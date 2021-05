Vizualizări: 190

Primarul de Cruzești Violeta Crudu: „Proiectele UE schimbă aspectul localităților noastre”

6 Mai 2021 — Primarul de Cruzești, municipiul Chișinău Violeta Crudu a fost membru al Delegației Republicii Moldova la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei în perioada 2015-2019. A reprezentat Consiliul Europei în cadrul nenumăratelor monitorizări ale alegerilor locale din țările-membre ale CoE. În contextul Zilei Europei am încercat să aflăm de la Violeta Crudu ce am avea de învățat din practica altor state europene pentru a avansa pe calea integrării europene a Republicii Moldova.



Aleșii locali învață de la colegii lor din UE…



Violeta Crudu: Cred că bunele practici pe care le-am văzut în Uniunea Europeană sunt foarte importante pentru noi. Nivelul de dezvoltare al localităților din UE a devenit posibil datorită implementării unor modele spre care tindem și noi, primarii din Republica Moldova și ne-am dori ca localitățile noastre să arate ca cele din Uniunea Europeană.



Ce modele v-au impresionat vizitând alte state europene?



Violeta Crudu: Îmi amintesc că am fost în Finlanda pentru a monitoriza unele alegeri locale. Un finlandez a rămas surprins de scopul vizitei noastre și ne-a spus că sistemul din țara lor este perfect. Cred că vom trăi cu adevărat bine atunci când oamenii simpli vor crede în statul Republica Moldova și vor fi mândri că sunt fii acestui neam. Am fost în foarte multe localități din UE și cred că mai avem foarte mult de lucru pentru a ajunge la nivelul satelor, orașelor din Olanda, Germania etc. Cred că pentru a atinge aceste rezultate este nevoie de conștientizarea responsabilității fiecăruia și implicarea tuturor. Ai noștri când pleacă peste hotare se adaptează foarte ușor regulilor de acolo. Din păcate, aceleași reguli nu se respectă și acasă.



Totuși, vrem să credem că încet-încet lucrurile se schimbă și aici…



Violeta Crudu: Este adevărat. Locuind în țările UE, oamenii își schimbă modul de percepție a lucrurilor și venind acasă încearcă să facă ceea ce au văzut acolo, să se implice mai mult. Sunt lăudabile proiectele cu implicarea băștinașilor stabiliți cu traiul peste hotare și care doresc ca satele în care au crescut ei să arate la fel de bine ca cele pe care le văd în străinătate. Oricum, încet-încet mentalitatea se schimbă.



Reușesc proiectele UE să schimbe aspectul satelor și orașelor noastre?



Violeta Crudu: Aceste proiecte schimbă aspectul localităților noastre, doar că ele sunt foarte greu de accesat de către noi, aleșii locali din R. Moldova. Comparativ cu posibilitățile noastre care sunt foarte mici, colegii din România dezvoltă localitățile lor, în mare parte, datorită fondurilor UE. Din lipsa personalului bine pregătit în primării, care nu cunoaște engleza sau cum să scrie un proiect, devine foarte dificil să aplicăm și să câștigăm aceste granturi. Un alt impediment e contribuția care se cere, în condițiile în care bugetele localităților noastre sunt infime și astfel accesul nostru la aceste resurse devine tot mai greu. Toate ambasadele acreditate în Republica Moldova au angajați și cetățeni de-ai noștri. De ce este neapărat nevoie să completăm formularele de participare în limba engleză? Acesta este primul impediment care îi descurajează pe mulți să aplice și mi-aș dori ca ambasadorii să cunoască despre această problemă. Chiar și așa, autoritățile noastre locale fac eforturi considerabile pentru a aduce investiții, iar asistența UE schimbă la față multe localități din RM. Sper foarte mult că satele noastre vor arată la fel ca localitățile frumoase din Europa și că oamenii noștri încet-încet vor conștientiza cât de important este să se implice, că anume ei sunt promotori tuturor schimbărilor pe care ni le dorim. La mulți ani, Europa! Mulțumim pentru tot!



Vă mulțumim!



Serviciul de comunicare al CALM