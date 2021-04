Vizualizări: 131

Expertul CALM Nadejda Darie: „Beneficiile înfrățirilor sunt inestimabile”

8 Aprilie 2021 — Din 2010, odată cu crearea Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) s-a intensificat și procesul de înfrățire între localitățile din Republica Moldova și România. Primii care puneau bazele unei modalități sigure de apropiere a oamenilor din comunitățile lor au fost președintele CALM Tatiana Badan și președintele Asociației Comunelor din România (ACoR) Emil Drăghici. În comuna Vulcana-Băi, Dâmbovița există există și o stradă care poartă numele satului cu care localitatea s-a înfrățit – Selemet. „Aceasta, dar și alte acțiuni comune au imulsionat relațiile dintre autoritățile locale din cele două state”, afirmă Nadejda Darie care a activat timp de 22 de ani în calitate de primar al satului Zberoaia, Nisporeni, astăzi fiind coordonatorul Serviciului Cooperare Descentralizată și Rețele CALM, secretar general al Rețelei Femeilor Primar din cadrul CALM.



Nadejda Darie amintește că pe parcursul anilor s-au înfrățit județe cu raioane, comune cu sate și comune, orașe cu orașe. „Aceste deziderate s-au materializat în foarte multe localități în schimburi culturale, educaționale și investiționale. Relația specială pe care o are CALM-ul cu ACoR a făcut posibilă deplasarea a sute de primari și reprezentanți ai APL în România, dar și a motivat colegii noștri din dreapta Prutului să vină în Republica Moldova. În afară de faptul că toate aceste înfrățiri emană energie pozitivă, ele stimulează și capacitățile de accesare a fondurilor europene prin proiecte comune.”



Înfrățirile au deschis noi orizonturi spre cunoaștere, spre comunicare, spre dezvoltare. Prin semnarea actelor de înfrățire, primăriile au posibilități de a dezvolta raporturi de colaborare în domenii de interes comun. Acordurile de înfrățire facilitează stabilirea relațiilor bilaterale directe între agenții economici, instituțiile de învățământ, cele din domeniul sănătății, culturii, sportului, turismului etc.



„Crearea și activitatea GAL-urilor din România servesc pentru primarii din Republica Moldova un alt exemplu de bune practici. În acest sens, echipe întregi de primari au fost instruiți de colegii lor de peste Prut. Tot datorită înfrățirilor, ani în șir copiii noștri au beneficiat de vacanțe pe lotoralul Mării Negre sau la munte. Astăzi este tot mai greu să spunem cifra exactă a localităților înfrățite.”



Totodată, pe parcursul celor 11 ani de activitate a CALM, Rețeaua Femeilor Primar, președintele căreia este Larisa Voloh, primar de Palanca, Ștefan Vodă, beneficiază de o susținere permanentă din patea Ligii Femeilor Primar din Romania, condusă de Mariana Gâju, primar de Cumpăna, Constanța.



Nenumărate vizite de studiu pentru doamnele primar din ambele state au legat prietenii, au generat o colaborare frumoasă, dar și multe înfrățiri.



Campioni la înfrățiri și atragere de fonduri sunt raioanele Ialoveni, Ungheni, Strășeni etc. Orașul Cimișlia s-a înfrățit cu șapte localități din România.



„Totuși, cred că cel mai important rezultat al înfrățirilor este schimbul de experiență și cunoașterea țărilor surori. Totodată, primarii au înțeles că de la semnarea Acordului de înfrățire și pînă la implementarea unui proiect comun este cale lungă, iar succesul depende doar de inițiativa, puterea lor de muncă și dedicația lor”, a conchis Nadejda Darie.



Serviciul de Comunicare al CALM