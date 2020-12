Vizualizări: 44

Primarul de Anenii Noi Alexandr Mațarin: „Cred că am reușit să facem față tuturor provocărilor”

9 Decembrie 2020 — Alexandr Mațarin este primar la primul mandat al orașului Anenii Noi. Alături de alți colegi de-ai săi a participat la ședința Consiliului de Administrare al CALM din 4-5 decembrie.



Participați pentru prima la o ședință a Consiliului de Administrare al CALM. Ce reprezintă acest lucru pentru Dvs.?



Alexandr Mațarin: În primul rând, este un schimb de experiență între toți primarii. Este o ocazie de a ne întâlni, de a auzi diverse opinii, de a ne compara performanțele, activitățile, dar și de a analiza situația în ansamblu în ceea ce privește administrația publică locală.



Cum a fost acest prim an de activitate pentru Dvs în calitate de ales local?



Alexandr Mațarin: A fost destul de dificil, mai ales prima jumătate a fost complicată, în a doua jumătate am înțeles că reușim să facem față tuturor cheltuielilor bugetare. Ținând cont de pandemie, cred că putem spune că am reușit să facem față tuturor provocărilor.



Ce reușește să facă un primar într-un an de mandat?



Alexandr Mațarin: Dacă se concentrează și muncește va reuși destul de multe. Rezultatele depind de noi, dar și de Consiliul local și echipa de la primărie.



În ce domeniu ați activat până a candida pentru funcția de primar?



Alexandr Mațarin: Din anul 1999 și până în 2019 am activat în domeniul bancar, având mai multe funcții. Acum este o nouă experiență. Funcția de primar este una managerială și îmi este cunoscută. Știu cum să formez o echipă și împreună să obținem anumite performanțe.



Care sunt cele mai importante proiecte pe care vă propuneți să le realizați până la sfârșitul acestui mandat?



Alexandr Mațarin: Îmi doresc să implementez un proiect de amenajare a parcului „Mama Îndurerată” din orașul Anenii Noi. În acest sene, am depus dosarul necesar la ADR, sperăm că vom câștiga și vom realiza acest obiectiv. În rest, sarcina mea, ca și a oricărui primar, este de a asigura locuitorii comunității cu apă, sistem de canalizare, drumuri, iluminat public stradal etc.



Cum identificăm resurse pentru toate aceste necesități?



Alexandr Mațarin: În mare parte veniturile sunt din încasările locale, dar acestea nu sunt de ajuns. La fel ca și ceilalți colegi primari suntem în căutarea altor surse, mizând pe fondurile naționale și internaționale. Este important să aplicăm la proiecte. Recent, orașul Anenii Noi s-a înfrățit cu orașele Târgu Neamț și Vaslui din România și ne exprimăm speranța că vom avea și realizări comune.



Vă mulțumim!



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM