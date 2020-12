Vizualizări: 68

Buletinul Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democrație!” nr. 7 (28) / 2020

— A apărut nr. 7 (28) / 2020 al Buletinului Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democraţie!”Din sumarul acestei ediţiei:• Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități arată că oamenii sunt egali în drepturi în orice împrejurare – Articolul 29. Participarea la viața politică și publică.• Campanie de informare și sensibilizare privind dreptul la vot: „Drepturile mele - mă bucur de ele!” – A participa la viața politică a țării înseamnă să poți vota și să poți fi votat. Persoanele cu dizabilități sunt încurajate să participe la viața politică a țării lor, în condiții egale cu ceilalți cetățeni.• 3 Decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități – este marcată în fiecare an la 3 decembrie, cu scopul de a promova și implementa programele destinate îmbunătățirii condițiilor de viață pentru aceste categorii sociale defavorizate.• 10 Decembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Omului – Oamenii s-au născut cu drepturi egale și inalienabile și cu libertăți fundamentale. În această zi ne propunem să reiterăm necesitatea de a lupta împotriva oricărei forme de abuz, discriminare sau atentat la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.• EXPERIENȚE: Petru Balan: „Am parcurs cu mașina personală 300 de km într-o direcție ca să pot vota la alegeri” – Petru Balan are 44 de ani. El este cetățean al Republicii Moldova, stabilit în Germania deja de șase ani.• INTERVIU: Igor Meriacre, cetățean al RM, stabilit în Marea Britanie, or. Norwich: – „Cetățenii Republicii Moldova ar trebui să înțeleagă că prin votul lor ei își schimbă soarta. Eu am votat pentru schimbarea spre bine. Pentru aceasta am făcut 400 km, dar merită!”Acestea, dar şi alte articole, pot fi citite în această ediţia a buletinului.Buletinul Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democraţie!” este o publicaţie care apare începînd din anul 2015 şi care îşi propune să devină o tribună de lobby și advocacy al comunității persoanelor cu dizabilități și oferă tuturor celor interesaţi o imagine de ansamblu asupra necesităților speciale și a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din Republica Moldova. Buletinul informativ îşi propune să faciliteze procesul de comunicare cu autorităţile şi societatea civilă pentru a spori gradul de accesibilitate, incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, dar și pentru a promova un comportament pro-activ al acestora în viața comunitară.Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, Director Proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com Această publicație a fost finanțată de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările şi concluziile din publicație aparțin autorului şi nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.