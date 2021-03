Vizualizări: 273

Primarul comunei Coșnița, Dubăsari Alexei Gafeli: „Trebuie să micșorăm numărul consilierilor locali, iar primarul să aibă drept de vot decisiv”

17 Martie 2021 — Primarul comunei Coșnița, Dubăsari Alexei Gafeli a analizat cele trei scenarii pentru reforma teritorial-administrativă propuse de Executiv și este îngrijorat de faptul că indiferent de scenariul ales, în zona sa se va păstra doar o primărie la trei localități cu 12 mii de locuitori. „Nu cred că putem vorbi despre inițierea unei reforme dacă nu avem digitalizate toate bazele de date. În 2021, prin două click-uri nu putem afla cine sunt rudele de gradul I ale unei persoane care a decedat, ce domiciliu are etc și vorbim despre micșorarea numărului primăriilor sau despre facilitarea accesului la servicii pentru oameni. Fără e-guvernare pur și simplu nu vom putea trece la următoarea etapă.”



Și tânărul ales local credea anterior că nu vom supraviețui dacă în următoarea perioadă nu vom tăia în dreapta și în stânga numărul de primării. „Analizând însă mai profund lucrurile am înțeles că inițial trebuie să avem acces la date și servicii, astfel încât cetățenii să poată primi un certificat necesar, lucru posibil și necesar de a fi realizat în următorii trei ani.”



Alesul local afirmă că acum în primăria sa sunt mai mulți angajați decât în organigrama propusă de grupul de lucru condus de Nicolae Eșanu pentru o primărie de trei ori mai mare. „Se lasă impresia că nu se înțelege ce înseamnă evidență contabilă, că trebuie să existe un specialist responsabil de asigurarea evidenței bunurilor materiale, salarizare, achiziții publice, atragerea investițiilor etc. Mâine-poimâine vor mai fi încă trei patru teritorii de gestionat și va fi un haos total.”



În afară de aceasta, Alexei Gafeli crede că propunerile ce se regăsesc în conceptul de reformă propus de grupul Eșanu nu neapărat vor diminua din costurile pentru întreținerea APL de nivelul I. „Chiar dacă vor fi mai puține primării va fi nevoie de mai mulți specialiști. Nu cred că se va resimți o problemă dacă reformăm nivelul II, avem structuri care le pot completa pe acestea. Ulterior vom putea optimiza nivelul I.”



Pentru primarul de Coșnița ideal ar fi depolitizarea funcției de primar. „Astăzi ești cu un partid care te susține, mâine viziunile tale nu coincid cu ale celor de la putere sau partidul tău pierde alegerile și oamenii din spatele tău rămân să sufere. Am fost martori la o sumedenie de asemenea cazuri. Cred că e real să micșorăm numărul consilierilor locali, iar primarul trebuie să aibă drept de vot decisiv în Consiliul local.”



Serviciul de Comunicare al CALM