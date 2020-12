Vizualizări: 73

Primarul municipiului Edineț Constantin Cojocaru: „Soluția de aur pe care am găsit-o este Tatiana Badan”

9 Decembrie 2020 — Activitatea CALM din ultimii patru ani a fost supusă dezbaterilor în cadrul Consiliului de Administrare. În cadrul aceleiași ședințe au fost aleși președintele și vicepreședinții CALM pentru următorii trei ani și stabilite noile obiective. Despre acest eveniment vorbim cu primarul municipiului Edineț, vicepreședintele CALM Constantin Cojocaru.



Care sunt impresiile Dvs după întrunirea membrilor Consiliului de Administrare al CALM?



Constantin Cojocaru: Membrii Consiliului de Administrare al CALM sunt primari de orașe, dar și președinții de filiale ale CALM din raioane. Cred că consensul pe care l-am găsit în cadrul celui mai recent Consiliu vorbește despre faptul că deja CALM-ul nu este doar un nume în Republica Moldova, ci și un brand ce se impune în contextul reformelor spre care tinde țara. De la crearea CALM-ului în 2010 și până în prezent, atunci când alegem președintele încercăm să învățăm să facem pași înainte dar, poate cel mai important, este să știm să facem și pași înapoi în numele a tot ce înseamnă administrație publică locală. Încă în 2010 am fost vreo șase candidați la președinția CALM-ului, inclusiv subsemnatul și alți colegi, majoritatea primari de municipii mari. Atunci ne-am gândit că e prea politizată Republica Moldova și ne-a ajuns înțelepciune să facem un pas înapoi, soluția de aur pe care am găsit-o fiind Tatiana Badan. Ea a încercat să ne unifice pe parcursul acestor ani, cred că anume din acest motiv a fost și acum realeasă în această funcție. Deși fiecare dintre primarii care au candidat sunt personalități, alegând-o pe Tatiana Badan în calitate de președinte am reușit să păstrăm CALM-ul intact din punct de vedere politic, pentru că mereu a existat o tendință a politicienilor centrali de a trage CALM-ul sub un partid sau altul. Mă bucur că și acum ne-a ajuns această înțelepciune. De această dată am avut doi candidați, iar unul a făcut un pas înapoi în numele CALM-ului de mâine, iar acest lucru nu are cum să nu ne bucure. Sigur că vicepreședinții CALM au fost aleși mai ușor, mai mult pe principii teritoriale și de meritocrație.



Am văzut că marea majoritate a membrilor Consiliului de Administrare au optat pentru ca Tatiana Badan să-și continue activitatea în calitate de președinte al CALM…



Constantin Cojocaru: Acest lucru se explică probabil prin faptul că pe parcursul acestor zece ani de la înființarea CALM-ului, Tatiana Badan a demonstrat că nu este afiliată politic, un element destul de important deoarece în situația în care ea opta pentru o forță sau alta politică și concurența pentru această funcție era acum de alt tip. În afară de aceasta, Tatiana Badan este un președinte care pune accent pe politici de administrație publică locală, ceea ce primarii care reprezintă unele partide politice nu întotdeauna reușesc. Chiar dacă uneori și eu consideram că sunt copt pentru a fi președinte, am înțeles că trebuie să găsim acel consens, soluția pentru următorii ani cred că încă rămâne a fi Tatiana Badan. Sigur că este firesc să avem un principiu sănătos al concurenței, dar pentru aceasta este nevoie ca în acești trei-patru ani, până vine momentul de a alege președintele, candidații să se manifeste mai mult.



Care ar trebuie să fie principalele obiective ale CALM pentru viitorul imediat?



Constantin Cojocaru: Pentru mine CALM a fost întotdeauna ca un sindicat al comunităților locale. Mereu am văzut în CALM o alternativă pentru politicienii de la centru, o alternativă de viziune, de politici în administrația publică, de poziționări, poate mai puțin pe doctrine și concepții politice. Pentru viitorii ani eu văd un mai mare activism în relațiile cu instituțiile din țară, în special cu partidele de la guvernare, deoarece încă nu reușim să avem un dialog instituționalizat bine conturat cu partidele de guvernământ, fie ele de dreapta, fie de stânga. În condiții pandemice avem nevoie de o platformă de comunicare și CALM-ul deja lucrează la un asemenea concept. Cred că trebuie să activizăm lucrul nostru cu Consiliile locale în privința legilor care nu sunt conforme și utilizarea dreptului de a ne adresa la Curtea Constituțională, lucru pe care deși l-am obținut, nu l-am valorificat. Cred că ar trebui să identificăm și o platformă media în care să discutăm sub aspect vizionar politica de stat pe care încearcă să o promoveze Guvernul și de fiecare dată să ne expunem viziunea asupra unei sau altei reforme, document de politici. Experții noștri sunt destul de pregătiți și o parte din primari sunt destul de copți ca să nu ne trateze Guvernul de parcă nu ar avea cu cine discuta sau că nu am fi competenți. Primarii nu sunt competenți doar atunci când le lezezi toate drepturile și îi neglijezi.



Vă mulțumim!



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM