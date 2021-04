Vizualizări: 113

Reprezentanții NALAS s-au întrunit în cadrul celei de-a XVI-a Adunări Generale!

14 Aprilie 2021 — A XVI-a Adunare Generală a NALAS a debutat la 12 aprilie cu două evenimente: „Dialogul între orașe: împărtășirea experienței Programului de Parteneriat Urban” și „Schimbul de opinii între membrii CALM și NALAS”.

Adunarea Generală din acest an este unică din mai multe considerente: are loc online, asigurând accesul unui audiențe mult mai largi a primarilor, reprezentanților APL și practicienilor să facă schimb de opinii și să învețe unii de la alții. Evenimentul este organizat de NALAS și CALM, cu participarea mai multor parteneri internaționali și oferă un program bogat ce constă din șase sesiuni distincte, de interes pentru autoritățile locale din sud-estul Europei.

Primul eveniment „Dialogul între orașe” a întrunit peste 150 de participanți care au putut prelua din experiența implementării Programului Băncii Mondiale de Parteneriat Urban din Austria. Reprezentanții municipalităților și orașelor din regiunea de Sud-Est a Europei au povestit despre instrumentele dezvoltate în cadrul programului: autoevaluarea finanțelor municipale, auditul urban și evaluarea acestuia de către cetățeni. Evenimentul a scos în evidență buna cooperare cu NALAS și ajutorul pe care îl oferă NALAS pentru a contribui la sustenabilitatea rezultatelor Programului de Parteneriat Urban.



„NALAS este o organizație unică, cu o legitimitate și relevanță deosebită”, a declarat Catherine Farvacque-Vitkovic. „Văd trei roluri importante ale NALAS în viitor: să servească în calitate de platformă de păstrare a informației; să acționeze ca un promotor al inovației și ca un catalizator al trainingurilor și subiectelor de interes local.”



Elton Stafa, manager de proiect NALAS, a prezentat informații privind Observatorul regional de descentralizare NALAS, disponibil pe https://nalas-observatory.eu. „Aceasta este o platformă de date cuprinzătoare despre problemele administrației locale din Europa de Sud-Est, menită să sprijine crearea unor politici mai bune și furnizarea de servicii locale mai calitative cetățenilor”, a spus dl Stafa.



Božana Šljivar, din orașul Banja Luka, Bosnia și Herțegovina și Marina Jandrevska, din Kisela Voda, Skopje, Macedonia de Nord, au vorbit despre importanța instrumentului de autoevaluare a finanțelor municipale în planificarea investițiilor de capital, subliniind faptul că acestea permit funcționarilor municipali să proiecteze diferite scenarii, în diverse perioade de timp și poate sta la baza luării deciziilor Consiliilor locale și primarilor.



Krste Micalevski, reprezentantul municipalității Resen, Macedonia de Nord, a vorbit despre experiența localității sale în domeniul auditului urban, subliniind că găsirea datelor statistice relevante a fost una dintre provocările cheie. În același timp, cel mai important lucru a fost participarea cetățenilor în acest proces.



Dejan Vujić, din orașul Banja Luka, Bosnia și Herțegovina și Merita Toska, reprezentanta Institutului Co-Plan pentru Dezvoltarea Habitatului au elaborat utilizarea MFSA pentru evaluarea impactului COVID-19. Ei ajuns la concluzia că instrumentul este la fel de util atât pentru evenimente obișnuite, cât și pentru cele extraordinare. Acesta permit municipalităților să analizeze impactul oricărui eveniment asupra finanțelor municipale, realizând scenarii și simulări.



În cadrul sesiunii de implicare a cetățenilor, Sasho Trajkov, din municipalitatea Gazi Baba din Skopje, Macedonia de Nord, Vesna Garvanlieva, de la Centrul pentru Analize Economice, Macedonia de Nord și Sandra Kdolsky, de la Banca Mondială, au discutat despre implicarea cetățenilor în dezvoltarea comunităților lor și utilizarea așa-numitelor carduri de scor pentru cetățeni.



„Evident, participarea cetățenilor trebuie adaptată în perioada COVID-19, dar și a unor crize similare. Acest lucru se poate face prin cumularea angajamentului tradițional și a soluțiilor digitale „, a spus doamna Kdolsky.



În sesiunea de încheiere, reprezentanții asociațiilor administrației locale și experții administrației locale au vorbit despre provocările și oportunitățile privind finanțarea administrației locale din Balcanii de Vest de anul viitor.



Principalele provocări rămân a fi redresarea socială și economică post-COVID-19, care generează reduceri importante ale bugetelor municipale. Oportunitățile așteptate pot apărea în condițiile îmbunătățirii relațiilor dintre nivelul central și local și o descentralizare reală care ar permite guvernelor locale să răspundă nevoilor imediate ale cetățenilor și să asigure dezvoltarea comunității. În plus, cooperarea regională și studiul reciproc, precum și o digitalizare inevitabilă vor crea noi oportunități pentru APL. Rolul asociațiilor administrației locale rămâne esențial în protejarea finanțelor administrației locale și a calității înalte a serviciilor locale.



Al doilea eveniment a avut ca obiectiv schimbul de experiență între CALM și asociațiile autorităților locale din Sud-Estul Europei.



Serviciul de Comunicare al CALM