REFORMA APL: DACĂ CREDIBILITATE NU E, NICI REFORMĂ NU E!

14 Ianuarie 2021 — REFORMA APL ESTE UNA DINTRE CELE MAI IMPORTANTE ȘI COMPLEXE DOMENII CARE NECESITĂ O ABORDARE CORESPUNZĂTOARE. ELEMENTELE PRINCIPALE ALE REFORMEI TREBUIE SĂ DEVINĂ TRANSPARENȚA, CONSENSUL, IMPLICAREA LARGĂ ȘI CREDIBILITATEA ACTORILOR!



Cât de necesară este reforma administrației publice centrale și locale – la aceste întrebări au încercat să răspundă invitații emisiunii „Punct și de la capăt” a Europei Libere. Invitații Nataliei Morari au fost directorul executiv al CALM Viorel Furdui și consilierul premierului Nicolae Eșanu. Dezbaterea a avut loc și în contextul în care în vara anului trecut premierul Ion Chicu a semnat un decret privind crearea unei comisii ce ar urma să elaboreze un concept al acestei reforme.



Natalia Morari: Are Republica Moldova nevoie de o asemenea reformă și care ar trebui să fie rezultatul acesteia?



Viorel Furdui: Despre acest subiect se vorbește foarte puțin în societate și tocmai din acest motiv apar anumite interpretări și neînțelegeri a importanței problemei. Din punctul nostru de vedere, până acum nicio reformă nu s-a soldat cu rezultate deoarece acestea nu au fost studiate în ansamblu. De obicei se pune accent pe reforma administrativ-teritorială, deși acesta este doar un element al reformei administrației publice. În rezultatul reformei administrației publice, în sistemul public de administrare trebuie să vină profesioniști, oameni competenți care să fie remunerați corespunzător, să poată presta servicii calitative cetățenilor și să apere interesele acestora. Timp de zeci de ani, pas cu pas s-a contribuit la degradarea prestigiului de a fi reprezentant al autorității locale. Am ajuns la etapa când atât la nivel local, cât și la nivel central oamenii nu vor să se angajeze în acest domeniu iar ca rezultat, practic, lipsește inițiativa și prestigiul de a fi funcționar. Această reformă este una dintre cele mai importante, iar practica țărilor democratice ne demonstrează că fără o abordare serioasă a acestui subiect, discutat pe larg cu toate părțile interesate și fără o înțelegere a esenței acestei reforme nu avem cum să avansăm.



Natalia Morari: Dacă vrei să distrugi o idee formează o comisie…



Nicolae Eșanu: Sunt de acord în totalitate cu ceea ce a menționat dl Furdui. Această reformă ne vizează pe fiecare dintre noi deoarece orice domeniu de activitate are legătură cu organizarea administrației publice și ar fi o mare greșeală să vorbim doar despre reforma administrativ-teritorială. Nu vom putea efectua o reformă a autorităților locale dacă nu vom identifica relația dintre acestea și autoritățile centrale și sper că vom reuși să trecem de la vorbe la fapte. Poți face o reformă după cele mai bune standarde din lume, dar dacă procedural aceasta nu va fi implementată corect, nu o vei pregăti temeinic și nu o vei discuta cu toate părțile interesate, ea are șanse foarte mici să aibă rezultatul scontat sau chiar se poate transforma într – o contrareformă. Ideea formării acestui grup de lucru a fost de a încerca să găsim un consens larg în rândul forțelor politice din RM și să elaborăm un asemenea concept care să fie acceptat de societate.



Viorel Furdui: Noi mereu am spus că e nevoie de abordarea acestui subiect pe larg în societate, cu toate părțile interesate și, din păcate, mulți ne-au învinuit că am fi împotriva acestei reforme sau a unor membri ai acestei comisii. Noi ne-am dorit să ajutăm la elaborarea acestui concept, dar cei care au creat această comisie au avut alte abordări. În trecut tot au existat asemenea comisii și întotdeauna inițiativa venea de sus în jos, fără a fi incluse părți importante care ar trebui să participe la elaborarea acestui concept și până la urmă nu am avut niciun rezultat, toate reformele au suferit eșec. Noi credem că trebuie de schimbat această abordare și de efectuat reforma administrației publice după principiul de jos în sus.



Natalia Morari: De ce CALM-ul, în calitate de reprezentant al autorităților locale, nu face parte din această comisie?



Viorel Furdui: Cum am putea interpreta lucrurile în condițiile în care Guvernul Chicu nu a scris niciun cuvânt în programul său despre reformă, descentralizare, autonomie locală? Apoi a apărut o altă situație confuză, premierul ne-a spus despre necesitatea de a reveni la județe, iar la o zi-două distanță acest anunț dispare de pe site-ul Guvernului. Apoi se creează acest grup de lucru într-o perioadă preelectorală, deși acest subiect este foarte important, complex și sensibil din punct de vedere politic, social etc. Din păcate, noi am trecut prin diverse reforme, iar rezultatul acestora a lăsat în mintea oamenilor doar impresii negative. Punctul culminant al neîncrederii noastre în sinceritatea acestei intenții a fost în momentul în care președintele și premierul aveau păreri diferite în ceea ce privește necesitatea realizării acestei reforme, unul spunea da, altul ba. Mai mult decât atât, Igor Dodon explica atunci că prin crearea acestui grup de lucru se dorește doar întărirea autonomiei locale. Ce am putea să înțelegem noi, autoritățile locale, dar și partenerii noștri despre adevăratele intenții ale acestei inițiative? În afară de aceasta, recent a avut loc o reformă a administrației publice centrale și acum iar se creează un grup de lucru, doar că pe domeniul administrației centrale și celei locale. Concluzia mea este că trebuie să schimbăm abordarea. Cred că toți trebuie să ne întrebăm de ce reformele anterioare au suferit eșec și de ce nu există încredere în această nouă intenție? Altfel riscăm iar să facem un pas înainte și doi înapoi, așa cum s-a mai întâmplat, iar din cauza unor reforme negândite și cu abordări de sus în jos țara a pierdut cel puțin 20 de ani. O altă greșeală este că fiecare guvernare șterge tot ce s-a făcut și o ia de la capăt, chiar dacă s-au investit resurse destul de mari în tot felul de studii sau cercetări. Pentru a nu suferi un nou fiasco, cred că încă de la etapa inițială trebuie să schimbăm abordarea și să ne ghidăm de principiul de jos în sus, să construim o platformă de discuții în jurul asociației care se bucură de încrederea autorităților locale și a partenerilor Republicii Moldova. Cred că așa vom putea schimba lucrurile, altfel vom avea aceleași rezultate, chiar dacă există cele mai bune intenții.



Nicolae Eșanu: Acest grup de lucru reprezintă unul din multiplele instrumente necesare pentru elaborarea conceptului de reformă. Imediat după crearea acestuia, Cancelaria se Stat a invitat CALM-ul la discuții. Dacă vă doriți cu adevărat această reformă, apropiați-vă și spuneți-ne cum ar fi mai bine să procedăm și vă garantăm că așa vom face.



Viorel Furdui: Grupul de lucru a fost creat vara și noi am fost invitați la discuții în septembrie, dar noi credem că această reformă este necesară, complexă și trebuie discutată cu toate părțile interesate, iar principala asociație care unește practic toate unitățile administrativ-teritoriale lipsește din start de la acest dialog. Cum am putea noi să înțelegem lucrurile dacă în perioada mandatului său, premierul Ion Chicu nu a găsit de cuviință să se întâlnească măcar o dată cu CALM, să abordăm subiecte ce vizează activitatea autorităților publice locale. Comisia Paritară, de asemenea, nu este funcțională, dar și alte comisii formate din reprezentanți ai ministerelor de resort și membri ai CALM. Părerea mea este că una se spune și cu totul alta se face. Acest subiect trebuia din start de abordat cu CALM, într-un format instituționalizat, ceea ce nu s-a întâmplat. Din grup face parte doar un singur reprezentant al autorităților locale, dar se regăsesc oameni care încă trebuie să acumuleze experiență în domeniu. Exact așa s-a întâmplat în cazul comisiei ce viza reforma administrației publice centrale, nu se regăsea niciun reprezentant al APL, deși vorbim despre necesitatea consensului și necesității dialogului. Nu credem că e corect ca reprezentanții societății civile să nu se regăsească în acest grup de lucru, măcar asociațiile principale care au tangențe cu acest domeniu.



Nicolae Eșanu: Am presupus că vor exista asemenea învinuiri. M-am gândit că dacă vom crea un grup de lucru extins va exista riscul ca o parte din societate să nu aibă încredere în unii dintre membri. Din păcate, societatea civilă s-a împărțit în două, unii susțin opoziția și alții puterea. Pentru început ar fi bine măcar să vedem ce acțiuni a întreprins acest grup de lucru și să ne spuneți dacă ceva nu s-a făcut corect. Noi am întrebat primarii dacă este nevoie de această reformă și cum ar trebui să arate aceasta.



Viorel Furdui: În general, societatea, inclusiv unii guvernanți, primari, experți nu înțeleg până la capăt esența acestei reforme și se concentrează pe acest element administrativ-teritorial. Cineva spune că avem prea multe primării și propune să le reducem numărul în jumătate. În esență, această reformă trebuie să aibă loc pe etape iar în rezultatul acesteia oamenii trebuie să beneficieze de mai multe servicii și acestea să fie aproape de ei. Acest lucru însă nu este posibil fără descentralizare, oferirea de competențe, de mai multe resurse etc. Să ne amintim că după implementarea reformei administrativ-teritoriale din 1998-1999, deși Partidul Comuniștilor avea majoritatea în Parlament, nici măcar o treime din primari nu erau membri ai acestei formațiuni. Autonomia locală și primăriile, indiferent dacă sunt mai mari sau mai mici, stau la baza democrației, iar dacă le excluzi există riscul de a crea un stat autoritar. Chiar și acum doi ani, când toate instituțiile statului au devenit captive, au fost sute de primari care s-au opus acestei dictaturi.



Nicolae Eșanu: Scopul acestei reforme este să avem autorități locale capabile să acorde servicii de calitate cetățenilor. Despre ce fel de servicii calitative putem vorbi în condițiile în care într-un sat avem doar primar, secretar, contabil și inginer cadastral?



Viorel Furdui: Problema constă în faptul că APL nu au dreptul să angajeze mai mulți specialiști sau să le ofere un salariu cât de cât decent, funcționarii nu pot presta servicii pentru câteva primării etc. Statul trebuie să creeze aceste premise. Totodată, nu putem să nu observăm că în ultimii ani multe dintre satele și orașele noastre s-au schimbat foarte mult și acest lucru a fost posibil exclusiv datorită inițiativei primarilor. Nu am fi putut să atragem fondurile donatorilor dacă la nivel local nu ar fi existat această energie sau inițiativă. Astăzi aleg să devină primari doar niște entuziaști care își asumă foarte multe responsabilități. Pentru a reuși în cazul acestei reforme trebuie să pornim de la un element-cheie, cel al încrederii.