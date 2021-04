Vizualizări: 136

Tatiana Badan a devenit cel de-al 13 președinte al Rețelei Asociațiilor Autorităților Locale din Sud-Estul Europei NALAS!

14 Aprilie 2021 — În cadrul celei de-a XVI-a Adunări Generale a NALAS, eveniment ce a întrunit peste 200 de reprezentanți ai autorităților locale din țările din Sud-Estul Europei, Republica Moldova a preluat, prin rotație, președinția NALAS, iar președintele CALM Tatiana Badan a devenit cel de-al 13-lea președinte al NALAS și primul președinte -femeie al Rețelei.



Emanuil Manolov, reprezentantul APL din Bulgaria, țară care a deținut președinția NALAS în perioada 2020-2021, a felicitat noul președinte și a mulțumit pentru conjugarea eforturilor pentru a servi cauza comună a comunităților locale. „Sunt sigur că în următoarele 12 luni, Dvs. și cei trei vicepreședinți ai NALAS veți conduce rețeaua noastră cu înțelepciune și bunăvoință”, a menționat Emanuil Manolov.

Președintele CALM Tatiana Badan a mulțumit pentru această oportunitate și și-a exprimat convingerea că în cadrul mandatului său vor fi întreprinse mai multe acțiuni în direcția consolidării autonomiei locale, descentralizării, îmbunătățirii serviciilor publice pentru cetățeni, dar și apropierii comunităților locale din țările din Sud-Estul Europei de standardele Uniunii Europene.”

Mesaje de felicitare pentru noul președinte al NALAS au adresat Președintele Republicii Moldova Maia Sandu; secretarul general al Consiliului European al Municipalităților și Regiunilor al Consiliului Europei Frederic Vallier; Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău Peter Michalko; Președintele Asociației Comunelor din România Emil Drăghici, alți reprezentanți ai autorităților locale din Sud-Estul Europei.



Primul vicepreședinte al NALAS rămâne Antonio Ratkovic, președintele Conferinței permanente a orașelor și municipalităților din Serbia și primar al orașului Sombor. Al doilea vicepreședinte al NALAS este domnul Lokman Cagrici, primarul municipiului Bagcilar din Turcia, reprezentantul Uniunii Municipalităților din Marmara. Al treilea vicepreședinte este domnul Dusan Raicevic, primar de Bar, președinte al Uniunii Municipalităților din Muntenegru.

NALAS este cea mai importantă Rețea a Asociațiilor Autorităților Locale din Europa de Sud-Est, are 16 membri cu drepturi depline, 7 membri asociați și aproximativ 9000 de localități cu peste 80 milioane de oameni. Membri ai NALAS sunt asociațiile autorităților locale din Slovenia, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Turcia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Ucraina etc.

NALAS oferă suport asociațiilor -membre, având mai multe grupuri de lucru cu activități în domeniul APL, serviciilor publice, finanțelor publice locale, turism, dezvoltare economică și instituțională, etc și contribuie la crearea condițiilor mai bune pentru activitatea APL și dezvoltarea comunităților locale.



Serviciul de Comunicare al CALM