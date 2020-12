Vizualizări: 121

Primarul orașului Căușeni Anatol Donțu: „Eram mai des prezent la Procuratură decât la mine acasă”

16 Decembrie 2020 — Până a deveni primar al orașului Căușeni, Anatol Donțu a făcut afaceri. După ce a reușit să dezvolte o rețea de magazine de materiale de construcție a înțeles că în Republica Moldova, inclusiv în orașul Căușeni, rămâne tot mai puțină populație, nu mai ai cu cine sta la masa de sărbători sau să te plimbi prin oraș. Din acest motiv s-a ambiționat să candideze pentru funcția de primar, să vadă de ce APL nu identifică proiecte, nu creează locuri de muncă, nu renunță la corupție, nu creează activități culturale etc, să se convingă dacă pot sau nu schimbate toate aceste lucruri. La alegerile locale din 2019 devine primar al orașului Căușeni și din primele săptămâni de activitate este prezent mai des la Procuratură decât acasă.



Devenind primar ați înțeles că este posibil de a produce schimbările pe care vi le doriți în Căușeni?



Anatol Donțu: Într-o mare măsură lucrurile pot fi schimbate. Am aflat despre unele scheme care erau în primăria noastră. Le-am anulat, am optat pentru ca angajații primăriei să fie loiali față de locuitori, să-i ajute atunci când este nevoie, să aibă o atitudine responsabilă față de cetățeni, fără intenții de a profita, astfel încât cetățenii să obțină încredere în primar și echipa sa. În mare parte, majoritatea echipei s-a conformat și mă reprezintă.



Ce ați reușit în acest an de activitate?



Anatol Donțu: Cred că s-au făcut multe lucruri bune. Prima mea realizare posibilă fără a utiliza banii primăriei a fost un proiect de renovare a unui parc pentru copii cu finanțare de la Guvern. Suma câștigată a fost de 300 mii de lei, nici prea mare, nici prea mică, dar această victorie m-a mobilizat să revizuiesc toate parcurile existente în oraș și să le renovez. Au fost renovate toate terenurile de joacă, s-au făcut trotuare și alte lucruri. Nu vreau să mă laud, dar mă bucur că cetățenii observă schimbarea.



Vă mai doriți și alte mandate de primar?



Anatol Donțu: Există o presiune enormă din partea unor consilieri, a unor președinți de partide din cauza cărora deja de două ori am avut inspecție financiară și alte instituții de resort au venit să-mi verifice activitatea. Dacă așa va fi și în următorii ani de mandat atunci voi renunța să mai candidez. Până atunci, scopul de bază este să asigur orașul Căușeni cu sistem de canalizare. Am trecut de prima etapă în cadrul apelului de proiecte lansat de ARD Sud. Îmi doresc să renovez infrastructura: canalizare, apeduct, gazificare și telecomunicații, după care să reparăm drumurile, nu în variantă albă. Primăria orașului Căușeni are șase grădinițe. Începem renovarea grupelor, în una din aceste instituții trebuie să renovăm blocul alimentar. Avem blocuri sanitare și săli pentru copii care nu au fost renovate de 10-20 de ani. Am majorat bugetul grădinițelor de la 5000 până la 250 000 de lei, astfel încât părinții să nu fie nevoiți să contribuie cu bani. Am câștigat un proiect care ne va permite anul viitor să renovăm acoperișul și fațada unei grădinițe. Avem posibilitatea să luăm un credit pentru a executa aceleași lucrări la o altă instituție preșcolară. Obiective sunt mai multe și cu pași mici cred că vom face tot ce este necesar pentru orașul nostru.



Ce reprezintă pentru Dvs. Congresul Autorităților Locale din Moldova?



Anatol Donțu: A fost ca mama și tata pentru un copil care merge pentru prima dată la școală. Dacă timp de 40 de ani nu am fost niciodată la Procuratură, după primele două-trei săptămâni de activitate în calitate de primar eram acolo mai des decât la mine acasă. Am fost instruit și îndrumat corect de către CALM pentru a putea administra orașul fără ca să ajung la Procuratură sau alte instituții care ne verifică activitatea. Sper că și în continuare vom fi parteneri și voi fi ajutat de către CALM să nu comit unele greșeli.



Vă mulțumim!



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM