Cooperarea dintre APL și agenții economici – subiect de studiu pentru alesele locale!

9 Noiembrie 2020 — Alesele locale de la primul mandat au participat la vizita on-line de studiu cu genericul „Bilicenii Vechi – cooperare eficientă între APL și agenții economici". Evenimentul a fost organizat de către Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor – (UN Women).



Elena Rațoi, analistă programe UN Women a menționat că aceasta este ultima vizită din acest an organizată pentru alesele locale de la primul mandat. „În cadrul întrunirilor on-line ne-am convins o dată în plus că femeile în funcții de conducere sunt la fel de eficiente ca și bărbații."



Secretarul general al Rețelei Femeilor Primar din cadrul CALM Nadejda Darie a afirmat că niciuna dintre tematicile acestor cinci seminare on-line nu s-a repetat și toate femeie primar au avut de învățat, indiferent de numărul mandatelor.



Ala Guzun, primar la al doilea mandat în Bilicenii Vechi, Sângerei, care a fost gazdă a evenimentului din 6 noiembrie, s-a arătat convinsă de faptul că femeile pot face mult mai multe decât să aranjeze frumos masa și să aibă grijă de familie. „Ceea ce reușim să realizăm în calitate de alese locale va rămâne peste ani în memoria cetățenilor care ne-au acordat votul de încredere. Forța noastră vine din interior și din atașamentul pentru locurile natale și băștinașii noștri."



Ala Guzun a vorbit despre proiectele implementate în localitate, despre importanța consultării cetățenilor, asigurării transparenței activității și a consolidării echipei primăriei. „Atunci când scriem un proiect toți funcționarii pleacă acasă târziu, fără ca să îi opresc eu, iar acest lucru mă motivează și mai mult."



Astăzi ședințele Consiliului local din Bilicenii Vechi se transmit online, iar cetățenii au posibilitatea să fie informați despre deciziile care se iau de către autoritățile locale și să se implice în procesul decizional.



Iluminatul public stradal, conectarea comunei la apeduct, renovarea grădiniței, construcția unei săli de fitness, a unui teren de minifotbal, a unor drumuri, alte investiții în infrastructura publică au fost posibile datorită lucrului în echipă, cooperării cu agenții economici, dar și cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.



Mai mult decât atât, comuna a devenit membră a inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică", iar locuitorii din Bilicenii Noi vor avea acces la alte 22 de servicii.



Cooperarea cu antreprenorii din localitate este un alt aspect important ce contribuie la dezvoltare. „Trebuie să susținem agenții economici să-ș dezvolte potențialul, să îi promovăm, să creăm infrastructura necesară pentru a atrage investiții, doar așa vom reuși să menținem oamenii în satele noastre și să le oferim condiții necesare pentru un trai decent." Femeia primar din comuna Bilicenii Vechi, Sângerei a prezentat câteva afaceri care s-au deschis cu suportul autorităților locale: deschiderea unui magazin și a unei patiserii; crearea unei gospodării țărănești unde se produc conserve ca acasă; o stație de ambalare a fructelor; construcția unui frigider etc. „Aceste mici afaceri înseamnă noi locuri de muncă, dar și servicii mai bune pentru cetățeni", a afirmat Ala Guzun.



Cooperarea cu alte localități în vederea creării întreprinderilor intercomunitare, încurajarea activităților de voluntariat, dar și colaborarea cu asociațiile obștești au fost alte preocupări ale Alei Guzun în primul său mandat de activitate.



În altă ordine de idei, Dna primar de Bilicenii Vechi a vorbit despre activitatea autorităților locale în perioada pandemiei și prestarea serviciilor pentru cetățeni chiar și în condițiile stării de urgență în sănătate publică.



Alesele locale au apreciat rezultatele obținute de colega lor și au menționat că pandemia, seceta, iar apoi inundațiile le-au dat multe planuri peste cap și în anumite momente chiar le-au descurajat. Totuși, colegele lor cu mai multă experiență le-au inspirat încredere și le-au demonstrat că nimic nu este imposibil.



Vizita on-line de studiu în comuna Bilicenii Vechi este ultima din cadrul programul de consolidare a capacităților aleselor locale de la primul mandat și a devenit posibilă grație CALM și a Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), finanțat de Guvernul Suediei. Alte patru vizite de studiu au avut loc la Selemet, Cimișlia; Telița, Anenii Noi; Palanca, Ștefan Vodă și Sărata Veche, Fălești.



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM