Micii antreprenori din nordul țării, susținuți timp de patru ani de către Agenția Cehă pentru Dezvoltare și partenerii locali

Bălți, 4 Decembrie 2020 — Cincizeci și patru de antreprenori mici și mijlocii din Regiunea de Dezvoltare Nord au beneficiat de granturi în valoare totală de 210.300 euro pentru dezvoltarea afacerilor, promovarea serviciilor și produselor sau achiziționarea echipamentelor, în funcție de necesitățile individuale. Resursele financiare au fost oferite prin intermediul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare.



Printre rezultatele acestui proiect se numără și înființarea Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord și oferirea suportului pentru crearea asociațiilor de business și start-up-urilor. De asemenea, au fost organizate peste 150 de instruiri pentru reprezentanții micului business și ai autorităților publice locale, precum și programe de mentorat și vizite de studiu în Republica Cehă, România și Polonia.



„Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este important pentru societate, întrucât aici sunt concentrate o bună parte din resursele umane și materiale, care contribuie la dezvoltarea țării”, afirmă E.S. dl Zdeněk Krejči, Ambasador al Republicii Cehe în Republica Moldova. „Susținerea micilor antreprenori se numără printre prioritățile noastre din ultimii patru ani, iar aceasta ne-a permis să oferim o mână de ajutor tinerilor și familiilor care vor să-și construiască un viitor acasă”, a mai adăugat E.S. dl Krejči.



Alina Reșetnicov, antreprenoare din orașul Edineț care a beneficiat de un grant, a menționat: „Noi am obținut mult mai mult decât bani din acest proiect. Am învățat de la experți cum să negociem, cum să comunicăm cu actualii și potențialii clienți, ce strategii de comportament să alegem pe piața competitivă. Am învățat să ne susținem și să ne promovăm unii pe alții, cum să administrăm o afacere de la zero, dar și cum să conlucrăm pentru a rezista în condiții de stres. Experiența, pe care am căpătat-o datorită implicării în proiect, este una dintre cele mai valoroase investiții în echipa noastră.”



Activitățile proiectului au fost realizate prin colaborarea partenerilor de implementare - organizația neguvernamentală People in Need Moldova, Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”. Silvia Bicenco, director de țară, People in Need Moldova, a menționat: „Ne bucurăm pentru rezultatele antreprenorilor - unii dintre ei și-au extins afacerile după ce și-au procurat echipamente cu banii oferiți drept grant, de ex. mașină de brodat sau aparat de radiografie dentară, iar alții și-au diversificat produsele de patiserie după ce au fost ghidați de mentori din țară, dar și din Germania. Am fost alături de micii antreprenori și pe perioada pandemiei și credem că asta i-a motivat să nu renunțe la ceea ce fac.”



„Mulțumim poporului ceh pentru suportul oferit întreprinderilor mici și mijlocii și pentru impulsionarea mediului de afaceri în nordul Republicii Moldova!”, a subliniat Maria Prisacari, director al Agenției de Dezvoltare Regională Nord. „Prin acest proiect am consolidat dialogul dintre ADR Nord, sectorul IMM și autoritățile publice locale, așa încât să găsim împreună modalități de atragere a investițiilor și de promovare a potențialului antreprenorilor locali”, a adăugat directorul ADR Nord.



Vitalie Rusu, manager de proiect, AO „Pro Cooperare Regională”, a precizat: „Succesul acestui proiect se măsoară prin succesul tinerilor antreprenori, care au fost încurajați și susținuți. Credem că împreună am reușit să le oferim oportunități pentru a se dezvolta și a demonstra că pot avea realizări frumoase, chiar dacă drumul ales de ei, cel de a gestiona o afacere proprie, nu este întotdeauna ușor.”



Proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” s-a desfășurat în perioada anilor 2017-2020, iar totalurile acestuia au fost prezentate în data de 4 decembrie anul curent, la Bălți. Cu susținerea financiară a Agenției Cehe pentru Dezvoltare și datorită eforturilor partenerilor de implementare, 850 de persoane au beneficiat direct de activitățile proiectului.



Printre beneficiari se numără antreprenori mici și mijlocii din nordul țării, reprezentanți ai autorităților publice locale, rezidenți ai incubatoarelor de afaceri din Sângerei, Soroca, și ai Parcului Industrial Edineț, studenți de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.



