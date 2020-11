Vizualizări: 73

Viorel Furdui: „Ministerul Finanțelor pune în pericol dezvoltarea locală și funcționarea sistemului de administrație publică locală”

11 Noiembrie 2020 — În cadrul unei emisiuni la Radio Moldova, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Furdui și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu intenția Ministerului Finanțelor de a plafona taxele locale și încercările unor demnitari de a interpreta în beneficiul unor grupuri înguste de interese legislația, Constituția RM și tratatele internaționale.



„Deja a patra oară se alege o pistă greșită și se încearcă limitarea autonomiei locale și a posibilităților autorităților locale care, inclusiv în situație de criză cauzată de pandemie, cheltuie resurse proprii pentru a îndeplini adesea și multe dintre atribuțiile Guvernului”, a declarat Viorel Furdui.



Directorul executiv al CALM a explicat că taxele locale pentru autoritățile locale înseamnă posibilitatea de a ajuta statul să se dezvolte prin soluționarea mai multor probleme de la nivel local, inclusiv de a atrage fonduri, a achita contribuția la proiecte, de a păstra sau atrage specialiștii din primării etc.



„Ne miră poziția Ministerului Finanțelor care vine cu asemenea politici restrictive, dar nici nu oferă soluții pentru APL în chestiuni precum contribuțiile necesare pentru implementarea proiectelor și compensarea altor pierderi/scutiri ale bugetelor locale.”



Potrivit lui Viorel Furdui, taxele locale și veniturile proprii înseamnă și condiții mai bune de activitate pentru mediul de afaceri, drumuri, iluminat stradal, apă, canalizare etc. „Prin asemenea acțiuni Ministerul Finanțelor acționează împotriva intereselor tuturor membrilor comunităților locale, inclusiv mediului de afaceri”, a punctat directorul executiv al CALM.



Totodată, Viorel Furdui a afirmat că poziția Ministerului Finanțelor este lipsită de argumente și a solicitat în acest sens prezentarea rezultatelor măcar a unui studiu care să denote câți agenți economici au de suferit de pe urma taxelor locale și cine sunt aceștia.



„Această poziție a Guvernului în raport cu autoritățile locale este în contradicție cu angajamentele asumate de Republica Moldova pe plan extern. Amintim că Consiliul Europei a elaborat recent Foaia de Parcurs privind implementarea angajamentelor Republicii Moldova în domeniul descentralizării și autonomiei locale, consolidării APL. Deși în document se atrage atenția asupra necesității elaborării unor măsuri de consolidare a autonomiei locale și de acordare a mai multor resurse APL, Guvernul elaborează unele politici contrare tuturor acestor angajamente. În opinia noastră, o asemenea poziție este provocatoare, atât în raport cu APL, cât și cu partenerii externi”, a declarat directorul executiv al CALM la postul public de radio.



„În realitate, această inițiativă de a plafona taxele locale are ca obiectiv promovarea intereselor unor interese obscure și câtorva agenți economici mari, în detrimentul interesului public și în detrimentul colectivităților locale.”



În aceeași ordine de idei, Viorel Furdui a fost de părere că pe termen mediu și lung, inițiativa de plafonare a taxelor locale și de excludere a unor taxe locale va pune în pericol funcționarea sistemului de administrație publică locală, va reduce considerabil credibilitatea autorităților centrale pe plan intern și extern, va afecta enorm imaginea Republicii Moldova în report cu partenerii de dezvoltare. Totodată, Ministerul Finanțelor, nu vine cu nicio măsură de compensare a acestor pierderi, nici cu măsuri de consolidare a autonomiei locale financiare.



Amintim că proiectul Guvernului la politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2021 prevede plafonarea și excluderea unor taxe locale. Iar astfel de tentative/măsuri realizate de guvernările precedente (de ex. 2013) au condus la prejudicierea bugetelor locale cu zeci de milioane de lei. Principalii beneficiari ai acestor inițiative guvernamentale fiind agenții economici din sectoarele jocurilor de noroc, benzinării, comercianții angro etc….



Serviciul de Comunicare al CALM