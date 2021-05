Vizualizări: 380

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui: „Primarii reprezintă valoarea, elita adevărată și speranța acestui stat!”

13 Mai 2021 — Vorbind despre efectele crizei politice asupra autonomiei locale, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Furdui a scos în evidență faptul că toate guvernele din RM, cu mici excepții, așa și nu au înțeles în profunzime cât de important este rolul autorităților locale și regionale în dezvoltarea statului. „Din păcate, aceasta este o problemă veche, care așa și nu a fost conștientizată de clasa politică și guvernamentală din Republica Moldova.”



Viorel Furdui a declarat în cadrul emisiunii „Regionalii” de la TV 8 că ceea ce se întâmplă astăzi în politica din RM reprezintă un apogeu al involuției sau degradării tuturor instituțiilor statului.



„În ultimii 5-6 ani am observat o politizare excesivă a administrației publice. Modul în care au acționat practic toate instituțiile statului în cazul furtului miliardului ne-a demonstrat, o dată în plus, că acestea sunt în subordinea unor interese înguste, de grup și nu activează în interesul cetățenilor. Astăzi avem un sistem administrativ total nefuncțional, iar toate deciziile principiale care se încearcă a fi adoptate depind de Curtea Constituțională. Cei care ar trebui să devină o elită în realitate sunt un antiexemplu pentru întreaga societate. Cred că acum Republica Moldova este la o răspântie, iar noi avem nevoie de regândirea modului în care să funcționeze instituțiile statului, inclusiv a locului și rolului APL și APC.”



Directorul executiv al CALM crede că am ajuns în acest impas deoarece cândva s-a produs o eroare în procesul de construcție a statului, dar este și o consecință a neglijării domeniului autonomiei locale și descentralizării. „La ora actuală APL, în calitate de actori importanți în dezvoltarea statului, au instrumente și pârghii foarte limitate de a-și pune în valoare mandatul și competențele, de a dezvolta comunitățile, de a presta servicii calitative necesare.”



Viorel Furdui a atras atenția că Republica Moldova rămâne destul de imprevizibilă și pentru partenerii de dezvoltare, iar ca și consecință atragerea de fonduri este un proces tot mai anevoios. „Chiar dacă datorită relațiilor cu UE, SUA etc, există anumite fonduri, volumul de investiții la care au acces APL este extrem de mic în raport cu necesitățile de dezvoltare a localităților noastre. Comparând situația de la noi cu cea din România, Slovacia, Polonia – țări care au acces la fonduri importante europene, constatăm că autoritățile noastre locale fac minuni cu fonduri mici în încercarea de a soluționa problemele vitale ale localităților.”



Directorul executiv al CALM a salutat decizia partenerilor de dezvoltare ai RM de a lucra direct cu APL-urile noastre. „Cred că și partenerii noștri de dezvoltare s-au convins că anume la nivel local există stabilitatea necesară, dar și mai multă încredere au cetățenii în APL.”



Directorul executiv al CALM a atras atenția că cei în care populația are cea mai mică încredere gestionează mai toate resursele statului, iar APL, deși sunt în topul încrederii cetățenilor, trebuie să stea cu mâna întinsă pentru a repara un drum sau un apeduct. „Dacă nu vom asigura implementarea unui proces de reforme, Republica Moldova nu are cum avansa în parcursul său de democratizare și dezvoltare”, a conchis Viorel Furdui.