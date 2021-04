Vizualizări: 35

Primarul de Palanca Larisa Voloh: „Femeile din mediul rural rămân a fi partea cea mai vulnerabilă a societății”

27 Aprilie 2021 — La cel de-al doilea Forum al femeilor primar din Europa de Sud-Est, organizat cu sprijinul UN Women în cadrul Adunării Generale a NALAS, Larisa Voloh, primarul satului Palanca, Ștefan Vodă, vicepreședinte al CALM, președintele Rețelei Femeilor Primar din cadrul CALM, a vorbit despre provocările cauzate de pandemie și a prezentat Programul de abilitare economică a femeilor, lansat în localitatea sa în 2018.



„Tot mai des în aceste zile abordăm provocările de dezvoltare, resursele financiare care devin din ce în ce mai puține pentru guvernele locale, problemele economice și sociale cu care ne confruntăm și care, cu regret, probabil, sunt doar începutul unei crize profunde. Efectele ei se răsfrâng, în primul rând, asupra sănătății populației, sistemului de sănătate, comportamentelor personale iar ca rezultat trecem printr-un proces de migrație masivă.”



Larisa Voloh a explicat că Palanca, la fel ca și multe alte localități non- metropolitane din această regiune, se confruntă cu mici probleme locale, dar și strategice, în sectoare precum apă și sanitație, gestionarea deșeurilor, centralizarea impozitelor, un nivel scăzut al ocupării forței de muncă, migrație excesivă care la moment reprezintă 30% , cu o rată de migrație a femeilor de 75 %.



„Scopul politicii la nivel local este de a asigura ca toate intervențiile APL să sporească oportunitățile femeilor și bărbaților de a-și exercita drepturile în egală măsură, de a folosi și deține controlul asupra beneficiilor de dezvoltare, de a se bucura în mod egal de bunuri cu valoare socială, de oportunități, resurse și recompense. Strategia de atingere a acestui scop constă în integrarea activităților de abilitare a femeilor, așa încît ele să participe activ în procesul de schimbare, fiind cunoscut faptul că femeile din mediul rural rămân a fi partea cea mai vulnerabilă a societății, fiind afectate de sărăcie, șomaj, lipsite de perspectivele de dezvoltare.”



Potrivit vicepreședintelui CALM, începând cu anul 2018, primăria Palanca a decis să schimbe această situație și a inițiat un program de abilitare și implicare a cetățenilor, în special destinat femeilor. „În primul rând, am mobilizat femeile prin intermediul grupurilor comunitare și le-am întrebat despre nevoile, interesele și domeniile în care doresc să-și îmbunătățească abilitățile, cunoștințele, aptitudinile. Cu această abordare de jos în sus, am proiectat un program de consolidare a capacităților, adaptat pentru femeile din Palanca. Astfel, peste 50 de femei au dobândit abilități, dar și motivație.”



De asemenea, localitatea Palanca (prin intermediul proiectelor atrase) a acordat mici subvenții pentru femei pentru a-și dezvolta propriile IMM-uri.



„Nu prea mult, de la 2000 la 5000 de euro, dar suficient pentru a începe multe povești inspirate de antreprenoriat, care au fost asistate cu consiliere în afaceri și îndrumare de către alte femei de afaceri.



Am avut un mare succes:



Numărul de femei antreprenoare s-a dublat într-o perioadă de 2 ani de implementare a programului (de la 6 în 2018 la 12 în 2020).

Numărul de subvenții, sprijin pentru femei și bugetul alocat nevoilor femeilor a crescut, contribuind, de asemenea, la o distribuție mai echilibrată a finanțelor publice pentru nevoile femeilor și bărbaților.

Numărul femeilor implicate în activitățile comunitare a crescut, de asemenea, ceea ce a contribuit la dezvoltarea democrației în localitate, precum și la sporirea sentimentului de apartenență.

Acum ne regândim programul pentru a sprijini afacerile online, pentru a le digitaliza marketingul și vânzarea, deoarece circumstanțele Covid-19 necesită o astfel de adaptare.”



Obiectivul APL din Palanca este să nu permită ca investițiile în abilitarea economică a femeilor să eșueze din cauza pandemiei, iar măsurile de recuperare post-COVID-19 vor fi, de asemenea, direcționate către femeile de afaceri, deoarece acestea sunt cele mai vulnerabile, au mai puține economii și mai puține șanse să supraviețuiască singure.



În calitate de președinte al Rețelei Femeilor Primar CALM, Larisa Voloh a mulțumit partenerilor de dezvoltare UN Women , UNDP , Consiliului Europei, Uniunii Europene, colegilor din România pentru suportul în realizarea programelor de mentorat, formare și abilitarea a femeilor alese locale. „Îndemn femeile din APL să aibă curajul să iasă în față, să nu renunțe atunci când întâmpină dificultăți în exercitarea atribuțiilor și să fie cooperante. Cu siguranță, împreună vom reuși”, a menționat femeia primar.



Serviciul de Comunicare al CALM