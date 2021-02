Vizualizări: 36

Idei și soluții pentru industriile creative din Regiunea de Dezvoltare Nord, identificate în cadrul primului hackathon din nordul Moldovei

— Peste 50 de studenți, reprezentanți ai autorităților centrale și ai Primăriei municipiului Bălți au participat vineri, 19 februarie, la evenimentul online „Remix the City Hackathon”. Un astfel de eveniment a avut loc pentru prima dată în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova.În cadrul evenimentului, studenți de la mai multe instituții de învățământ din municipiul Bălți, între care Universitatea de Stat „Alecu Russo” (USARB), Colegiul Politehnic și Colegiul Tehnic Feroviar, au discutat despre un șir de aspecte privind revitalizarea urbană și au identificat idei și soluții pentru idustriile creative din Regiunea de Dezvoltare Nord. Totodată, experți Smart City le-au prezentat studenților studii de caz, au desfășurat sesiuni de mentorat și au lucrat în echipe. Hackathonul a fost moderat de către Viorica Cerbușca, director executiv al Centrului „Artcor”.În debutul evenimentului, Igor Malai, șeful Direcției politici de dezvoltare regională a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), a subliniat importanța subiectelor incluse în agenda hackathonului, menționând că astfel de reuniuni interactive sunt un bun prilej pentru a identifica idei și soluții. „Ideile pe care le veți propune și le veți dezbate în cadrul acestui eveniment ne vor ajuta să vedem cum putem dezvolta Regiunea Nord, orașul Bălți, astfel încât să fim competitivi. Regiunea Nord are un mare potențial în domeniul specializării regionale. Rămâne doar ca acest lucru să fie transpus la nivel național. Foarte mulți tineri sunt implicați în acest proces. Lor le aparține viitorul. Autoritățile regionale și naționale trebuie să le audă vocile”, a specificat reprezentantul MADRM.La rândul său, Maria Prisacari, director ADR Nord, a menționat că dezvoltarea economică este o direcție prioritară în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională. În alt context, șefa ADR Nord s-a referit la revitalizarea zonelor urbane, în special a zonelor centrale ale orașelor, care reprezintă o provocare-cheie pentru coeziunea socială și competitivitate, întrucât multe zone din centrele orașelor suferă de procese de abandonare a spațiilor ca urmare a transformării industriale, schimbării obiceiurilor de consum, suburbanizării etc. „Prin intermediul acestui hackathon ne propunem să identificăm acele soluții care să sprijine inițiativele de revitalizare urbană, să generăm idei care să impulsioneze dezvoltarea regiunii noastre”, a relevat directorul ADR Nord.„Republica Moldova are tot potențialul pentru a-și dezvolta industriile creative. Resursele creative sunt lucruri care trebuie să devină parte-cheie din vocabularul studenților”, a notat, în cadrul hackathonului, conf. univ., dr. Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale la Universitatea din Bălți.Soluțiile și ideile generate în cadrul hackathonului au fost prezentate în cadrul unei sesiuni. Cele mai bune echipe au fost invitate în Yep! Pre-accecelerator, ulterior având șansa să primească un grant pentru dezvoltarea ideii și participarea în cadrul a două start-up-uri din Europa.Evenimentul online „Remix the City Hackathon” a fost organizat de ADR Nord în parteneriat cu YEP Moldova, Centrul de dezvoltare a industriilor creative „Artcor” și USARB în cadrul proiectului „Industrii Creative pentru Noile Economii Urbane în Regiunea Dunării” (CINEMA), cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. Bugetul total al proiectului se cifrează la 3 milioane de euro, din care 100.000 de euro (cca 2,09 milioane de lei) constituie bugetul planificat pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (50 de mii de euro – prin intermediul ADR Nord și 50 de mii de euro - prin intermediul Primăriei municipiului Bălți). Proiectul CINEMA urmărește să îmbunătățească condițiile inovatoare pentru industriile creative, economiile urbane și revitalizarea urbană în regiunea Dunării, să dezvolte capacități și să încurajeze cooperarea tuturor actorilor și părților interesate. În total, 22 de parteneri din șapte țări sunt implicați în implementarea proiectului, printre care ADR Nord și Primăria municipiului Bălți.