Vizualizări: 118

Primarul de Șișcani, Nisporeni Vladimir Bodean: „Reformele sunt făcute nu de cele mai potrivite persoane”

19 Februarie 2021 — Primarul comunei Șișcani, Nisporeni Vladimir Bodean este la al patrulea mandat și face o analiză a competențelor și posibilităților de activitate a primarilor din UTA Găgăuzia. De ce nu beneficiază toate comunitățile locale de fondurile de care se bucură APL din această regiune, dar și în ce măsură lipsa resurselor financiare îngrădește posibilitățile autorităților locale să aplice la mai multe proiecte aflăm din interviul pentru calm.md.



De ce ați decis să mergeți în UTA Găgăuzia?



Vladimir Bodean: CALM-ul este organizația care întrunește primarii în cadrul diverselor activități și am fost curios să aflu cum lucrează colegii noștri din UTA Găgăuzia. Mă bucur că au reușit să obțină anumite fonduri de susținere a comunităților locale, fie că e vorba de ajutor social, pentru a crește generații sănătoase, pentru iluminarea stradală și, poate, cel mai important fond pe care noi tot încercăm să-l obținem încă de prin 2009 și de atunci tot batem fără succes la ușile Guvernului– este cel de a crea la nivel de republică Fondul Investițional – o modalitate de a acoperi contribuțiile, mai ales când e vorba de proiecte mari, cu impact major pentru populație.



De ce nu pot și celelalte localități să beneficieze de asemenea fonduri?



Vladimir Bodean: Din păcate, în domeniul sănătății avem reforme pe care le fac nu cele mai potrivite persoane, în educație dar și în administrația publică se întâmplă același lucru. Iată de ce batem pasul pe loc. Acolo unde se elaborează legi participă prea puțini colegi care au trecut prin această rutină a activității din APL. Suntem auziți doar prin ecouri și nicidecum nu putem dobândi ceea ce ne dorim. Poate că și insistența noastră lasă de dorit și adesea ne lăsăm pe seama deputaților care sunt reprezentanți în teritoriu. Sper și cred că prin intermediul CALM vom reuși să fim auziți și vom obține măcar fondul investițional.



Cum vă va ajuta un asemenea fond?



Vladimir Bodean: Acum sunt la etapa de finisare a unui proiect mare ce are ca obiectiv construcția unui apeduct în comuna Șișcani (localitățile Șișcani și Afumați) și a fost foarte greu să colectăm contribuția de la cetățeni. Unii cetățeni sunt responsabili și o achită atunci când lansăm o anumită inițiativă. Restul banilor i-am alocat din soldul primăriei și mă bucur că am avut această posibilitate, altfel nu știu ce m-aș fi făcut. Tot în acest an finisez construcția sistemului de apă și canalizare din satul Drojdieni (cu suportul finanțat de Fondul Ecologic), costul lucrărilor fiind de circa 8 milioane de lei. La fel, a fost foarte dificil să colectăm contribuția din partea cetățenilor. Aș putea să aplic la alte zeci de proiecte dar știu că nu am rezerve în sold și nu îmi permit să pierd timpul și energia celor care decid în privința acestor finanțări.



Ce vă motivează totuși să continuați să activați în acest domeniu?



Vladimir Bodean: Probabil faptul că reușim să realizăm câte ceva, să îmbunătățim calitatea serviciilor publice prestate. Atunci când reușim să avem rezultate pozitive nu uit să mulțumesc echipei pe care o am, cetățenilor responsabili și înțelegători. Totodată, mă doare să văd că nivelul de trai în Republica Moldova lasă de dorit comparativ cu alte state și vreau ca copiii mei sau măcar urmașii lor să trăiască într-o țară prosperă, dezvoltată și să aibă perspective de a munci acasă, nu peste hotare.



Vă mulțumim!



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM