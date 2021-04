Vizualizări: 191

Lansarea Raportului de audit al politicilor publice din raionul Ialoveni

Cahul-Chișinău-Ungheni, 13 Aprilie 2021 — O masă rotundă online de prezentare a Raportului de audit al politicilor publice din raionul Ialoveni a reunit, la 12 aprilie 2021, peste 40 de reprezentanți și reprezentante ale administrației publice locale și organizațiilor necomerciale din raionul Ialoveni în cadrul unui eveniment desfășurat sub auspiciile Platformei de dialog a APL și organizațiilor societății civile din Ialoveni.



Această Platformă de dialog a fost creată recent în cadrul proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).



„Prin implicarea în acest proiect administrația publică locală din Ialoveni a obținut un imbold puternic în elaborarea unor politici publice mai incluzive care aibă un impact pozitiv asupra vieții cetățenilor și să aducă soluții și beneficii cetățenilor”, a afirmat în mesajul său din debutul mesei rotunde Vicepreședinta Consiliului Raional Ialoveni, Galina Tonu.



Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a menționat cu ocazia lansării Raportului de audit al politicilor publice din raionul Ialoveni că „acest dialog aduce calitate sporită politicilor publice locale, acțiuni mai eficiente și mai incluzive și cetățeni mai implicați și mai mulțumiți”, precizând faptul că această cooperare va continua și în viitor în cadrul altor inițiative.



Raportul de audit al politicilor publice din raionul Ialoveni, inițiat în cadrul unui exercițiu care a debutat la începutul acestui an și este elaborat de experte naționale în domeniul evaluării politicilor publice, a analizat câteva domenii ale politicilor publice din Ialoveni: educație, tineret, egalitate de gen, cultură și domeniul social. Aceste domenii au fost identificate ca fiind vitale atât pentru bunăstarea cetățenilor, cât și pentru modul în care acestea răspund necesităților categoriilor care au nevoie cel mai mult de serviciile publice locale.



Raportul de audit – pe care participanții la masa rotundă reprezentând administrația publică locală și organizațiile necomerciale din raionul Ialoveni l-au caracterizat ca fiind „util și comprehensiv” – conține un set de constatări, concluzii și recomandări care vor fi folosite, potrivit vorbitorilor, în procesul de elaborare a noii Strategii de dezvoltare a raionului Ialoveni.



Documentul prezentat și supus discuției și a analizat, de asemenea, nivelul de implicare a organizațiilor societății civile în procesul de elaborare și implementare a politicilor publice locale și impactul politicilor publice asupra diferitelor grupuri de cetățeni din raionul Ialoveni, totodată, identificând reușitele și vulnerabilitățile acestor politici publice și acțiuni realizate.



Una dintre recomandările-cheie ale Raportului de audit subliniază nevoia de asigurare a unui proces participativ de elaborare a tuturor documentelor de politici inițiate și adoptate de către Consiliul Raional, cu implicarea partenerilor de dialog – organizații necomerciale, instituții publice, agenți economici, grupuri de inițiativă, grupuri de acțiune locală etc. și utilizarea Platformei de dialog, constituită în cadrul proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”.



