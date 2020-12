Vizualizări: 302

Primarul de Leova Alexandru Bujorean: „Noi, primarii, reprezentăm vocea teritoriului și trebuie să fim auziți de către administrația centrală”

29 Decembrie 2020 — Primarul orașului Leova, vicepreședintele CALM Alexandru Bujorean a reușit în acest an marcat de pandemie și de criză economică să atragă investiții în localitatea sa în valoare de peste 100 milioane de lei, cuantumul a cinci bugete locale.



Cum a fost anul 2020 pentru Dvs. în calitate de ales local?



Alexandru Bujorean: Pentru toți aleșii locali, dar și pentru întreaga omenire, a fost un an destul de dificil, o experiență pentru care nu am fost pregătiți. Îndeosebi noi, cei care suntem la primul mandat, am sperat că va fi un an cu foarte multe realizări pentru localitățile noastre. Chiar dacă pandemia a dat peste cap multe planuri, totuși am reușit implementarea anumitor proiecte. Două dintre acestea, inițiate în mandatul precedent, vizează extinderea sistemului de canalizare pentru 716 gospodării, suma lucrărilor fiind de 47 milioane de lei. O altă lucrare importantă are ca obiectiv sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic Constantin Spătaru, valoarea lucrărilor fiind de 53 milioane de lei. Ambele proiecte au fost finanțate din sursele Uniunii Europene, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei. Cele 100 milioane de lei investite într-un an reprezintă cinci bugete ale orașului Leova. Respectiv, pentru noi acestea sunt proiecte grandioase și sperăm ca până la mijlocul anului viitor să ne bucurăm de rezultatul final al acestor investiții.



Ajung aceste resurse oferite de Uniunea Europeană pentru a face față tuturor necesităților din comunitățile noastre?



Alexandru Bujorean: Sunt niște investiții colosale dar nu suficiente deoarece există foarte multe necesități la nivel local. Totuși, grație suportului oferit de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, o parte dintre problemele existente au fost soluționate. Un alt proiect pe care l-am câștigat este finanțat de Agenția Intervenții și Plăți în Agricultură și urmează să reabilităm anumite porțiuni de drum. Sunt și alte obiective care sperăm să devină realizabile în anul care vine.



Reușesc autoritățile publice locale să creeze condițiile pe care le așteaptă cetățenii sau, totuși, aceste schimbări depind de politicile de la nivel central?



Alexandru Bujorean: În condițiile în care marea majoritatea a problemelor din comunitățile noastre sunt puse pe umerii administrației publice locale, se creează o percepție greșită că doar primăriile și doar primarii le pot soluționa. Spre regret, cu resursele limitate pe care le avem, fără implicarea administrației publice centrale nu prea reușim să facem față tuturor acestor provocări. Ar fi corect ca pe lângă sarcini, autoritățile publice locale să primească și resurse suficiente pentru a soluționa toate problemele existente.



Oamenii din Leova înțeleg preocupările și încercările Dvs. de a schimba lucrurile?



Alexandru Bujorean: Desigur că așteptările oamenilor sunt mari și este firesc să fie așa. Cu toate acestea, simt suportul și înțelegerea orășenilor care m-au votat și le mulțumesc pentru acest lucru. Susținerea oamenilor mă motivează să realizez și mai multe în anul care vine.



Sunteți unul dintre vicepreședinții Congresului Autorităților Locale din Moldova. Ce reprezintă acest statut pentru Dvs.?



Alexandru Bujorean: Pe lângă o mare onoare, este și o mare responsabilitate. Conștientizez care este rolul tuturor colegilor din CALM și al meu personal în transmiterea mesajului puternic al descentralizării, al doleanței tuturor aleșilor locali. Noi suntem cei din prima linie, noi suntem în contact direct cu cetățenii, răspundem de prestarea calitativă a tuturor serviciilor și trebuie să fim auziți de către administrația centrală deoarece noi reprezentăm vocea teritoriului.



Aleșii locali sunt învinuiți uneori de faptul că slujesc un partid sau altul. Unii chiar susțin că primarii ar trebui să fie independenți față de partidele politice…



Alexandru Bujorean: Cred că fiecare primar are nevoie de echipă și de suport. Un primar cu adevărat bun și devotat localității devine independent în momentul în care primește mandatul de la cetățeni. Partidul său devine localitatea care l-a mandatat. Mai cred că în cadrul CALM-ului depășim orice bariere politice și acest lucru contează cel mai mult.



Cum v-ați dori să fie noul an?



Alexandru Bujorean: Îmi doresc să depășim această criză cauzată de pandemie și să revenim la modul obișnuit de viață și activitate pe care le-am avut. Tuturor cetățenilor le doresc sănătate, răbdare, speranță și încredere în ziua de mâine!



Vă mulțumesc!



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM