Primarul de Căușeni Anatolie Donțu: „Ne-am adunat în fața Guvernului ca să arătăm că existăm”

1 Decembrie 2020 — Primarul orașului Căușeni Anatolie Donțu dezaprobă inițiativa Guvernului de a plafona taxele locale. Prezent alături de alți colegi primari la protestul pașnic organizat de CALM în fața Ministerului Finanțelor și Guvernului, Anatolie Donțu a declarat că aleșii locali încearcă să micșoreze taxele locale, în speranța că vor opri oamenii acasă și îi vor încuraja să deschidă afaceri cu taxe locale mai mici.



„La formarea bugetului organizăm audieri publice pentru ca agenții economici să ne spună dacă le convin sau nu taxele pe care vrem să le stabilim. Nu trebuie statul să favorizeze anumite businessuri mari. Dacă va fi admisă această inițiativă de plafonare a taxelor, bugetele locale vor acumula mai puține resurse. Vom face mai puține trotuare și drumuri, vom lua credite sau vom implementa proiecte, dar cel mai mult însă vor avea de suferit micile afaceri.”



De asemenea, Anatolie Donțu susține că prin intermediul bugetelor locale, autoritățile locale pot descuraja activitatea unor afaceri precum sunt jocurile de noroc. „Personal am ridicat taxa pentru acest gen de activitate deoarece consider că acest business ruinează foarte multe familii. Am văzut cum unii oameni duc toți banii de acasă, iar prin impozitare noi încercăm să întoarcem o parte din acești bani și să-i investim în localitate.”



Anatolie Donțu a declarat că primarii nu vor renunța să apere interesele cetățenilor. „Vrem să ne mândrim fiecare cu localitatea sa, nu doar Chișinăul să aibă buget, multe taxe și multe investiții. Orice primar de sat sau de oraș își dorește ca localitatea sa să fie populată și frumoasă. Poate orașele mai au șanse să supraviețuiască, satele însă dispar. Guvernul nu cunoaște ce se întâmplă în fiecare sat și oraș. Vă rugăm să ne auziți și să ne susțineți, acesta este scopul nostru.”



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM