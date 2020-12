Vizualizări: 262

Primarul de Peresecina Valentina Buzu: „Trăiesc bucuria de a putea fi de ajutor”

29 Decembrie 2020 — Pentru primarul la primul mandat în satul Peresecina, Orhei Valentina Buzu, fiecare problemă soluționată în beneficiul comunității este o mică victorie și o motivație în plus de a-și exercita în continuare atribuțiile. Din interviu aflăm cum a fost acest prim an în calitate de ales local, dar și care sunt aspirațiile Valentinei Buzu.



Cum e să administrezi o localitate cu 8 000 de oameni?



Valentina Buzu: Nu este ușor, pentru că fiecare localitate are specificul său, oamenii au caractere diferite, cu toate acestea, prin comunicarea și cooperarea cu cetățenii apar și rezultatele.



Care sunt cele mai importante rezultate ale APL din Peresecina în anul 2020?



Valentina Buzu: Am reușit să construim 2 km de drum din beton armat și beton asfaltic. Am câștigat un grant de la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru repararea acoperișului Liceului Teoretic Alexandru Donici. Am reușit să renovăm terenurile aferente grădinițelor din localitate și să dotăm aceste instituții cu stații de tratare a apei. Mai sunt și alte proiecte pe care dorim să le implementăm până la finalul acestui an.



În afară de tipurile de beton necesar pentru renovarea drumurilor, ce ar mai trebui să cunoască o femeie atunci când este aleasă în funcția de primar?



Valentina Buzu: Când îți propui să realizezi anumite lucrări de construcție, cea mai mare provocare este elaborarea documentației tehnice. Am avut norocul să lucrăm cu niște proiectanți care m-au ajutat foarte mult, mi-au explicat ce trebuie să conțină un set de documente pentru renovarea unui drum, a unei fundații la instalarea unui turn de apă etc. Sunt și lucrări care nu se văd dar sunt extrem de necesare la realizarea unor tipuri de lucrări și trebuie să ținem cont de toate detaliile.



Ce reprezintă faptul că ați fost aleasă în calitate de vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM)?



Valentina Buzu: Această alegere a mea în calitate de vicepreședinte al CALM a fost pe neașteptate. Sunt niște responsabilități în plus în domeniul promovării administrației publice locale din raionul Orhei. Trebuie să ne recăpătăm drepturile noastre în domeniul descentralizării financiare și autonomiei locale.



Cum ne va ajuta această descentralizare și autonomie locală?



Valentina Buzu: Ne-ar ajuta la soluționarea problemelor existente în comunități. Am avea resurse suficiente pentru a face față tuturor necesităților cetățenilor. Am putea să prestăm servicii mai calitative și să le aducem mai aproape de cetățeni.



Care este rolul CALM în activitatea autorităților publice locale?



Valentina Buzu: CALM este unica instituție care ne ascultă, ne înțelege, ne apără în fața autorităților centrale și ne reprezintă în relația cu autoritățile internaționale. Fiind la primul mandat am avut mare nevoie de consultările CALM și le-am primit fără nicio ezitare. Vreau să mulțumesc experților CALM pentru tot suportul de care am beneficiat, mai ales în problemele din domeniul cadastral, în contextul în care suntem la etapa de implementare a programului de corectare a erorilor și a măsurărilor masive. Avem foarte mare noroc de experții CALM care ne ghidează în acest proces de delimitare a proprietății de stat, celei raionale și celei locale.



Ce satisfacții vă aduce funcția de primar?



Valentina Buzu: E grea funcția de primar, dar îmi place ceea ce fac. Atunci când reușesc să aduc un zâmbet pe fața unui locuitor care a avut o anumită dificultate sau un necaz, trăiesc bucuria de a putea fi de ajutor. O altă satisfacție este comunicarea pe care o am cu oamenii. Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din Peresecina este dorința mea cea mai mare în calitate de ales local.



Ce le doriți cetățenilor Republicii Moldova la acest sfârșit de an?



Valentina Buzu: Le doresc multă sănătate, liniște, pace și multă bunăstare. Fiind în această perioadă de pandemie îi rog să aibă grijă de ei și de cei dragi, iar sărbătorile să le întâmpine acasă.



Vă mulțumim!



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM