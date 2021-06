Vizualizări: 108

Primarul de Abaclia Victor Niculiță: „Nu este exclus ca mâine să-mi iau valiza și să plec"

1 Iunie 2021 — 5250 de oameni are în acte satul Abaclia, raionul Basarabeasca. Primarul Victor Niculiță spune că în realitate în localitate au rămas cel mult 2500 de cetățeni. „Numai în Brescia, Italia sunt stabiliți 640 de abaclieni. Nu mai vorbim de Milano, Roma, Canada, SUA, Japonia, Rusia etc", constată alesul local.

Și Victor Niculiță a muncit în Italia timp de 11 ani. Acum 10 ani a decis să se întoarcă și să construiască Europa în localitatea lui. „ Când am revenit acasă eram plin de optimism, credeam că vom crea locuri de muncă, condiții de trai decente pentru oamenii noștri. Am inițiat implementarea unor proiecte mari, doar că din cauza furtului miliardului și a instabilității politice acestea așa și nu au mai fost finalizate, am rămas cu milioane de lei îngropate în pământ. Cei mai buni profesori, medici, educatori pleacă, nu avem personal în APL, nici investiții. Să duc acest jug devine din ce în ce mai greu. Cu cine să lucrăm în sate? Este o degradare totală, pleacă și femeile, dar cine va da naștere viitorului acestei țări", se întreabă alesul local.

Victor Niculiță a candidat pentru cel de-al treilea mandat încă mai sperând că lucrurile se vor schimba. „Totuși, nu este exclus că mâine îmi voi face bagajul și voi pleca. Mai rabd vreo două luni să văd dacă se schimbă ceva sau nu."

Pentru ca primarii să poată dezvolta localitățile, Victor Niculiță crede că Uniunea Europeană ar trebui să investească direct în comunitățile locale. „A fost o greșeală ca Uniunea Europeană să transfere Guvernului banii destinați cetățenilor. Vă dați seama câte lucruri se puteau face cu 13 miliarde de lei? Republica Moldova trebuia să înflorească, realitatea însă este cu totul alta."

Potrivit primarului, unica decizie adoptată corect la nivel de stat a fost descentralizarea Fondului Rutier, o inițiativă a CALM. „Acum solicităm lichidarea Consiliilor raionale. Mă întreb cui trebuie aceste Consilii raionale? Timp de patru ani nu am pășit pragul acestei instituții, nu l-a văzut pe președintele Consiliului. Nu au nicio activitate, doar mănâncă bugetul statului. Vă dați seama câte lucruri am putea realiza dacă toți acești bani (pentru salarii, premii, funcții, transport, benzină, rechizite) ar ajunge în bugetele administrației publice locale de nivelul I? Noi cu un milion de lei am repara circa 15 km de drum în variantă albă, adică am scoate din glod jumătate de sat. Acum, cu banii din bugetul local, reușim să reparăm doar 2 km de drum."

Victor Niculiță este convins de faptul că localitățile vor avea doar de câștigat dacă vor fi lichidate Consiliile raionale. „Noi suntem autoritate de nivelul I, iar de patru ani am ales să descentralizăm administrația și de atunci nu depindem de Consiliul raional. Nu înțeleg care este logica de a menține aceste structuri. CALM-ul trebuie să militeze pentru descentralizare totală. Toți ar trebui să înțeleagă că resursele nu vin pentru primar sau pentru angajații APL, ele se duc pentru instituțiile de învățământ, cultură, sănătate, sport, dezvoltare. Altfel vom târî opincile de la un an la altul."

Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM