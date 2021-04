Vizualizări: 168

Primarul municipiului Cahul Nicolae Dandiș: „Motoare ale dezvoltării economice sunt guvernele locale”

28 Aprilie 2021 — Vorbind despre dezvoltarea economică locală durabilă și despre relația dintre administrația locală și sectorul privat, primarul municipiului Cahul, vicepreședinte al CALM Nicolae Dandiș a afirmat în cadrul Adunării Generale a NALAS că este binevenit ajutorul din partea autorităților centrale, dar și mai important este ca acestea să nu pună piedici autorităților locale.



„Exact acest principiu este valabil și în relația cu sectorul privat. În marea majoritatea a cazurilor, administrația locală este responsabilă de toate aspectele ce vizează businessul existent, de atragerea investițiilor și de crearea impresiilor unui potențial investitor despre comunitatea respectivă.”



Potrivit primarului municipiului Cahul, cheia succesului pentru a atrage cât mai mulți investitori într-o localitate sunt referințele din partea altor agenți economici în ceea ce privește interacțiunea, calitatea, integritatea, operativitatea administrației locale.



„O trăsătură ce reprezintă administrația locală din municipiul Cahul este anume această operativitate. Cred că pentru toți primarii și aleșii locali este important să înțeleagă cum percepe un potențial investitor operativitatea, din momentul în care cineva își manifestă intenția și până la implementarea ideii. Aici vorbim despre ghișeul unic, modalitățile de plată pentru anumite servicii, inclusiv pentru furnizarea acestor documente etc.”



De asemenea, Nicolae Dandiș a vorbit și despre rolul diasporei și a remitențelor în procesul de dezvoltare a comunităților. „Confrom unor studii, rolul remitențelor în țările NALAS este între 10% și 16% din PIB. Noi, autoritățile locale din Cahul, acordăm o atenție deosebită celor care sunt peste hotare și fac transferuri în localitatea noastră în încercarea de a găsi potențiale domenii de investiții. Le oferim informațiile de care au nevoie, le spunem despre domeniile de perspectivă pentru potențialele investiții etc.”



Un alt domenii- cheie menționat de vicepreședintele CALM vizează existența unor legi ce necesită a fi îmbunătățite. „Mă refer la Legea cu privire la parcurile industriale, Legea cu privire la zonele economice libere, dar și la faptul că nu există o coerență între principalele documente naționale, regionale și locale reieșind din avantajele competitive ale poziționării geografice și a argumentelor ce avantajează fiecare regiune sau localitate. Municipiul Cahul este singurul care, prin lege, are statut de localitate balneară, dar nu se precizează nimic despre beneficiile oferite de stat pentru a investi în infrastructura acestei localități pentru a valorifica potențialul turistic etc.”



Pentru a combate corupția, dar și a asigura transparența, în contextul în care în țările NALAS există această problemă, Nicolae Dandiș crede că este necesar de a asigura o comunicare eficientă cu reprezentanții sectorului privat. „Avem o bază de date cu toate emailurile, datele de contact ale agenților economici, astfel încât să avem un feedback, să aflăm care sunt propunerile sau constatările agenților economici, care sunt factoriii de risc sesizați de ei și să fim receptivi la doleanțele lor.”



Vorbind despre proiectele strategice, alesul local a menționat că municipiul Cahul este poziționat la frontiera Republicii Moldova, există zonă de port în preajma localității Giurgiulești, cale ferată, aeroport, sunt resurse subterane naturale dar, din păcate, nu există și suficient suport sau atenție din partea statului, mai ales că aceste proiecte dau plus valoare nu numai municipiului Cahul, dar și statului.



„Comerțul internațional este un alt subiect important căruia îi acordăm atenție. Mă refer la cum se aplică prevederile Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, prevederile Convenției Europene din 1980 cu privire la cadrul de cooperare transfrontalieră a autorităților locale și protocoalele ulterioare. Ar trebui de atras o mai mare atenție prevederilor legale, dar și a celor stabilite de UE ce vizează grupările europene de cooperare teritorială. Nu doar statele membre ale UE, dar și statele vecine sau asociate trebuie să poată face parte din asemenea proiecte pentru a valorifica acești bani.”



În municipiul Cahul se implementează mai multe proiecte de asistență a sectorului privat și, în acest context, Nicolae Dandiș a mulțumit Uniunii Europene, partenerilor PNUD și UNICEF pentru că acordă granturi pentru tinerii care deschid noi afaceri, iar acestea au un impuls economic imens pentru Cahul și regiune.

„De asemenea, datorită proiectelor de infrastructură din partea Germaniei și a UE, beneficiem de suport pentru infrastructura fizică și rutieră, iluminatul public etc. Toate aceste aspecte trebuie să constituie un criteriu pentru a face o carte de vizită a potențialilor investitori, să valorificăm aceste avantaje geografice pentru a face niște branduri a produselor sau a regiunilor capabile să atragă investitorii.”



În această perioadă de pandemie, autoritățile locale din Cahul au oferit suport agenților economici și au aprobat un regulament de scutire de taxe, în primii trei ani, a tinerilor antreprenori care își deschid afaceri. „Vrem să încurajăm tinerii să-și lanseze afacerile, mai ales că orașul nostru este unul universitar, iar cei care finalizează facultatea trebuie să poată avea condiții de a-și implementa ideile aici, la Cahul.”



Serviciul de Comunicare al CALM