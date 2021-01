Vizualizări: 267

Viorel Furdui: „Anul 2020 pentru autoritățile publice locale – un moment al adevărului și de recunoaștere a importanței APL”

11 Ianuarie 2021 — Anul 2020 a fost unul de consolidare instituțională a Congresului Autorităților Locale din Moldova. Pentru autoritățile publice locale a fost un an al provocărilor, încercărilor, dar și al rezultatelor. Consiliul Europei, dar și unii dintre cei mai fideli parteneri ai Republicii Moldova au fost alături de CALM pe parcursul anului care s-a încheiat. Directorul executiv al CALM Viorel Furdui ne spune care au fost evenimentele care au marcat activitatea autorităților locale și CALM în anul precedent.



Nu ai cum să avansezi pe termen mediu și lung fără o înțelegere a importanței strategice a domeniului administrației publice locale, a reformei administrației locale, în sensul consolidării autonomiei locale și asigurării autorităților locale cu mai multe resurse financiare, dar și cu posibilități de a-și îndeplini sarcinile.



Anul 2020 a fost marcat de pandemie care a dominat, practic, întreaga agendă politică, socială, economică și financiară din Republica Moldova și din lumea întreagă. Pandemia și-a pus amprenta asupra activității tuturor instituțiilor publice, atât la nivel central, cât și la nivel local. Cu siguranță vom resimți efectele acesteia nu doar în anul care tocmai a început. Din cauza pandemiei s-a văzut ca nicio dată locul și rolul APL, acestea fiind în același rând cu cei prima linie, având o contribuție esențială în lupta împotriva COVID-19. În același timp, pandemia a arătat că APL au nevoie de susținere, de poliție locală, acces la baze de date, la resurse/descentralizare financiară, mai multe posibilități pentru a-și exercita atribuțiile. În general, în ceea ce privește administrația locală, putem menționa lucruri pozitive, dar și mai puțin îmbucurătoare. Pentru multe autorități publice locale anul 2020 a fost plin de activități, au reușit să realizeze diverse proiecte în domeniul infrastructurii: drumuri, apeducte, alte acțiuni care au avut ca scop dezvoltarea localităților, ceea ce ne bucură nespus de mult. Deoarece am avut un an preelectoral, am observat că autoritățile centrale au acordat mai multă atenție și mai multe resurse colectivităților locale. În general, s-a pus accent pe unele măsuri care să determine o atitudine pozitivă a APL față de guvernanți. În localități, atât cele rurale cât și cele urbane, au venit mai multe resurse, au fost implementate mai multe proiecte de care au beneficiat colectivitățile locale, ceea ce este foarte bine. Ceea ce însă trezește anumite îngrijorări este că pe parcursul anului trecut autoritățile centrale ale statului au acordat mai puțină atenție soluționării problemelor de sistem. Pe de o parte, colectivitățile locale au beneficiat de anumite fonduri suplimentare pentru dezvoltare, pe de altă parte, toate aceste proiecte au avut un caracter izolat sau ocazional și se datorează mai degrabă contextului în care ne aflam, campaniei electorale etc. Concluzia principală este că aceste elemente nu au avut un caracter sistemic, astfel încât să fim siguri că autoritățile publice locale vor avea finanțări și în următorii ani și că acestea vor fi în creștere. Din păcate, Guvernul care a plecat nu a avut o viziune strategică pentru o durată mai lungă de timp. Acest lucru a fost înțeles încă din momentul instalării acestuia, deoarece din programul său de guvernare a lipsit în totalitate domeniul administrației publice locale, consolidării autonomiei locale, descentralizării, lucru nemaiîntâlnit, practic, în cazul altor guvernări. Nu ai cum să avansezi pe termen mediu și lung fără o înțelegere a importanței strategice a domeniului administrației publice locale, a reformei administrației locale, în sensul consolidării autonomiei locale și asigurării autorităților locale cu mai multe resurse financiare, dar și cu posibilități de a-și îndeplini sarcinile. O altă problemă paradoxală în relația autorităților centrale cu cele locale constă în faptul că conducerea Guvernului care a demisionat a evitat un dialog instituționalizat cu reprezentanții recunoscuți ai autorităților locale – CALM. Regretăm că nu s-a înțeles importanța acestor discuții sincere, deschise, de la egal la egal între conducerea Guvernului și CALM și astfel au apărut diverse neînțelegeri și interpretări care nu au contribuit la soluționarea problemelor existente sau a celor care au apărut pe parcurs. Cu toate acestea, trebuie să menționăm că în acest an marcat de pandemie, CALM a avut o relație extraordinar de bună cu unele componente ale guvernării, cum ar fi Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, într-o anumită perioadă de timp cu Ministerul Finanțelor etc. Am organizat în comun foarte multe ședințe, întruniri, pentru a aduce la cunoștința APL diverse decizii ale APC, de informare a APL privind măsurile ce trebuie întreprinse pe diverse dimensiuni. S-a lucrat intensiv la elaborarea diverselor instrucțiuni, proiecte de decizie care au fost în beneficiul tuturor. Această relație a demonstrat că există un potențial enorm de cooperare instituțională între reprezentantul recunoscut al APL – CALM și APC. Din păcate, la nivelul conducerii Guvernului a existat această ruptură care a devenit evidentă spre finalul anului 2020, atunci când a fost ignorată în totalitate poziția CALM în domeniul politicii fiscale, când Guvernul a încălcat toate regulile, normele, inclusiv cele constituționale și a promovat niște interese străine statului plafonând taxele locale, acționând împotriva esenței autonomiei locale. Ca și concluzie, putem spune că, în general, pentru autoritățile locale acest an a fost unul complex.



Pentru CALM anul 2020 a fost unul al dezvoltării și consolidării instituționale…



Cu siguranță, cu toate greutățile care au existat, anul 2020 a fost unul al dezvoltării și consolidării acestei organizații care reprezintă autoritățile publice locale. La finele anului am reușit să organizăm ședința Consiliului de Administrare al CALM și în cadrul acesteia au fost reînnoite organele de conducere, a fost ales biroul executiv care corespunde tuturor criteriilor: politic, gender, teritorial etc. În cadrul acestei structuri au fost alese personalități cunoscute care sperăm foarte mult că se vor implica activ în procesul de consolidare a autonomiei locale și descentralizare. În afară de această, asociația primarilor din UTA Găgăuzia a aderat la CALM. Noi am avut mereu o relație de bună colaborare cu autoritățile locale din această zonă a Republicii Moldova și ne bucurăm că am oficializat această relație. Totodată, din punct de vedere al dezvoltării instituționale a CALM, au fost stabilite relații foarte bune cu unii parteneri sinceri ai Republicii Moldova, așa precum sunt Programul Comunitatea Mea, finanțat de SUA sau Proiectul Mă IMPLIC, finanțat de Guvernul Elveției și implementat de Skat Consulting. Sunt două programe foarte importante pentru autoritățile locale, care implică zeci de comunități locale ce vor beneficia de asistență, inclusiv financiară, pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare. De asemenea, CALM a beneficiat de asistență din partea Consiliului Europei care, recunoscând statutul Congresului în calitate de reprezentant plenipotențiar al autorităților publice locale din Republica Moldova, a efectuat o analiză funcțională a asociației pentru a identifica direcțiile ulterioare de dezvoltare și de suport pentru organizația noastră. Rezultatele acestui studiu vor sta la baza elaborării în perioada următoare a unui plan strategic de dezvoltare a CALM care ne va permite să devenim și mai puternici din punct de vedere instituțional, astfel încât să putem apăra mult mai efectiv drepturile și interesele comunităților locale și să conlucrăm în parteneriat cu autoritățile centrale în vederea perfecționării sistemului de administrație publică locală, în așa fel încât acesta să ajute autoritățile publice locale să facă față tuturor problemelor cu care se confruntă comunitățile locale. Acest lucru înseamnă că cetățenii din localitățile noastre să beneficieze de servicii concrete și calitative, oamenii să poată să rămână în satele și orașele noastre, să oprim această migrație care a atins cote extrem de îngrijorătoare, cei care au plecat să poată să se întoarcă în localitățile natale și acolo să existe condiții decente de trai.



O viitoare reformă a APL trebuie să fie conectată la realitățile Republicii Moldova iar cetățenii să nu aibă de suferit de pe urma acesteia.



În anul 2021 există mai multe provocări și noi trebuie să le facem față. În primul rând, cu siguranță vom începe discuții privind schimbarea sistemului de administrație publică, o viitoare reformă a APL, în așa fel încât aceasta să fie conectată la realitățile Republicii Moldova și în așa fel încât cetățenii să nu aibă de suferit de pe urma acesteia. CALM-ului întotdeauna a militat pentru maximă prudență la elaborarea acestui concept de reformă. Trebuie să le explicăm și partenerilor noștri care sunt viziunile noastre în cazul acestei reforme. Avem mai multe propuneri și pachete de legi, inițiative care vizează toate domeniile administrației publice locale și, nemijlocit, cetățenii din satele și orașele noastre care, dacă vor fi implementate, cu siguranță vor contribui la îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Acestea vizează domeniul finanțelor locale, astfel încât în bugetele primăriilor să ajungă mai mulți bani. Autoritățile locale trebuie să administreze mai multe domenii, unul dintre ele este cel al ordinii publice, necesitatea instituirii poliției locale existând atât în municipiul Chișinău, dar și în orice altă localitate. Există multe lacune ce vizează administrarea unor domenii precum sunt resursele naturale, carierele, obiectivele acvatice, pădurile etc. Deocamdată, localitățile unde se află aceste obiective nu beneficiază din valoarea economică sau financiară a acestor bunuri. O altă prioritate este problema salarizării angajaților primăriilor: secretarii, contabilii, inginerii cadastrali etc. Este nevoie de a asigura un nivel de salarizare dar și de condiții de muncă decente care să motiveze cât mai mulți specialiști să vină în APL sau, cel puțin la această etapă, să nu-i pierdem pe cei angajați. O altă direcție importantă de activitate este pe plan extern. Vom lucra împreună cu partenerii noștri la programe de dezvoltare cu acces direct pentru APL. Este foarte important ca APL să aibă acces la fondurile europene existente și nu doar. Ca întotdeauna, avem planuri mari și sperăm foarte mult că vom fi uniți, vom fi auziți și vom realiza toate aceste obiective.



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM