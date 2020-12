Vizualizări: 62

Primarul orașului Sângerei Arcadie Covaliov: „Cerem anularea deciziei de plafonare a taxelor locale”

1 Decembrie 2020 — Primarul orașului Sângerei Arcadie Covaliov s-a alăturat protestului organizat de CALM împotriva inițiativei Guvernului de a plafona taxele locale. Alesul local spune că a venit la Chișinău să-și apere comunitatea și toate localitățile de imixtiunea Guvernului în treburile autorităților locale din RM. „Este inadmisibil acest amestec. Eu am venit la Chișinău și credeam că o să aflu despre demisia premierului, deoarece de ceva timp avem schimbări în RM, iar dumnealor continuă să facă lucruri urâte și noi cunoaștem care sunt acestea.”



Alesul local spune că prin denumirea taxe locale se înțelege că autoritățile locale trebuie să le instituie sau să le modifice, în funcție de caz. „Prin plafonare nu vom mai avea dreptul de a stabili mărimea acestora.”



Arcadie Covaliov a explicat că venind în funcția de primar a ajustat taxele locale, ca să fie aceleași ca și în alte localități din Republica Moldova. „Un rechin economic din Sângerei care are vânzări impresionante și peste hotare avea o taxă anuală de 8 mii de lei, aproape la fel ca o gheretă. Nu puteam să acceptăm acest lucru și pentru el am stabilit taxa anuală de 50 000 de lei. Nu i-a plăcut decizia și s-a plâns premierului, dar noi cunoaștem mai bine ce se întâmplă în orașul Sângerei.”



Primarul de Sângerei consideră că prin inițiativa de plafonare a taxelor locale, businessul mare va avea de câștigat, iar businessul mic și oamenii Republicii Moldova vor avea de suferit. „Nu putem susține această acțiune a Ministerului Finanțelor și a actualului Guvern și cerem ca aceasta să fie anulată, iar înainte de a lua anumite decizii ce vizează activitatea APL este necesar să se consulte cu noi.”



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM