Primarul orașului Ștefan Vodă, vicepreședintele CALM Vladislav Cociu: „Ne-am distanțat prea mult unii de alții”

28 Decembrie 2020 — Orașul Ștefan Vodă a fost printre primele localități din Republica Moldova plasate în carantină după confirmarea mai multor cazuri de coronavirus. În acea perioadă, din administrația raională și orășenească, doar primarul și încă vreo câțiva funcționari nu se infectaseră. Rămânând pe cont propriu, fără suportul autorităților centrale, autoritățile publice locale din orașul Ștefan Vodă au făcut tot ce au putut pentru a elimina riscurile de răspândire a virusului.



Anul 2020 a fost o adevărată provocare pentru autoritățile locale…



Vladislav Cociu: Orașul Ștefan Vodă a fost cel mai afectat de pandemie. Slavă Domnului că nu am înregistrat foarte multe decese. Chiar dacă a trebuit să identificăm soluții pentru a proteja cetățenii noștri, am reușit să realizăm și alte obiective. Am motivat cetățenii să se implice mai mult în procesul de luare a deciziilor. Am elaborat o serie de politici și acte normative locale. Prin intermediul Consiliului local am aprobat o strategie de dezvoltare comunitară etc. Totodată, am consolidat echipa de la primărie deoarece la începutul activității mele în calitate de primar lipseau mai mulți specialiști. Nu aveam secretar al Consiliului local, perceptor fiscal, viceprimar și mă bucur că am reușit să atragem profesioniști în cadrul APL din Ștefan Vodă. În pofida tuturor acestor provocări, ne-am propus să elaborăm mai multe proiecte tehnice, lucruri care nu se prea văd, dar fără de ele este imposibil să avansăm, mai ales dacă ne dorim să atragem investiții în localitățile noastre. Am elaborat proiectul tehnic pentru Palatul de Cultură. Lucrăm împreună cu Programul Comunitatea Mea la revitalizarea parcului Mihai Eminescu. S-a investit foarte mult în infrastructura drumurilor, ceea ce va asigura fluidizarea transportului și securitatea participanților la trafic etc.



Ce lecții ați învățat pe parcursul acestui an?



Vladislav Cociu: În primul rând, să prețuim viața – cel mai scump dar pe care îl avem, să avem credință, să mizăm pe noi înșine și să ne respectăm unii pe alții.



După o vastă experiență în calitate de primar al satului Carahasani, în anul 2020 ați mai avut o provocare, cea de a administra o localitate urbană …



Vladislav Cociu: E mai simplu să fii primar de oraș, chiar dacă ai mai mult de lucru. În sectorul rural un primar trebuie să fie și jurist, viceprimar, șofer, specialist în atragerea investițiilor etc. Totul trebuie să faci de unul singur, iar posibilitățile unui sat sunt mult mai mici decât ale unui oraș. În localitățile urbane ai cu cine lucra, există mai mulți oameni competenți, care își cunosc foarte bine meseria, primarul însă trebuie să posede arta managerială și să aibă abilități de a negocia, inclusiv cu Consiliul local.



Cum vă doriți să fie anul 2021?



Vladislav Cociu: Să fie un an bun, fără pandemie, cu oameni sănătoși , să ne putem vedea față în față deoarece prea mult ne-am distanțat unii de alții, să comunicăm mai mult. Ne dorim o autonomie locală veritabilă, mai multă descentralizare, inclusiv autonomie financiară pentru orașele și satele noastre, să realizăm ceea ce ne-am propus în campania electorală.



Vă mulțumim!



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM