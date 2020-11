Vizualizări: 51

Tu ești o învingătoare! Sună la 112! Poliția te protejează dacă treci prin violență în familie!

Chișinău, 27 Noiembrie 2020 — Inspectoratul General al Poliției lansează campania de informare și prevenire a violenței în familie, în cadrul acțiunii globale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”. Astfel au fost lansate două spoturi informative care sunt rulate la TV și pe platformele de social media, precum și informații punctuale despre cum să prevenim violența în familie. Primul spot social este adresat femeilor cu îndemnul și încurajarea de a apela la serviciul 112 atunci când se află în pericol de abuz; cel de-al doilea spot conține informații generale despre normele legale țintite agresorilor în cazuri de violență în familie.



„De-a lungul timpului am fost nevoită să suport înjosiri, jigniri și acte de violență. Chiar am ajuns și la spital cu o comoție, pentru îngrijiri, după ce am fost lovită. Sunt convinsă că multe femei trec prin experiențe similare, în special acum, pe timp de pandemie. Este o greșeală mare să tolerezi astfel de momente. Cel mai bun lucru pe care poți să îl faci e să suni la 112 de îndată ce te simți amenințată”, a spus actrița Ana Tkacenko, victimă a violenței în bază de gen și totodată protagonista unuia dintre video-urile lansate de IGP.



Cum te protejezi de agresori



Femeile care trec prin violență pot apela la o serie de măsuri pentru prevenirea sau evitarea efectelor agresiunii. În primul rând, într-un loc de siguranță trebuie să suni la 112 și să aștepți intervenția organelor de poliție. În cazul în care, în regim de urgență trebuie să părăsești casa, asigură-te că ai o cheie de rezervă, ai la tine niște bani, haine de schimb (și pentru copii, dacă sunt) și acte de identitate. Pentru a nu fi urmărită de agresor, e bine să ai la tine un telefon cu o cartelă diferită, despre care să știi doar tu. La secția de poliție vei fi îndrumată de tot procesul ce va urma ulterior.



Cum te poate ajuta Telefonul de Încredere pentru Femei 08008 8008



Dacă nu te mai simți în siguranță în casa ta și ai nevoie de ajutor, sună la orice oră din zi sau noapte la Telefonul de Încredere pentru Femei 0 8008 8008 și poți beneficia de mai multe servicii gratuite și confidențiale: informare și orientare, consiliere de suport, consiliere juridică primară, asistență juridică gratuită, consiliere psihologică individuală și, în caz de necesitate, vei fi redirecționată la un plasament pentru femei amplasat în zona în care te afli.



Violența domestică este o infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani.



Trebuie să știi că agresorii familiali intră imediat sub supravegherea nemijlocită a Poliției, care are dreptul să aplice Ordin de Restricție sau Ordin de Urgență. Astfel, agresorul va fi obligat să părăsească temporar locuința comună ori să stea departe de locuința în care te afli tu.



Cazurile de violență domestică, în creștere



În primele nouă luni ale anului curent au fost înregistrate 9.844 de sesizări și autosesizări despre cazurile de violență domestică, cu 1.814 mai multe decât în aceeași perioadă din 2019. 630 din aceste cazuri au fost legate de violența în familie, urmate de 15 cazuri de omor intenționat, 21 de cazuri de viol și 9 cazuri de violență sexuală. În aceeași perioadă de timp, 1.093 dintre victimele înregistrate sunt femei, în 62 de cazuri sunt femei cu copii, 48 de victime bărbați și 33 de copii. Poliția a eliberat 3.650 de ordine de restricție în regim de urgență și 502 de ordonanțe de protecție, în creștere față de anul trecut.



Această campanie este realizată de către Inspectoratul General al Poliției cu susținerea financiară a Ambasadei SUA la Chișinău și în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul Internațional „La Strada” și Coaliția Națională „VIAȚA FĂRĂ VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE”.