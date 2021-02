Vizualizări: 234

Președintele CALM Tatiana Badan: „Ne-au încântat modelele și instrumentele de descentralizare din UTA Găgăuzia”

22 Februarie 2021 — Președintele CALM, primar al satului Selemet, Cimișlia Tatiana Badan consideră că descentralizarea fondurilor în UTA Găgăuzia constituie un bun exemplu ce necesită a fi implementat la nivelul întregii republici.



„În cadrul vizitei pe care am întreprins-o împreună cu mai mulți primari în UTA Găgăuzia am rămas încântați de bunele practici puse în practică în această regiune, dar și de programele care vin în susținerea activităților autorităților publice locale și dezvoltării localităților.”



Tatiana Badan a explicat că în UTA Găgăuzia rămân o sută de procente din impozitele pe venit, ceea ce constituie un suport financiar considerabil pentru APL din regiune. „Criteriile de redistribuire a fondurilor sunt foarte bine reglementate prin Legea autonomiei găgăuze, un mecanism necesar pentru întreaga țară. Noi nu trăim în lumi paralele, toți suntem în Republica Moldova și pentru a dezvolta cât mai multe servicii locale eficiente avem nevoie de această descentralizare și consolidare a autonomiei locale.”



Președintele CALM a amintit de nenumăratele competențe atribuite prin lege autorităților publice locale fără delegarea resurselor financiare. „În cadrul Forumului Regional care a avut loc la Copceac, UTA Găgăuzia am reiterat privind necesitatea descentralizării financiare și fiscale la nivel de legislație, excluderea anexelor guvernamentale în baza cărora resursele financiare sunt distribuite pe criterii politice și sunt afectate foarte multe localități în care locuiesc cetățeni ai RM.”



Tatiana Badan a vorbit și despre programul implementat în UTA Găgăuzia în vederea asigurării contribuției financiare pentru realizarea proiectelor investiționale. „Este un model foarte bun în condițiile în care majoritatea APL nu au resurse pentru acoperirea financiară a contribuției atunci când aplică la orice proiect. În UTA Găgăuzia există o cooperare foarte bună a APL cu Adunarea Populară în vederea susținerii echitabile a fiecărei localități.”



Un alt program existent are ca obiectiv susținerea sistemului educațional din UTA Găgăuzia. „Este vorba despre acoperirea cheltuielilor de întreținere a copiilor în grădinițe. Astfel părinții din această regiune nu trebuie să contribuie financiar cu 40% din costul alimentației copiilor, așa cum se întîmplă în alte localități ale RM. Totodată, sunt asigurate cheltuielile pentru alimentația elevilor din clasele gimnaziale.” Tatiana Badan a subliniat că acesta este un sprijin esențial mai ales pentru copiii din familiile social-vulnerabile care vor să învețe. „Astfel se contribuie la creșterea unei generații sănătoase, care se bucură de atenția necesară din partea autorităților.”



Acoperirea cheltuielilor de către autoritățile UTA Găgăuzia pentru iluminatul public stradal din localități este o altă practică ce i-a impresionat pe aleșii locali.



„De toate aceste programe de susținere a dezvoltării locale și a unor servicii se bucură toate localitățile din UTA Găgăuzia și astfel sunt create mai multe premise de dezvoltare, de motivare a oamenilor să rămână acasă.”



Tatiana Badan a declarat că Congresul Autorităților Locale din Moldova va prezenta autorităților centrale mai multe argumente în speranța că în politicile statului să se regăsească prevederi ce au ca obiectiv descentralizarea și consolidarea autonomiei locale, asigurarea nu doar a competențelor dar și a resurselor, depolitizarea și descentralizarea fondurilor care astăzi nu aduc niciun beneficiu în dezvoltarea țării, doar nedreptate și dezbinare.



„La nivel de asociație vom veni cu propuneri către Guvern, Parlament și partide politice. Sigur că și colegii din UTA Găgăuzia au probleme, dar sistemul lor de descentralizare ne-a încântat și trebuie să lucrăm împreună pentru ca la nivel național să găsim soluțiile necesare, consensul politic, dar și consensul în cadrul dialogului permanent și instituționalizat cu autoritățile publice centrale.”



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM