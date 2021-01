Vizualizări: 261

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru participă la un atelier de discuții cu scopul consolidării capacităților și îmbunătățirea funcționării acestuia

13 Ianuarie 2021 — Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru s-au întrunit astăzi, 13 ianuarie 2021, la Centrul de Conferințe Summit din municipiul Chişinău, unde vor purta discuții cu privire la rolul și atribuțiile acestora în procesul de organizare și dezvoltare regională.



Atelierul de lucru este organizat în cadrul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Centru", implementat de de Agenția de Dezvoltare Regională Centru cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de GIZ Moldova.



Astfel, cei prezenți sunt ghidați în procesul de conștientizare, înțelegere, și identificare cu rolul, sarcinile și responsabilitățile lor ca membri ai consiliului pentru a asigura promovarea și coordonarea politicilor de dezvoltare regională la nivel local și regional. Aceste abilități vor contribui la consolidarea eforturilor actorilor regionali în vederea identificării unei viziuni comune și а acțiunilor prioritare pentru dezvoltarea echilibrată și durabilă а tuturor localităților din centrul Republicii.



În debutul evenimentului, Marina Preteca-Neaga, Șefa secției Planificare și cooperare regională din cadrul ADR Centru, a salutat prezența membrilor forului regional menționînd scopul și obiectivele acestei activități prin care se dorește sporirea activității CRD Centru și conjugarea eforturilor tuturor actorilor regionali întru desfășurarea unei activități cu impact pozitiv pentru comunitățile din Regiunea Centru.



Ion Pînzaru, consultant principal în cadrul Direcției politici de dezvoltare regională a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului(MADRM), prezent la eveniment, a mulțumit membrilor CRD Centru pentru implicarea activă în activitatea pe care o desfășoară și interesul pe care-l manifestă față de politica de dezvoltare regională. Totodată, reprezentantul MADRM, a comunicat celor prezenți că anul 2020, deși a fost un an pandemic, s-a reușit desfășurarea activităților într-un ritm destul de intens, pornind de la realizarea lucrărilor în cadrul proiectelor în derulare și pînă la elaborarea unor noi politici pe segmentul dezvoltării regionale. "A fost aprobat noul concept al Dezvoltării Regionale, a demarat un nou apel de propuneri de proiecte, s-a venit cu o politică nouă pe segmentul orașe poli de creștere în RM, care de comun cu revitalizarea urbană vor impulsiona dezvoltarea echilibrată a orașelor noastre. Astfel, în fiecare dintre aceste activități am mizat pe suportul dstră și de fiecare dată am primit sprijinul necesar. Ne dorim ca acest atelier să intensifice și mai mult activitatea noastră comună și să sporească rezultatul eforturilor depuse întru dezvoltarea armonioasă a Regiunii Centru" a declarat Ion Pînzari.



Pe parcursul atelierului de lucru participanții sunt ghidați de către Veronica Butnaru, expert în dezvoltarea regională. Cei prezenți au discutat despre provocările și tendințele actuale în politica de dezvoltare regională, accentuând rolul și competențele ADR și CRD în acest proces.



Membrii CRD au mai discutat pe marginea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, despre noua paradigmă a dezvoltării regionale, dar și despre necesitatea creării, în cadrul forului regional, a unor platforme funcționale(grup de lucru) în domeniul dezvoltării economice.



Amintim că, CRD este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, avînd drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local. Consiliul este responsabil de dezvoltarea generală în regiune și de aprobarea Strategiei de dezvoltare regională și a Planului de acțiuni. Această structură este alcătuită din cîte patru reprezentanți din fiecare raion al regiunii. Regiunea Centru cuprinde raioanele: Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni.



La atelierul de astăzi au fost invitați reprezentanții din 7 raioane, iar ceilalți membri CRD Centru sunt așteptați vineri, 15 ianuarie a.c., în cadrul unui eveniment similar.



