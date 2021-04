Vizualizări: 80

Instruire pentru tinerii și tinerele din Fălești și Strășeni privind STEREOTIPURILE DE GEN și DEPĂȘIREA BARIERELOR ÎN ASIGURAREA EGALITĂȚII DE GEN între fete și băieți

Chișinău, Fălești, Strășeni, 2 Aprilie 2021 — Peste 60 de tineri și tinere din raioanele Fălești și Strășeni au participat, la 2 aprilie 2021, la prima instruire organizată în cadrul proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare”, axată pe stereotipurile de gen și pe depășirea barierelor în asigurarea egalității de gen între fete și băieți.



Această instruire, moderată de două experte naționale în egalitatea de gen, s-a desfășurat sub auspiciile proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului regional „Uniunea Europeană pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA.



Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a afirmat în mesajul său adresat participantelor și participanților că „stereotipurile de gen influențează viețile oamenilor și nu trebuie să ne fie jenă să discutăm acest subiect sensibil”, fiindcă doar „dialogul și acțiunilor vor contribui la eliminarea stereotipurilor și ideilor preconcepute”. „Am încrederea că la finele proiectului nostru „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” potențialul fetelor și băieților, femeilor și bărbaților va fi valorificat atât în beneficiul lor, cât și în beneficiul comunităților”, a menționat Liliana Palihovici.



„Acest proiect face parte dintr-un program regional mai mare și contribuie la consolidarea drepturilor și șanselor egale”, a precizat Viorica Culeac, Ofițeră de Program EVAW, UN Women în Moldova, iar implicarea tinerelor și tinerilor în calitate de actori va contribui eficient la combaterea stereotipurilor de gen și a violenței bazată pe gen.



„Tinerii și tinerele joacă un rol crucial, iar acolo unde aceștia și acestea acționează, se înregistrează un impact pozitiv în ceea ce privește percepțiile, convingerile și practicile”, a spus Coordonatoarea de program UNFPA în Moldova, Violeta Terguță.



Subiectele care au fost discutate în cadrul acestei instruiri – pe care tinerii și tinerele au apreciat-o ca fiind „vie, interactivă, utilă și foarte interesantă” – au inclus mai multe aspecte: Ce este egalitatea de gen? Ce sunt stereotipurile de gen? Cum tinerii pot contribui la eliminarea stereotipurilor de gen și la modificarea percepțiilor generale ale rolurilor și imaginii femeilor în comunitatea lor? De asemenea, exercițiile realizate de către tineri și tinere sub îndrumarea formatoarelor i-au ajutat să-și creeze o opinie informată despre egalitatea de gen pentru a o împărtăși cu semenii și semenele lor într-un efort comun de a asigura „un parteneriat de gen acasă și în societate”.



„Dialogul de astăzi pe care l-am realizat pe această platformă de învățare care, iată, devine o platformă pentru schimb de experiență a relevat că fiecare dintre noi, intenționat sau neintenționat, alimentează stereotipurile de gen și, în același timp, noi suntem cei care putem împreună să le combatem și să eliminăm și am făcut deja pași în această direcție”, a afirmat Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici.



Printre expresiile de feedback, notate de tinerele și tinerii din raioanele Fălești și Strășeni care au participat la această instruire online, s-au regăsit și acestea: „ne-am simțit foarte bine”, „formatoare receptive la ideile noastre”, „m-am simțit încurajată”, „am cunoscut foarte multe lucruri noi”, „încântată de cunoștințele acumulate”, „vă mulțumim pentru TOT”.



