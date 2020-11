Vizualizări: 75

Elena Bodnarenco: „În loc să facem economii din salariile APL, ar trebui să nu permitem furtul miliardelor”

11 Noiembrie 2020 — În cadrul emisiunii „Regionalii” de la TV 8 a fost supusă dezbaterilor inițiativa Guvernului de a realiza reforma administrativ-teritorială. Fostul deputat și primar al orașului Soroca Elena Bodnarenco a opinat că o un concept de reformă nu se face pe ascuns, dar sunt necesare discuții serioase cu primarii, consilierii, populația și experții din domeniu. „Ceea ce ne propune Guvernul Chicu nu corespunde așteptărilor societății pentru că la baza oricărei reforme trebuie să fie pus interesul cetățeanului.”



Elena Bodnarenco a amintit că în rezultatul reformei din 1999 serviciile au fost îndepărtate de cetățeni, au fost închise toate spitalele sătești, 75% din Casele de Cultură și circa jumătate din instituțiile preșcolare. „E cu totul altă situație când în componența unei primării intră zece localități, nu există drumuri bune care să le unească, nici transport necesar și cetățeanul pentru a obține un certificat este nevoit să cheltuie din banii proprii și din timpul său ca să ajungă la centru.”



Potrivit Elenei Bodnarenco, primarii de astăzi au învățat să lucreze cu bugetele, cu proiectele europene, transfrontaliere, cele românești. „După ce CALM a organizat mai multe proteste care au generat schimbarea modalității de finanțare a primăriilor, acestea deja depind mai puțin de deciziile Consiliilor raionale, iar dacă va fi realizată reforma descentralizării, autoritățile locale vor avea posibilitatea să dezvolte comunitățile locale pe care le reprezintă”.



Comentând unul dintre argumentele inițiatorilor reformei că avem prea mulți funcționari în administrația locală, fostul ales al poporului a amintit că la ora actuală în organigrama primăriilor sunt 4-6 funcționari. „Dacă o să unim trei primării vom reduce 10-12 angajați. Câți metri de drum vom construi din salariile acestor funcționari demiși? Trebuie să nu permitem furul miliardelor, să avem grijă de banii publici, dar să nu facem economii din salariile angajaților primăriilor.”



În altă ordine de idei, Elena Bodnarenco a specificat că în raionul Soroca există o primărie cu 600 de oameni, dar care are câțiva agenți economici mari ce transferă impozite în bugetul local și astfel în localitate au fost create condiții europene. „Totuși, sunt și primării cu 2000-2500 de oameni unde nu există venituri din impozite locale și în aceste condiții este foarte dificil să inițiezi anumite lucrări. Într-o localitate există o carieră care nu achită niciun fel de taxe locale, altă primărie are în proprietate pădure, alta are un punct vamal și cu toate acestea rămân fără venituri. Economiști, experți, profesioniști care activează în domeniul APL, nu într-o zi sau două, dar într-o perioadă rezonabilă de timp trebuie să facă niște calcule pentru fiecare primărie și tocmai atunci să fie recomandat un proiect de reformă, care nicidecum nu trebuie impus.”



Elena Bodnarenco a reiterat că grupul creat de Guvern pentru a realiza reforma administrativ-teritoriale activează din 27 iulie. „În septembrie primarii de sate și comune au primit un email în care li se solicita să prezinte informații despre măsurile care trebuie întreprinse în scopul consolidării fiscale și administrative, redistribuirea competențelor între nivelul I și II, redistribuirea impozitelor locale și reforma administrativ-teritorială. Mă întreb de ce trebuie să inventăm bicicleta în condițiile în care în cadrul CALM au fost elaborate mai multe modele consultate pe larg cu APL, modele care se regăsesc și în cadrul unor inițiative legislative, create în baza unor practici, a unor cifre și propuneri concrete etc.”



Serviciul de Comunicare al CALM