Directorul executiv al CALM Viorel Furdui: „Trebuie să apărăm drepturile constituționale ale colectivităților locale și ale cetățenilor”

27 Noiembrie 2020 — „Cu regret, toate încercările reprezentanților APL de a discuta despre această intenție a Guvernului ce vizează plafonarea taxelor locale s-au soldat cu eșec și suntem nevoiți să căutăm adevărul în stradă.” Declarația aparține directorului executiv al CALM și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă.



Principala cauză care îi determină pe aleșii locali să protesteze este de a apăra drepturile colectivităților locale. „În primul rând, aceasta este deja a patra încercare a guvernelor din ultimii șapte ani de a atenta la puținele venituri pe care le-au dobândit foarte greu APL. Este o inițiativă susținută chiar de Guvernul RM care, mimând grija pentru mediul de afaceri, în realitate promovează niște interese foarte înguste.”



Potrivit lui Viorel Furdui, încă din 2013 este clar ale cui sunt aceste interese, atunci când au apărut mai multe articole intitulate „Cazinou 1″; „Cazinou 2″, „Jocuri de Noroc”, „Mari afaceriști din domeniul PECO” etc. „ Nicidecum businessul mic și mijlociu nu va fi protejat în condițiile în care toată presiunea fiscală va cădea pe umerii micilor antreprenori.”



Directorul executiv al CALM consideră această decizie a executivului absolut nemotivată, nu există niciun temei pentru Guvern să stabilească niște plafoane. „Explicația lor a fost că cu o asemenea solicitare s-au adresat unii agenți economici, dar niciodată Guvernul nu a venit cu vreun studiu în acest sens. I-am întreba pe premier și ministrul Finanțelor de ce nu sunt prezentați publicului acei agenți economici care suferă în rezultatul unor pretinse acțiuni ale APL? Noi suntem siguri că nu există asemenea abuzuri, dar nu se vorbește despre cine ar fi acești agenți economici păgubași pentru că astfel vom afla de unde vine această inițiativă de a plafona taxele: jocuri de noroc, stații PECO, alți câțiva agenți economici care credem că au pierdut măsura și vor să se îmbogățească iar din contul bugetelor locale.”



Viorel Furdui a amintit că anume APL sunt cele care creează condiții pentru mediul de afaceri: apă, canalizare, drumuri, iluminat stradal etc, iar pin această acțiune, Guvernul și Ministerul Finanțelor încearcă să schimbe accentele. „În loc de ajutor metodologic pentru APL în tot ce înseamnă elaborarea de instrucțiuni, regulamente –tip privind modul în care să fie gestionate taxele locale, ei au decis să le plafoneze și să lipsească APL de venituri și de perspectivă, să atenteze la principiile autonomiei locale.”



În același context, Viorel Furdui a atras atenția că astfel se încalce prevederile Curții Constituționale amintind că încă în 2014 Curtea Constituțională a stipulat că stabilirea plafoanelor de către APC este neconstituțională. „Guvernul a mimat consultarea cu APL. Toată această politică fiscală a fost elaborată fără un dialog real cu autoritățile publice locale, fiind iarăși încălcate prevederile Constituției și recomandările Consiliului Europei. „



Potrivit directorului executiv al CALM, în această situație există semne de corupere a unor funcționari de rang înalt care, probabil, sub influența unor cercuri de afaceri foarte înguste, atentează la bugetele locale și a făcut apel către organele de anchetă și ale Procuraturii să se autosesizeze. Totodată, Viorel Furdui a făcut apel către toți funcționarii de bună-credință, precum și fracțiunile parlamentare să documenteze acest caz și să aplece urechea la doleanțele APL.



„Altfel, această inițiativă va afecta foarte mult principiile autonomiei locale, posibilitățile APL de a soluționa problemele cetățenilor atât în prezent, cât și pe cele care vor apărea în viitor. Noi considerăm că trebuie să apărăm aceste principii și valori constituționale și prima acțiune pe care o realizăm în limitele legii este protestul.”



Serviciul de Comunicare al CALM