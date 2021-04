Vizualizări: 129

CALM a fost gazda celei de-a XVI-a sesiuni a Adunării Generale a NALAS!

15 Aprilie 2021 — Peste 220 de participanți au participat la sesiunea statutară a celei de-a 16-a Adunări Generale NALAS, în semn de recunoaștere a importanța Rețelei și contribuția acesteia la democrația locală din Europa de Sud-Est. Evenimentul a fost organizat de NALAS în cooperare cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM).



Sesiunea a fost deschisă cu mesaje de bun venit de către gazde:



Maia Sandu, președintele Republicii Moldova;



Tatiana Badan, președintele CALM, primarul satului Selemet, R. Moldova;



Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, vicepreședinte CALM, șeful delegației moldovenești la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei;



Emanuil Manolov, președinte NALAS, primar Pavlikeni, Bulgaria.



Președintele Maia Sandu a subliniat în discursul său că în Europa de Sud-Est întâmpinăm adesea provocări similare, dar împărtășim obiective și aspirații similare – să ne apropiem de familia europeană a națiunilor și să asigurăm standarde de viață pentru oamenii noștri.



„Obiectivul nostru comun este de a crea comunități înfloritoare și puternice, cu oportunitatea de a avea locuri de muncă, acces la apă și canalizare, servicii de sănătate și educație ", a spus președintele Maia Sandu. „Vrem ca oamenii să rămână acasă și vrem ca cei care au plecat să se întoarcă. Și știm că pentru a realiza acest lucru trebuie să construim Europa acasă. Visul nostru este să creăm sate și orașe europene aici, în Moldova, iar în timpul campaniei prezidențiale mi-am asumat acest angajament de a ajuta administrația publică locală pentru atingerea acestui deziderat ".



Potrivit președintelui Republicii Moldova, acest lucru ar putea fi realizat printr-un acces echitabil la finanțarea publică pentru toate comunitățile și prin descentralizarea fiscală, iar aici, rolul CALM este crucial. „Cu câteva săptămâni în urmă, Președinția și CALM au semnat un acord de cooperare. De asemenea, susținem semnarea unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare a recomandărilor Comitetului Regiunilor."



În altă ordine de idei, Maia Sandu și-a exprimat aprecierea pentru NALAS. „NALAS este un partener puternic al autoritățile noastre locale, având și o contribuție esențială la crearea și consolidarea CALM. Suntem recunoscători pentru expertiza și îndrumarea NALAS care au contribuit la îmbunătățirea capacităților autorităților noastre locale de a deveni mai puternici și mai independenți ", a spus președintele statului nostru.



Tatiana Badan, președintele CALM, primarul satului Selemet a declarat că în aceste vremuri dificile rolul guvernelor locale și a NALAS au devenit mai importante ca oricând.



„Guvernele locale sunt în prima linie de luptă pentru a răspunde acestei crize, dar sunt și primele care răspund nevoilor cotidiene ale cetățenilor, fie ele sociale, economice sau de mediu. Provocările guvernelor locale trebuie înțelese și sprijinite pentru a le depăsi în cel mai eficient și mai eficient mod ", a afirmat președintele CALM.



Totodată, Tatiana Badan a scos în evidență trei priorități-cheie care ar permite depășirea acestor provocări: descentralizarea și democrația locală; rolul autorităților publice locale în stabilizarea proceselor democratice și combaterea crizelor; dar și rolul asociațiilor administrațiilor locale și al NALAS în consolidarea guvernelor locale și exprimarea intereselor lor.



„Răspunsul centralizat la criză este un concept depășit, care, în mare parte, nu se materializează acolo unde este cea mai mare nevoie - în comunități, acolo unde trăiesc oamenii. În loc de centralizare, solicităm consultarea și coordonarea eficientă a politicilor interguvernamentale și accesul direct la fonduri pentru autoritățile locale. Este nevoie de un parteneriat real, eficient și reciproc și respectabil între autoritățile centrale și locale. Prin urmare, descentralizarea reală și democrația locală trebuie recunoscute ca valori esențiale și prioritare, abordări în procesul de aderare la Uniunea Europeană și în programele UE, de către toți actorii-cheie, inclusiv guvernele naționale și instituțiile Uniunii Europene ", a declarat Tatiana Badan.



„Credem că asociațiile naționale ale autorităților locale, dar și NALAS, ar trebui considerate parteneri strategici în procesele de redresare și reformă economică, atât pentru guvernele centrale, cât și pentru Uniunea Europeană", a conchis președintele CALM.



Ion Ceban, primarul municipiului Chișinăului, vicepreședinte CALM, șeful delegației moldovenești la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei a subliniat că fără dezvoltarea locală nu putem vorbi despre dezvoltarea națională.



„Aș dori să evidențiez munca primarilor și a aleșilor locali, pentru sprijinul lor constant unul față de celălalt, pentru principiile și idealurile autoguvernării locale, în această perioadă fără precedent pe care o trăim", a spus Ion Ceban.



În calitate de vicepreședinte al CALM, Ion Ceban a menționat că promovarea democrației locale și a descentralizării este unul dintre cele mai importante obiective ale CALM. „Asociația este un exemplu de unificare și solidaritate a societății, indiferent de viziunile politice, ne concentrăm pe problemele reale ale autorităților publice locale, descentralizare și autonomie locală."



La această Adunare Generală, Emanuil Manolov, președintele NALAS, primarul orașului Pavlikeni, Bulgaria, a menționat că în această perioadă dificilă, conducerea NALAS a fost o mare responsabilitate.



„Dar, așa cum a remarcat doamna Badan, a fost o oportunitate de a consolida organizația reprezentativă a autorităților locale din regiune. Cred că NALAS a reușit să îndeplinească așteptările membrilor săi și, datorită eforturilor fiecăruia dintre noi, ne-am adaptat la schimbări și ne-am transformat modul de lucru, obținând astfel rezultate și mai bune pentru autoguvernarea locală" , a spus Emanuil Manolov.



Discursuri axate pe democrația locală și integrarea europeană a țărilor din Europa de Sud-Est, au fost susținute de:



Leendert Verbeek, președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei;



Majlinda Bregu, secretar general al Consiliului Regional de Cooperare;



Sybille Suter Tejada, Ambasadorul Elveției în Macedonia de Nord;



Maciej Popowski, director general, Direcția Generală Vecinătate și Negocieri pentru Extindere (DG NEAR);



Nikola Dobroslavić, prefectul județului Dubrovnik-Neretva, raportor pentru avizul Comitetului European al Regiunilor (CoR) privind pachetul de extindere din 2020.



În aceste descursuri a fost reiterată necesitatea recuperării post-COVID-19, importanța investițiilor în reforma administrației publice în beneficiul cetățenilor din regiune și rolul crucial al autoguvernărilor locale și al asociațiilor lor naționale și regionale.



„Crizele vor continua să afecteze comunitățile noastre punând în pericol democrația, valorile constituționale și drepturile omului", a spus Leendert Verbeek, președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.



„Pandemia de coronavirus a testat atât politicile implementate în țările noastre, cât și sistemele democratice. Aceasta a agravat așa-numitele probleme recurente în aplicarea Cartei europene a autonomiei locale. Printre acestea menționăm lipsa consultării APL, distribuirea inadecvată a competențelor și a resurselor financiare, dar și controlul excesiv. Deși am remarcat multe bune practici la toate nivelurile de guvernare, am observat și tendința spre recentralizare, care a devenit evidentă, în special, în timpul acestei crize ", a avertizat Leendert Verbeek.



Președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei Leendert Verbeek a subliniat, de asemenea, că printre obiectivele Congresului pentru următorii ani sunt crearea unor societăți rezistente, democratice, coezive, durabile și digitale.



Majlinda Bregu, secretar general al Consiliului Regional de Cooperare (CCR), a vorbit despre importanța reformei administrației publice în întreaga regiune, în beneficiul cetățenilor săi.



„Știm că avem mult de lucru și doar împreună putem obține rezultate. În CCR găsiți un partener de încredere care lucrează cu toată dedicația pentru Balcanii de Vest și invităm guvernele locale să aibă un rol activ în punerea în aplicare a agendei verzi ", a spus dna Bregu.



„Adresez laude tuturor primarilor și personalului guvernului local care au fost în prim-plan în a răspunde crizei COVID-19, asigurându-se că cetățenii lor, în special cei mai vulnerabili, sunt îngrijiți", a spus Sybille Suter Tejada , Ambasador al Elveției în Macedonia de Nord.



Nikola Dobroslavić, prefect al județului Dubrovnik-Neretva și raportor pentru avizul Comitetului European al Regiunilor (CoR) privind pachetul de extindere din 2020, a declarat că avizul subliniază provocările democrației din Balcanii de Vest, în special la nivel local.



Potrivit reprezentantului APL, capcanele-cheie notificate în document sunt capturarea statului, uzurparea guvernării de către partidele aflate la guvernare, restanțe în statul de drept, libertatea mass-media, egalitatea de gen și criminalitatea organizată.



„Colaborarea și parteneriatele sunt importante pentru o dezvoltare economică și socială pozitivă în perioadele normale, dar în timpul crizei la scara actuală devin esențiale. NALAS este pentru mine un simbol pentru colaborare și parteneriat ", a declarat dl Maciej Popowski, director general, Direcția Generală Vecinătate și Negocieri pentru Extindere (DG NEAR).



„O astfel de asociație a multor autorități locale pe care o reprezintă NALAS va contribui la întărirea vocii și va ajuta la găsirea de soluții pozitive pentru recuperarea și ieșirea din această criză. Uniunea Europeană a lansat un plan ambițios economic și de investiții pentru Balcanii de Vest, iar autoritățile locale vor avea un rol-cheie pentru a-l face un succes. Punctul forte al NALAS este că depășește granițele dintre interiorul și exteriorul Uniunii Europene. NALAS reprezintă asociații ale administrației locale atât din UE, cât și din vecini. Acest lucru vă permite să vă sprijiniți reciproc și să faceți schimb de experiență într-un mod unic ", a declarat Maciej Popowski.



În timpul sesiunii statutare, NALAS l-a comemorat pe Mico Micic, primarul orașului Bijeljina, Bosnia și Herțegovina, delegat al Adunării Generale NALAS și fost președinte NALAS. Mico Micic va rămâne în amintirea colegilor săi ca o persoană care a contribuit la dezvoltarea rețelei. În același timp, el ne-a atins inimile cu prietenia, bunătatea, grija sa și aura pozitivă din tot ceea ce a făcut. Ceea ce putem promite este că vom continua cu mândrie misiunea sa de consolidare a administrației locale și îmbunătățirea vieții oamenilor.



Directorul executiv al NALAS Kelmend Zajazi a prezentat rapoartele de activitate pentru anul 2020. „Datorită adaptării foarte rapide a sistemului nostru de cunoștințe la noile circumstanțe am reușit să avem un an foarte reușit ", a spus Kelmend Zajazi.



Elton Stafa, manager de proiect NALAS, a prezentat Observatorul NALAS, un depozit de date cuprinzător cu privire la problemele administrației locale din Sud-Estul Europei, menit să sprijine crearea unor politici mai bune și furnizarea de servicii publice locale mai bune cetățenilor. În baza sistemului de rotație pentru președinția NALAS, Tatiana Badan, primarul de Selemet din Moldova și președintele Congresului Autorităților locale din Moldova a fost numită în calitate de noul președinte al NALAS.



Primul vicepreședinte al NALAS este Antonio Ratkovic, președintele Conferinței permanente a orașelor și municipalităților din Serbia și primar al orașului Sombor, al doilea vicepreședinte este Lokman Cagirci, primarul municipiului Bagcilar din Turcia, în numele municipalităților Marmara Uniunea și al treilea vicepreședinte al NALAS este Dusan Raicevic, primarul Baroului, președintele Uniunii municipiilor din Muntenegru.







„Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru deschidere și angajament pentru a ne sprijini în dezvoltarea în continuare a cooperării regionale între guvernele locale din Europa de Sud-Est. A fost o plăcere să servim pentru cauza noastră comună chiar și în circumstanțe dificile ", a spus Emanuil Manolov. „Avem în față vremuri mai bune și sunt sigur că în viitor vom găsi ocazia să ne întâlnim în Bulgaria".



„Sunt prima femeie președintă a NALAS. Sunt deosebit de mândră de acest lucru și sper că nu vom mai aștepta încă 13 ani pentru a avea încă o femeie președinte. Încrederea în femei de a fi la conducere în politică, afaceri, știință și în alte domenii este foarte importantă pentru progresul societăților și comunităților noastre ", a spus Tatiana Badan în discursul de inaugurare.



„Trebuie să ne unim forțele, atât femeile, cât și bărbații și să folosim toate resursele disponibile pentru a aborda provocările noastre la nivel local. Și ele sunt multe, începând de la cea mai acută - redresarea economică și socială după criza COVID-19. În calitate de președinte NALAS, prioritățile mele se vor concentra pe dezvoltarea economică locală durabilă și favorabilă incluziunii, transformarea digitală, îmbunătățirea serviciilor publice locale și implementarea cu succes a Pactului primarilor privind eficiența energetică și schimbările climatice pentru regiunea noastră ".