Expert al Consiliului Europene: Plafonarea taxelor locale – o intervenție complet disproporționată a Ministerului Finanțelor

14 Decembrie 2020 — „Argumentele Secretarului de stat în favoarea plafonării taxelor locale ne-au creat impresia că pe cineva îl mănâncă o gambă, dar în loc să se scarpine trage cu bomba nucleara! În toată Europa Guvernele se preocupă cum să împingă pe primari să sporească efortul fiscal local, să-și bată capul să adune mai mulți bani din taxe și impozite proprii, nu să îi limiteze”, a declarat expertul Consiliului Europei Sorin Ioniță.



Potrivit expertului, în promovarea inițiativei de a plafona taxele locale sunt două lucruri foarte bizare. „Impresia mea este că se discută despre un drob de sare, despre un pericol potențial, care urmează să se întâmple în viitor și toți investim energie și timp pentru a discuta ce s-ar întâmpla dacă o primărie înnebunește brusc și începe să impoziteze aiurea două businessuri (înțeleg că e vorba de benzinării și de jocuri de noroc). Argumentele secretarului de stat Dorel Noroc în favoarea plafonării păreau pentru mine unele în defavoarea stabilirii acestora. Secretarul de stat dădea toate argumentele contra politicii pe care vrea să o implementeze, senzația fiind că pe cineva îl mănâncă o gambă, dar în loc să se scarpine trage cu bomba nucleară.” Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de Programul Comunitatea Mea și CALM privind sistemul de impozite și taxe locale. La eveniment au participat mai mulți experți naționali și internaționali în finanțe publice, dar și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.



Expertul Consiliului Europei Sorin Ioniță consideră periculos faptul că se încalcă un principiu fundamental al autonomiei locale. „Nu e de glumit cu asta, pentru că odată ce ai creat un impozit local înseamnă că acesta este deținut de autoritatea locală. Nu are rost să se ducă Ministerul Finanțelor peste ei și să facă micromanagement, ca nu cumva să apară un anumit efect. Autonomia locală înseamnă inclusiv libertatea unor primării de a greși. Trebuie să judecăm proporțional riscul cu măsurile pe care le iei, iar această intervenție a Ministerului Finanțelor este complet disproporționată.” Sorin Ioniță a întrebat ce s-ar întâmpla dacă un primar la un moment dat ar impozita prea mult niște săli de jocuri de noroc. „Poate o să discute proprietarul cu primarul și poate o să se supere și o să plece din acea localitate. Este normal să existe o negociere și la nivel local, nu trebuie să fie reglat totul numai de la Chișinău, din Guvern. Lăsați APL să mai negocieze și ele cu businessul. Uneori greșesc și se întorc înapoi. Din ce s-a expus aici, riscul nu este atât de mare ca să justifici o asemenea măsură și să investești efort politic enorm pentru o chestie mititică.”



Expertul Consiliului Europei Sorin Ioniță a atras atenția asupra faptului că, în schimb, nu se discută deloc o problemă reală, uriașă, care există în toată RM de decenii, cea a subevaluării proprietăților imobiliare, baza fiscală fundamentală a APL peste tot în Europa. „Există evaluări la nivelul anilor 90 și există multe sate unde salariul perceptorului fiscal e mai mare decât banii pe care îi încasează într-un an de pe proprietatea imobiliară. Sunt case cu două etaje impozitate cu doi euro pe an. Nu trebuie să mergem în extreme, dar Codul Fiscal e nerealist pentru că vorbește despre impozitarea la valoarea de piață, iar cu niște criterii tehnice se poate de adus la realitatea de astăzi.” Potrivit expertului, la acest subiect nu există discuții, deși ar viza pe toate cele 900 de primării. „În schimb, Ministerul Finanțelor este foarte preocupat ca acum să se ia în piept cu toate primăriile din Moldova ca să repare două-trei chestii cu două săli de păcănele.” Sorin Ioniță a întrebat dacă aceasta este o problema principală în politicile din bugetul pe 2021 sau faptul că nu există o bază fiscală la nivel local și că primăriile nu își pot face propria politică de impozitare a proprietății imobiliare, așa cum este peste tot în Europa. „Benzinarii și păcănelele se mai descurcă și singuri, lăsați-i că nu sunt chiar cele mai bătute de soartă afaceri din RM. Haideți să ne ocupăm de chestiuni structurale, o discuție serioasă cu CALM-ul în negocieri pe proprietatea imobiliară mi se pare mult mai urgentă decât această intervenție bruscă, apărută peste noapte.” Mai mult decât atât, Sorin Ioniță a atras atenția că toată această situație cu plafonarea este complet suprarealistă sau absurdă. „În toată Europa Guvernele se preocupă cum să împingă pe primari să sporească efortul fiscal local, să-și bată capul să adune mai mulți bani din taxe și impozite proprii, nu să îi limiteze. Cam peste tot se pun praguri să nu se ducă în jos, nu plafoane pentru a nu se duce în sus.”



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM