Oleg Garizan: „Unele acțiuni ale statului motivează primarii să aibă o poziție consolidată”

17 Februarie 2021 — Satul Copceac din UTA Găgăuzia are 10200 de locuitori și este una dintre puținele localități din Republica Moldova în care natalitatea depășește mortalitatea. În 2020 în Copceac s-au născut 120 de copii și au decedat 90 de persoane. În localitate activează două licee, patru instituții preșcolare, o școală sportivă și una duminicală. În cadrul colhozului care s-a păstrat în Copceac sunt angajate circa 300 de persoane, alte 300 activează la fabrica de textile. În cadrul Casei de Cultură activează zece ansambluri și centre de creație. Cu suportul primăriei din localitate, cele două centre de susținere socială a populației oferă zilnic câte un prânz pentru 40 de persoane imobilizate la pat și pentru alte 30 de persoane din familii social-vulnerabile. Am fost surprinși de respectul pe care îl poartă localinicii pentru preot și primar- doi piloni ai comunității datorită cărora în sat se construiesc nu doar drumuri și canalizare, dar și speranțe, încredere și se împlinesc vise. Recent, mai mulț primari au mers la Copceac pentru a participa la Forumul regional al administrației publice locale „Direcțiile de dezvoltare ale autonomiei locale: provocări și perspective”.



Cum a apărut ideea de a invita primarii din majoritatea raioanelor Republicii Moldova la Copceac?



Oleg Garizan: Ideea de a organiza acest eveniment în UTA Găgăuzia, sub egida Asociației Primarilor din UTA Găgăuzia și CALM, a apărut în ajunul Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală pe care o marcăm la 1 februarie. Obiectivul este de a consolida relațiile între aleșii locali, să facem schimburi de experiență, să tratăm obiective comune etc. Chiar dacă e pandemie, nimeni nu a anulat sarcinile pe care le au aleșii locali și trebuie să identificăm soluții pentru a realiza calitativ munca noastră. Mă bucur că mulți dintre aleșii locali au răspuns invitației noastre, este o mare onoare și o experiență foarte utilă pentru noi. Am avut posibilitatea să aflăm cum activează colegii noștri din toate zonele Republicii Moldova. Sper foarte mult că această platformă sub egida CALM se va extinde, doar astfel putem împreună să apărăm democrația locală, drepturile APL și, bineînțeles, să stabilim mecanismele de cooperare cu autoritățile regionale și centrale.



De ce este nevoie de această unitate a primarilor?



Oleg Garizan: Astăzi, din păcate, primarii sunt adesea dezbinați pe criterii politice. Fiecare formațiune politică încearcă să atragă de partea sa cât mai mulți aleși locali folosind anumite pârghii organizaționale ale statului. Dacă un anumit partid are o influență mai mare în Parlament sau Guvern atunci distribuirea banilor din bugetul de stat se face utilizându-se aceste pârghii netransparent, ceea ce credem că nu este corect. Sigur că orice primar are dreptul să susțină o formațiune politică sau alta, dar distribuirea banilor publici pe principii care nu sunt clare sau unele acțiuni ale Autorității Naționale de Integritate despre care deja se spun legende ne motivează și mai mult să avem o poziție consolidată, de care să țină cont toate autoritățile centrale.



Cum reușiți să gestionați o localitate atât de mare, să faceți în așa fel încât totul să fie pus la punct?



Oleg Garizan: Nici pe departe nu este totul bine. La fel ca în orice altă localitate avem foarte multe probleme, în primul rând la capitolul infrastructură. Nici nouă nu ne ajung mijloacele financiare pentru a realiza toate proiectele ce vizează îmbunătățirea calității drumurilor, apeductelor și canalizării. Cu toate acestea avem o practică foarte bună, în ultimii 20 de ani oamenii din Copceac se implică la realizarea oricărui obiectiv comun, inclusiv atunci când câștigăm proiecte de la partenerii de dezvoltare. Oamenii participă cu contribuția lor financiară dar și mai important este faptul că încercăm să implicăm cetățenii în soluționarea problemelor care ne unesc.



Cum trebuie să fie un primar?



Oleg Garizan: Bun la suflet. Un om deștept poate să-și folosească mintea atât pentru a construi, cât și pentru a distruge. Dacă omul este bun, datorită omeniei sale va încerca să facă totul pentru consătenii săi. Cred că expresia „Bunătatea va salva lumea” are un sens profund.



Nu există riscul ca un lider bun la suflet să fie călcat în picioare?



Oleg Garizan: Nu. În această perioadă în care am fost ales de cinci ori primar și deputat în Parlamentul Republicii Moldova au fost nenumărate momentele când oameni apropiați m-au trădat, apoi iar vroiau să mă apropie. Cred că în asemenea momente oricine se simte rănit sufletește. Aveam și eu uneori inima plină de supărare și dorința de a răspunde cu aceeași monedă. Totuși, am înțeles că dacă reușești să ierți și să uiți îți vei surprinde concurenții și vei fi mai presus de toate răutățile. Iată de ce cred că un om puternic trebuie să poată ierta.



Vă mulțumim!



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM.