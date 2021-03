Vizualizări: 359

EUROPA VIZUALĂ ACASĂ | Dezvoltarea locală este despre fiecare dintre noi

Chișinău, 11 Martie 2021 — Dezvoltarea locală este atunci când fiecare dintre noi și toți împreună aducem o îmbunătățire localității și vieții oamenilor de acolo.



Dezvoltarea locală ajută unor cuvinte frumoase – strategii, parteneriate și progres – să se transforme în realități frumoase.



O sală de sport renovată într-o școală cu ferestre noi.



Un pod reparat.



Un parc amenajat.



O livadă înflorită pe locul unde au fost niște alunecări de teren.



Un teren de joc pentru copii.



Un traseu turistic.



Un plan strategic de dezvoltare locală.



Așa întoarcem localității ceea ce am luat de acolo cât am crescut, iar apoi am plecat să facem lumea mare mai bună.



Și oricând este momentul potrivit să facem mai bună lumea mică din jurul nostru.



Asta înseamnă dezvoltarea locală.



O schimbare în bine ce aduce beneficii la nivel de comunitate.



Reușim asta printr-un efort comun al actorilor din administrația publică, din mediul de afaceri și din sectorul non-guvernamental.



Printr-un proces de bună guvernare locală – transparentă și cu implicarea cetățenilor.



De la planificarea strategică și întocmirea bugetului până la realizarea acțiunilor și împărtășirea bucuriei că am creat – solidar – ceva bun și frumos împreună.



Pentru astăzi și pentru multe generații înainte.



Idee. Mobilizare. Inspirație. Sprijin.



Iar în toate acestea avem un partener apropiat care este cu noi în fiecare zi – cu exemplul și cu sprijinul de care avem nevoie. Un prieten pe care îl recunoaștem și după drapel, și după faptele bune.



Uniunea Europeană.



EUROPA VIZUALĂ ACASĂ.



Link VIDEO Youtube >>> https://bit.ly/3ry6jwi



* * *



Acest video a fost produs în cadrul proiectului „Europa vizuală acasă”, realizat de Asociația „URMA ta” și finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.



Acest video a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Europa vizuală acasă”, implementat de Asociația „URMA ta” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.



