aceste abordări diferite. ” Directorul executiv al CALM afirmă că trebuie să urmărim acțiunile guvernanților. „Un asemenea grup de lucru a fost creat, iar la o distanță de patru luni nu există nici un detaliu despre esența acestei reforme.”



Viorel Furdui a atras atenția asupra faptului că aceasta este o problemă complexă și în acest proces trebuie implicate pentru discuții autoritățile locale, societatea civilă, mediul academic, guvernarea, partenerii de dezvoltare ai statului etc.



Directorul executiv al CALM a amintit că și în 1998, când s-a făcut o reformă administrativ-teritorială similară, au fost comise multe erori, s-a uitat de descentralizarea serviciilor și oamenii erau nevoiți să parcurgă km pentru a obține un certificat etc. Viorel Furdui a specificat că pentru a realiza o asemenea reformă este nevoie de timp, dar și de discuții largi și transparente în societate. „Doar după elaborarea unui model acceptabil pentru toți actorii, elaborat cu participarea APL, experților, societății civile și mediului științific, dar și când vom avea un consens politic în această chestiune, vom putea iniția reforma administrativ-teritorială.”



Sursa: Nokta.md



Sursa Foto: https://protv.md/