Primarul orașului Ștefan Vodă Vladislav Cociu: „Grație proiectelor implementate cu asistența UE nu mai avem instituții în care să plouă”

10 Mai 2021 — Primarul orașului Ștefan Vodă Vladislav Cociu a menționat pentru calm.md că problemele ce au determinat popoarele să se unească în cadrul Uniunii Europene au fost cele de ordin economic, dar și necesitatea revitalizării după cel de-al doilea Război Mondial. „La baza creării Uniunii Europene au fost Franța, Germania și Belgia, țări care au semnat tratatele cărbunelui și oțelului (1951), apoi cel al energiei atomice Euratom (1957). Aceste inițiative au avut drept scop asigurarea cu resursele necesare în vederea dezvoltării, dar și pentru a putea ține piept unui eventual război. Ultimele țări care au aderat la Uniunea Europeană în 2007 sunt România și Bulgaria. Cu trei ani mai devreme, în 2004, membre ale UE au devenit țările Vișegrad (Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria)”, a declarat Vladislav Cociu în contextul marcării la 9 mai a Zilei Europei.



Activând în calitate de primar din 2003, Vladislav Cociu își amintește în ce stare erau instituțiile preșcolare sau școlile din Republica Moldova în acea perioadă. „Curgeau acoperișurile, nu existau blocuri sanitare, sisteme de încălzire etc. Grație proiectelor implementate cu asistența UE nu mai avem instituții în care să plouă. Totodată, au fost implementate multe proiecte economice, sociale, culturale etc. În 2003 am făcut primele încercări de a ne înfrăți cu unele localități de peste Prut, când România încă nu era membră a UE și am văzut o diferență foarte mare, în avantajul primăriilor din Republica Moldova. Astăzi putem observa cu ochiul liber cât de mult s-au dezvoltat localitățile de peste Prut, cu drumuri, infrastructură, centre comunitare, instituții de învățământ foarte bine dotate, depășindu-ne cu circa 30 de ani, inclusiv la capitolul respectare a legislației, dar și a tuturor normelor europene. În România s-au implementat foarte multe proiecte, iar toate aceste transformări s-au întâmplat după aderarea din 2007.”



Primarul orașului Ștefan Vodă a subliniat că și în cazul țărilor Vișegrad constatăm un progres extraordinar. „Fiind primar am avut posibilitatea să merg în mai multe țări ale UE. Un exemplu elocvent în acest sens este Polonia pe care am vizitat-o în 2013 și care a fost printre primele la asimilarea fondurilor europene. Am văzut un întreg șantier în acea țară, iar beneficiarii direcți au fost cetățenii polonezi. Țările Baltice, Cehia, de asemenea s-au dezvoltat foarte dinamic, toate popoarele au avut doar beneficii de pe urma aderării la UE.”



Vladislav Cociu crede că același lucru trebuia să se întâmple și la noi, doar că avem mai mulți oameni sceptici, care nu pot înțelege ce reprezintă această integrare europeană. „Noi suntem geografic în Europa, dar încă gândim sovietic. Sper că lucrurile vor evolua în următorii ani, dar deocamdată batem pasul pe loc. Totuși, noi, autoritățile publice locale, nu ne oprim din acest proces de preluare a bunelor practici în domeniul culturii, turismului, economic, avem ca obiectiv să le implementăm aici, acasă.”



Potrivit alesului local, Acordul de Asociere semnat de Republica Moldova în 2014 ne-a oferit posibilitatea să circulăm liber și astfel a apărut oportunitatea pentru cetățenii noștri să muncească în UE, să sporească bugetele familiilor lor, să vadă cum trăiesc oamenii în UE, să preia ceea ce e frumos și util pentru statul nostru.



„Cu regret, mai există foarte multe rezerve la toate capitolele care sunt reflectate în acest Acord, inclusiv cele care vizează administrația publică locală. Nu suntem în lista țărilor de preaderare, deși acolo sunt prevăzute foarte multe proiecte comune.”



Vladislav Cociu a subliniat că oportunitățile pe care le au cetățenii noștri, dar și autoritățile publice locale, comparativ cu cele pe care le au statele UE, sunt foarte limitate. „Deocamdată, oficialii UE nici nu au pus în discuție următoarea etapă de aderare la UE a țărilor care au acest deziderat. Bănuiesc că în următorii 20-30 de ani nici nu va fi posibil să devenim membri ai UE. Cu toate acestea, avem foarte mult de lucru, mai ales că am stagnat foarte mult la capitolul reforme în justiție, agricultură, administrație publică locală. Avem de făcut foarte multe schimbări. Sper că vom avea cândva și o clasă politică care să fie orientată foarte clar spre realizarea acestui deziderat de aderare la UE”



Serviciul de Comunicare al CALM