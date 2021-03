Vizualizări: 260

Primarul orașului Rezina Simion Tatarov: „Primarul nu trebuie să devină actor la circ pentru a obține o finanțare”

17 Martie 2021 — Simion Tatarov, primarul orașului Rezina consideră că înainte de a implementa o reformă a administrației locale este nevoie de a parcurge mai multe etape. „Cred că trebuie făcute mai multe imitații, dar și unele calcule, reieșind din atribuțiile pe care le avem. De asemenea, trebuie inițiată discuția cu autoritățile publice centrale, să ne spună ce capacități de delegare are, inclusiv a resurselor financiare. Fără bani nu putem face reforme, nici condiții mai bune de trai.”



Simion Tatarov subliniază că orice reformă are un scop. „În cazul de față vorbim de democratizare, de autonomie locală veridică, de autonomie financiară și, nu în ultimul rând, de depolitizarea resurselor financiare care sunt îndreptate către actul de guvernare din teritorii. Atunci când apare o necesitate vitală pentru localitate, primarul nu trebuie să fie nevoit să devină actor la circ pentru a obține o finanțare.”



În condițiile în care starea economică a țării este precară, alesul local crede că partenerii de dezvoltare ar condiționa asistența financiară în schimbul acestei reforme. „Prin anumite birouri se discută despre acest lucru. Inițiativa CALM de a veni cu propriile propuneri privind reforma APL este salutabilă. Dacă apare ceva inevitabil e bine să încaleci tu calul. Toți trebuie să susținem inițiativele CALM-ului. Avem comunități care sunt megieșe și nu vor accepta o amalgamare benevolă, alții vor accepta. Sunt elemente culturale, etnice și altele, de care trebuie să ținem cont.”



Potrivit primarului orașului Rezina, dacă se va implementa o reformă veridică și dacă vorbim de o autonomie locală autentică, atunci Consiliile raionale vor deveni o verigă în plus. „Conducerea acestor Consilii raionale este aleasă pe criterii politice și ei devin promotorii tuturor actelor acestea politice care provoacă dezgust.”



Fiind la al doilea mandat, primarul orașului Rezina susține că administrațiile publice locale nu sunt motivate să atragă investitori în teritoriu deoarece taxele și impozitele sunt concentrate excesiv către centru. „ Dacă vorbim despre o reformă veridică, atunci anumite fluxuri financiare trebuie să fie administrate de către localitățile de unde vin aceste resurse, acolo unde își desfășoară activitatea generatorii de impozite. Compania Lafarge activează pe teritoriul nostru și plătește milioane de lei impozite, dar toate ajung la centru, chiar dacă ei ne deteriorează drumurile și chiar dacă ei doresc ca cu o parte din impozitele lor să fie create condiții mai bune în localitatea în care activează. În același timp și oamenii vor servicii mai bune, dar cum să le creăm fără resurse?”



Amintim că în această perioadă se discută despre două concepte ale reformei APL. Una aparține grupului de lucru creat de fostul premier Ion Chicu și prevede reducerea de zece ori a numărului de primării. Al doilea concept, elaborat de CALM în rezultatul nenumăratelor consultări cu autoritățile publice locale, prevede, între altele, descentralizarea financiară, patrimonială, amalgamarea voluntară dar și acordarea statutului de municipiu tuturor orașelor-reședință de raion.



Serviciul de Comunicare al CALM