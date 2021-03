Vizualizări: 110

„PARTENERIATE LOCALE PENTRU ABILITAREA FEMEILOR DIN RAIOANELE UNGHENI ȘI CAHUL”: a doua instruire online privind implicarea organizațiilor non-guvernamentale în promovarea politicilor publice sensibile la perspectiva de gen

Cahul-Chișinău-Ungheni, 29 Martie 2021 — Cea de-a doua instruire desfășurată în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” a reunit, la 26 martie 2021, peste 40 de reprezentante și reprezentanți ai organizațiilor necomerciale, grupurilor de inițiativă locală și femei-lidere din 12 localități partenere ale inițiativei. După prima instruire online, axată pe analiza modului în care dimensiunea de gen este integrată în strategiile și politicile locale, cea de-a doua a adus în prim-plan atât procesul decizional și implicarea organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea și implementarea politicilor publice sensibile la perspectiva de gen, cât și dezvoltarea capacităților OSC pentru a identifica necesitățile femeilor din comunitate.



Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul” este realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, și a fost lansat, în cadrul unui eveniment, desfășurat, în format de teleconferință, la 19 februarie 2021.



În debutul sesiunii de instruire, Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a remarcat faptul că: „Efortul nostru este concentrat pe dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile de a se implica în procesele decizionale la nivel local și de a face pledoarie pentru ca aceste politici să fie elaborate și realizate ținând cont de necesitățile specifice ale fetelor și femeilor”.



Subiectele prezentate și dezbătute în cadrul acestei instruiri, susținută de experte naționale, au inclus etapele procesului decizional, obligațiunile autorităților locale, drepturile partenerilor și constituenților, formele de consultare ale constituenților, precum și dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile pentru a identifica necesitățile femeilor din comunitate și pentru a răspunde la acestea cu strategii, politici și planuri de acțiune locale incluzive.



Participantele și participanții la eveniment și-au împărtășit propriile experiențe de participare a societății civile locale la dezvoltarea comunităților din raioanele Ungheni și Cahul.



Astfel, Nicoleta Diaconu, coordonatoarea Grupului de inițiativă locală „Viitorul” din Manoilești, Ungheni, a rezumat reușita celor 10 proiecte realizate până acum – de la amenajarea unor terenuri de joacă și agrement până la deschiderea unei biblioteci în aer liber, iar unul dintre elementele care au determinat succesul a fost buna conlucrare cu administrația publică locală, cu primara localității.



Instructoarele sesiunilor de astăzi au aplaudat aceste și alte bune practici prezentate, remarcând că în toate acestea trebuie integrată dimensiunea de gen astfel încât incluziunea și dezvoltarea să fie egală pentru toți și în toate.



Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul” are drept obiective consolidarea capacităților societății civile și administrațiilor publice locale pentru a fi parteneri activi în promovarea și protecția drepturilor femeilor; consolidarea parteneriatelor dintre organizațiile societății civile și ale APL în elaborarea și ajustarea Strategiilor de dezvoltare Locală la dimensiunea de gen și dezvoltarea Planurilor Locale în domeniul egalității de gen și realizarea proiectelor ce promovează egalitatea de gen; și sporirea gradului de conștientizare de către public a necesității eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei.



Șase comunități din raionul Cahul – or. Cahul, comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Zârnești și Văleni, și șase comunități din raionul Ungheni – or. Ungheni, comunele Pârlița, Manoilești, Măcărești, Rădenii Vechi și Zagarancea, – semnatare ale unor acorduri de colaborare în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raionul Ungheni și Cahul”, vor asigura prin activitățile și inițiativele lor integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale și în procesele de luare a deciziilor, precum și realizarea unor programe de prevenire a violenței în școli și în comunități prin abordarea stereotipurilor negative de gen și a violenței bazată pe gen.



„Vă mulțumesc pentru participare activă și efortul depus. Știm că sunteți implicate și în alte activități, dar noi contăm foarte mult pe participarea dumneavoastră, deoarece sunteți persoanele în care avem încredere și cu ajutorul cărora vrem să promovăm împreună la nivel local politicile sensibile la dimensiunea de gen și astfel să dezvoltăm comunitățile noastre”, a concluzionat Directoarea Executivă a IP CRAION CONTACT-Cahul, Silvia Strelciuc.



Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul” este realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.