Primarul Satului Nou, Cimișlia riscă să își piardă mandatul!

25 Ianuarie 2021 — Primul mandat de primar al Eugeniei Sîrghi a fost validat la 13 noiembrie 2019. La distanță de doar două săptămâni, alesul local al Satului Nou, Cimișlia informează Agenția Națională de Integritate (ANI) că în cadrul primăriei activează în calitate de contabil șef cumnata acesteia (începând cu anul 1999) și solicită să i se spună cum să procedeze pentru a evita încălcarea legislației privind conflictele de interese.



„Pe 5 decembrie am primit un răspuns semnat de președintele Rodica Antoci în care este menționat că scrisoarea ANI are caracter consultativ, iar conflictul de interese trebuie constatat și verificat în urma unui control specializat, realizat în condițiile Legii. După aceasta însă nu a mai urmat nicio acțiune din partea ANI”, afirmă Eugenia Sîrghi.



Femeia primar susține că nu întâmplător a sesizat Agenția Națională de Integritate. „Cumnata mea are studii în domeniu și o vastă experiență. Speram că ANI îmi va spune cum să procedez, doar nu eu am angajat-o pe sora fratelui meu. ANI-ul însă nu mi-a oferit nicio soluție.”



În luna august 2020 cineva depune o plângere la ANI în care se atrage atenția asupra faptului că contabila șefă din cadrul primăriei este cumnata noului primar al Satului Nou. „M-am prezentat la ANI cu toate actele necesare și cu toate acestea Agenția constată că am încălcat legea.” Acum alesul local riscă să-și piardă mandatul și dreptul de a ocupa funții publice.



Femeia primar a contestat în judecată decizia ANI, dar nu înțelege de ce trebuie să piardă în instanțe timp, sănătate și bani. „Cum poate un inspector de la ANI să decidă dacă un primar riscă să-și piardă mandatul pentru asemenea presupuse încălcări? De ce nu s-a ținut cont de faptul că nu eu am angajat-o? Ce trebuia să fac, să o dau afară de la serviciu, dar în baza cărui temei? De ce nimeni nu mi-a spus cum să procedez în asemenea situație? Știe cineva că deja de jumătate de an este vacantă funcția de secretar al Consiliului local și nu identificăm pe nimeni cu studii superioare juridice care ar vrea să se angajeze?” Sunt doar câteva dintre întrebările la care Eugenia Sîrghi nu găsește răspuns.



În situații similare sunt alți zeci de primari pe numele cărora Agenția Națională de Integritate (ANI) a decis începerea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese. Motivul invocat de ANI este că mai mulți aleși locali au rude care activează în APL.



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui consideră că atunci când a fost adoptată legislația cu privire la conflictele de interese nu s-a ținut cont de specificul administrației publice locale. „Sunt mai multe cazuri când oamenii care activează de mai mulți ani în APL trebuie să divorțeze sau să demisioneze deoarece cineva din rudele lor devine primar, ceea ce nu este corect. La elaborarea legislației din acest domeniu trebuia să se țină cont de faptul că la nivel local lipsesc specialiștii, că poate cineva dintre rudele primarilor deja lucrează în APL etc.” Potrivit directorului executiv al CALM, este nevoie de a modifica legislația astfel încât aleșii locali să riște să-și piardă mandatul acordat de cetățeni doar atunci când se comite o crimă sau după ce este demonstrată vinovăția acestuia într-un dosar penal.



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM