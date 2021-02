Vizualizări: 253

Consului general al Turciei în Comrat Hasan Akdogan: „CALM are relații foarte bune cu autoritățile locale din Turcia”

17 Februarie 2021 — „Rolul APL este unul esențial în dezvoltarea localităților și a statului deoarece acestea sunt cel mai aproape de populația din zona în care sunt alese. În același timp, este foarte importantă existența unei platforme precum CALM, acolo unde pot fi împărtășite ideile, problemele cu care se confruntă autoritățile publice locale și de a identifica soluțiile comune.” Declarația aparține consului general al Turciei în Comrat Hasan Akdogan și a fost făcută pentru calm.md.



Consulul a subliniat faptul că Turcia cooperează cu toate autoritățile locale din Republica Moldova. „CALM are relații foarte strânse cu Uniunea Primăriilor din lumea turcă, cu Uniunea Primăriilor din regiunea marmară, ceea ce denotă că suntem deschiși pentru orice fel de colaborare și pentru orice localitate din RM.” Hasan Akdogan a menționat că prin intermediul Agenției pentru Cooperare Internațională Turcă TICA au fost realizate peste 400 de proiecte în toată Republica Moldova, 100 dintre acestea fiind implementate în UTA Găgăuzia.



Întrebat ce ar avea de învățat autoritățile publice locale din Republica Moldova de la colegii lor din Turcia, oficialul turc a răspuns: „Cred că anumite elemente ce vizează reforma administrativ-teritorială, diversificarea resurselor de finanțare și crearea unor noi asemenea surse, administrarea serviciilor etc.”



Totodată, consulul general a fost de părere că orice țară are specificul ei, inclusiv când este vorba despre reforma APL, limitele frontierelor raioanelor etc. „Totul depinde și de trecutul istoric al fiecărui stat sau națiuni. Cu toate acestea, există modalități de colaborare în orice domeniu privind funcțiile, competențele și atribuțiile APL”, a punctat oficialul turc.



Serviciul de Comunicare al CALM