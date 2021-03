Vizualizări: 249

Primarul de Căplani, Ștefan Vodă Valeriu Tabunșcic: „Dacă nu erau primăriile și primarii se ducea statul nostru de râpă în acești 30 de ani”

9 Martie 2021 — Primarul la al treilea mandat în Căplani, Ștefan Vodă Valeriu Tabunșcic consideră că este nevoie de reforma APL, dar comasarea trebuie să fie voluntar, cu efecte benefice pentru oameni. „În primul rând trebuie de întărit acei patru-cinci funcționari ai primăriei. Știți bine că acum în primării lucrează mulți pensionari. Dacă nu schimbăm sistemul de salarizare degrabă nu va avea cine lucra. Dacă nu erau primăriile și primarii în acești 30 de ani, se ducea țara noastră de râpă pentru că la baza ei stau satele.”



Alesul local crede că crizele de tot felul pe care le resimțim astăzi sunt din cauza că în acești 30 de ani la noi așa și nu a crescut o elită care să conducă țara. „Cu părere de rău, am avut ori cocoși, ori tâlhari. Sper ca în 2021 ceva să se schimbe dacă nu, tot noi vom avea de suferit.”



Despre raioane Valeriu Tabunșcic spune că sunt un apendice și ele trebuie lichidate. „Uneori funcționarilor de acolo le este rușine că primesc salariu.” Deocamdată, singurul rezultat văzut de alesul local ca urmare a unei reforme este descentralizarea Fondului Rutier. „Această schimbare ne dă un rezultat minunat. Am făcut în ultimii patru ani cât nu am făcut în ultimii 30. Cred că în baza acestui exemplu am putea să descentralizăm și celelalte fonduri.”



De asemenea, primarul de Căplani crede că specialiștii din primării care câștigă proiecte trebuie stimulați. „Vrem nu vrem dar atragerea fondurilor europene și înfrățirile sunt viitorul nostru. La o localitate cu peste o mie de persoane trebuie să fie primar, cineva care răspunde acolo, pe loc. Nu cred că vor fi mari cheltuieli, vom avea resursele care acum ajung la raioane, dar și o parte din resursele de la centru.”



Pentru a genera mai multe venituri la nivel local, alesul local este de părere că impozitele agenților economici de pe loc trebuie să rămână la primării. „Eu, în calitate de primar, trebuie să am interes să creez condiții pentru cât mai mulți agenți economici. În țară sunt bani, dar noi nu avem personalități în stat care să-i gestioneze așa cum e mai bine pentru cetățeni.”



Serviciul de Comunicare al CALM