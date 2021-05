Vizualizări: 70

Noul ambasador al Cehiei în Republica Moldova a vizitat ADR Nord

— Noul ambasador al Cehiei, Excelența Sa Stanislav Kázecký, însoțit de reprezentanți ai Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău, a vizitat miercuri, 19 mai 2021, Regiunea de Dezvoltare Nord. În vizita sa de curtoazie la Bălți, diplomatul ceh a efectuat o vizită și la sediul ADR Nord, unde s-a informat despre proiectele de dezvoltare implementate în nordul țării și despre climatul investițional local.În incinta ADR Nord, E.S. Stanislav Kázecký și directorul Maria Prisacari au discutat despre colaborarea fructuoasă de zece ani dintre ADR Nord și Ambasada Republicii Cehe în Chișinău, precum și despre noile perspective de colaborare.„Putem oferi doar exemple pozitive atunci când vine vorba de colaborarea noastră cu Cehia. Am început să colaborăm în anul 2011, atunci când politica de dezvoltare regională în Republica Moldova se afla la început de cale. Mai mulți ani la rând am fost beneficiari de granturi mici din partea Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova. Este vorba de proiecte esențiale pentru dezvoltarea regională, prin intermediul cărora am elaborat broșuri despre esența studiului de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, precum și un program modern de planificare geospațială și studiul de prefezabilitate privind accesibilitatea Peșterii «Emil Racoviță» din Criva. Unele proiecte-pilot pe care le-am implementat în regiunea noastră au fost preluate și implementate și în alte regiuni de dezvoltare ale țării”, a menționat directorul ADR Nord, care a mulțumit Ambasadei Republicii Cehe pentru buna colaborare.În mod special, șefa ADR Nord l-a informat pe diplomatul ceh despre cele mai importante rezultate obținute în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de ADR Nord în parteneriat cu People in Need Moldova și AO „Pro Cooperare Regională” în perioada 2017-2019. Grație acestui proiect, 54 de antreprenori mici și mijlocii din Regiunea de Dezvoltare Nord au beneficiat de granturi în valoare totală de 210.300 de euro pentru dezvoltarea afacerilor, promovarea serviciilor și produselor sau achiziționarea echipamentelor, în funcție de necesitățile individuale. De asemenea, printre rezultatele acestui proiect se numără și înființarea Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord și oferirea suportului pentru crearea asociațiilor de business și start-up-urilor. Totodată, au fost organizate peste 150 de instruiri pentru reprezentanții micului business și ai autorităților publice locale, precum și programe de mentorat și vizite de studiu în Republica Cehă, România și Polonia.La rândul său, E.S. Stanislav Kázecký și-a exprimat interesul față de continuarea colaborării cu ADR Nord, exprimându-și încrederea că astfel pot fi obține mai multe rezultate frumoase în domeniul dezvoltării regionale.În cadrul întrevederii, șefa ADR Nord l-a mai informat pe ambasadorul Republicii Cehe despre specificul activității Agenției, proiectele de dezvoltare regională implementate în nordul Moldovei și sursele de finanțare a acestora etc.