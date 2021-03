Vizualizări: 375

ADR Nord și filialele Bălți, Edineț și Soroca ale Camerei de Comerț și Industrie a RM își intensifică relațiile de colaborare

— Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, reprezentată de directorul Maria Prisacari, Filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova, reprezentată de directorul Galina Codița, Filiala Edineț a CCI, reprezentată de directorul Inna Stanciu, și Filiala Soroca a CCI, reprezentată de directorul Lilia Catruc, au semnat joi, 11 martie 2021, în incinta ADR Nord, acorduri de parteneriat bilaterale.ADR Nord și filialele Bălți, Edineț ale CCI a RM au semnat documente similare în anul 2013, iar în 2015 a fost încheiat un acord similar și cu filiala Soroca a instituției camerale. Noile acorduri între cele patru părți au fost încheiate în vederea intensificării colaborării anterioare pe dimensiunea dezvoltării de programe și activități comune, specifice domeniului dezvoltării regionale.: „Ne dorim ca relațiile dintre instituțiile noastre să fie mai puțin oficiale și mai mult de cooperare, să obținem noi rezultate, care să impulsioneze mediul antreprenorial din regiunea noastră. Este foarte bine când instituțiile se completează reciproc și urmăresc obiective comune. Uneori contează mai mult dorința și intenția de colaborare decât posibilitatea de colaborare.”La rândul lor, directorii celor trei filiale ale CCI a RM, Galina Codița, Inna Stanciu și Lilia Catruc, au apreciat pozitiv rezultatele cooperării anterioare dintre instituțiile camerale regionale și ADR Nord, exprimându-și convingerea că cele patru entități își vor îndeplini cu succes noile obiective pe care și le propun.: „Ne leagă mai mulți ani de parteneriat sănătos, necondiționat, un parteneriat pentru beneficiile mediului de afaceri din regiunea de nord. Sperăm că inițiativa noastră de a împrospăta acordurile noastre de colaborare va fi un impuls pentru a continua acele lucruri frumoase pe care le-am făcut. Ne-am dori ca relațiile noastre de colaborare să fie, în continuare, de ajutor mediului de afaceri.”: „Reieșind din faptul că în cei nouă ani de când ne cunoaștem am desfășurat multe activități comune, tot ceea ce am reușit a fost în beneficiul mediului de afaceri din regiune și asta contează pentru instituțiile noastre. Mulțumesc pentru suportul acordat, pentru susținere, mulțumesc pentru colaborare, pentru deschidere, pentru faptul că, într-un moment, undeva la nivel național, ați susținut instituția noastră. Cred că la baza colaborării dintre instituțiile noastre sunt relații mult mai adânci, de prietenie, de susținere.”: „Mulțumesc pentru faptul că am fost invitați să participăm la mai multe evenimente organizate în ultimii ani de ADR Nord. Suntem întotdeauna gata să colaborăm împreună în beneficiul mediului antreprenorial din regiunea noastră.”Colaborarea de până acum dintre ADR Nord și cele trei filiale regionale ale CCI a RM a fost marcată de organizarea mai multor forumuri de afaceri, mese rotunde și expo-târguri. De asemenea, CCI a RM s-a numărat printre partenerii ADR Nord în organizarea mai multor ediții ale Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord. Totodată, CCI a RM a facilitat conexiunile ADR Nord cu reprezentanți ai mediului antreprenorial regional, precum și cu parteneri internaționali.Activitățile pe care părțile și le propun în cadrul noilor acorduri de parteneriat presupun derularea unor activități pentru îmbunătățirea și eficientizarea participării părților la dezvoltarea socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord, promovării și susținerii mediului de afaceri din regiune; organizarea în comun a unor evenimente și activități cu caracter consultativ-informativ la nivel regional, pentru promovarea potențialului economic, atragerea investițiilor și susținerea antreprenoriatului din nordul țării; implicarea în activități comune de susținere și promovare a mediului de afaceri din regiune; promovarea potențialului socio-economic regional.Noile acorduri de parteneriat au fost încheiate pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii lui pentru încă cinci ani.