A apărut nr. 4 (25) / 2020 al Buletinului Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democraţie!”

— Din sumarul acestei ediţiei:• CICDE a lansat un program de practică electorală pentru tineri – Programul de practică electorală este la cea de-a 4-a ediție și are drept subiect în acest an accesibilitatea procesului electoral. Trăim în anul 2020, avem acces la servicii publice, dar din păcate nu avem acces la instituțiile publice unde acestea se prestează. Acolo unde ar trebui să fie rampă de acces se găsesc scări înalte, acolo unde sunt blocuri sanitare dotate cu toate necesare – sunt uși înguste de 65 cm lățime...• ALEGERI: Diaspora VOTEAZĂ! – Cum au votat persoanele cu dizabilități peste hotarele țării și cu ce bariere s-au confruntat în turul I al alegerilor prezidențiale din 01 noiembrie 2020, aflați din interviurile de mai jos.• INTERVIU: Viorel Zaporojan, inițiatorul RADIOVISION în Moldova – Cum a apărut idea apariției RADIOVISION, drept post de radio destinat persoanelor cu dizabilități de vedere din Republica Moldova? Scopul principal al acestui post de radio a fost în primul rând familiarizarea persoanelor cu dizabilități de vedere cu operele de cultură și artă, știrile din țară și de peste hotare etc. Plus că posturile de televiziune existente la noi, în Republica Moldova, posturi care transmit prin cablu și prin eter, nu au programe adaptate pentru persoanele cu dizabilități de vedere.• #EșiStradaMea – un apel către autorități să asigure o infrastructură accesibilă pentru toate categoriile de participanți la trafic – Activiste și activiști civici, cicliști, părinți, persoane cu mobilitate redusă, ONG-urile de securitate rutieră, polițiști și pompieri au lansat, în această săptămână, o campanie inedită în pași de dans cu genericul #EșiStradaMea, făcând apel către autoritățile responsabile să asigure o infrastructură accesibilă pentru toate categoriile de participanți la trafic, dar și atenționând utilizatorii străzilor să fie conștienți și respectuoși față de ceilalți participanți la trafic și față de necesitățile lor.Buletinul Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democraţie!” este o publicaţie care apare începînd din anul 2015 şi care îşi propune să devină o tribună de lobby și advocacy al comunității persoanelor cu dizabilități și oferă tuturor celor interesaţi o imagine de ansamblu asupra necesităților speciale și a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din Republica Moldova. Buletinul informativ îşi propune să faciliteze procesul de comunicare cu autorităţile şi societatea civilă pentru a spori gradul de accesibilitate, incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, dar și pentru a promova un comportament pro-activ al acestora în viața comunitară.Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, Director Proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com Această publicație a fost finanțată de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările şi concluziile din publicație aparțin autorului şi nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.