Expertul CALM Irina Luncașu: „Implementarea proiectelor în localitățile noastre cu implicarea diasporei este un exemplu pentru alte țări”

24 Iunie 2021 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) susține autoritățile publice locale care își doresc să creeze asociații de băștinași, să consolideze relația cu băștinașii care reprezintă diaspora, dar și să dezvolte proiecte în parteneriat cu aceștia. În acest sens, cu suportul Proiectului Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL), realizat cu suportul Guvernului Elveției, în cadrul CALM a fost creat Serviciul Migrație și Dezvoltare Locală. Despre obiectivele CALM în cadrul acestui Serviciu, dar și despre unele rezultate ale cooperării cu MiDL aflăm de la coordonatorul serviciului CALM Irina Luncașu.



Care sunt obiectivele Serviciului Migrație și Dezvoltare Locală al CALM?



Irina Luncașu: Serviciul Migrație și Dezvoltare Locală din cadrul CALM are ca obiectiv general susținerea și consolidarea capacităților APL pentru îmbunătățirea serviciilor locale de bază, în baza unor parteneriate între autoritățile locale și băștinașii plecați peste hotare. Pe termen lung, scopul nostru este de a crea un parteneriat durabil între autoritățile publice locale și diasporă, pentru implicarea continuă și participarea băștinașilor plecați în dezvoltarea localităților lor natale. Domeniile de prestare a serviciilor oferite de CALM atât pentru reprezentanții APL, cât și pentru reprezentanții asociațiilor de băștinași sunt: asistența în integrarea migrației în planurile de dezvoltare locală; asistența în desemnarea persoanei responsabile la nivel local în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării; prestarea de servicii de asistență în crearea bazelor de date locale privind băștinașii plecați peste hotare; oferim suport în crearea și administrarea asociațiilor de băștinași în calitate de ONG-uri ce susțin activitatea APL; consultăm proiectele ce urmează a fi plasate pe platformele naționale sau internaționale de crowdfounding; acordăm asistență privind cadrul legal și alte aspecte juridice în domeniul migrației și dezvoltării; asistență în finanțarea, atragerea de investiții și fundamentarea economică a proiectelor comune de implicare a migranților; instruim și consultăm APL în domeniul migrației, dezvoltării și diasporei; reprezentăm APL la nivel local și internațional în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării locale.



Acestea sunt principalele domenii, dar avem și alte activități, inclusiv școala asociațiilor de băștinași care se desfășoară al doilea an consecutiv. Este vorba despre programul Incubator al proiectului PNUD „Migrație și Dezvoltare Locală II”, realizat cu susținerea Guvernului Elveției. În acest caz, asociațiile de băștinași care sunt la început de cale și primesc sub formă de grant un suport mic pînă la 1000 de dolari SUA din partea proiectului PNUD, sunt susținute de către CALM în implementarea acestor inițiative, dar și în crearea și administrarea asociației de băștinași, activitățile acestora, planurile de acțiuni, bazele de date, organizarea zilelor diasporei, colaborarea cu APL, prioritizarea în comun cu APL a inițiativelor locale și implementarea acestora. Cu cât mai mult acordăm suport APL, dar și reprezentanților asociațiilor de băștinași, cu atât acest parteneriat este mai durabil, în beneficiul dezvoltării comunităților de baștină.



Câte localități sunt beneficiare ale acestui program?



Irina Luncașu: Anul trecut am avut 21 de localități, anul acesta sunt 15 localități beneficiare ale Programului Incubator. Din 2019 și până în 2022, proiectul Migrație și Dezvoltare Locală acordă suport pentru 35 de localități partenere. Totodată, în cadrul programului „Incubator”, asociațiile de băștinași care sunt la început de cale primesc suport. În cadrul programului „Accelerator 1+1″, asociațiile de băștinași care au obținut o anumită experiență primesc suport de la PNUD până la 10 000 de dolari, în cazul în care asociația reușește să colecteze alte 10 000 de dolari și astfel, cu efort comun se reușește realizarea unui sau altui proiect pentru dezvoltarea localităților. În geneneral, în Republica Moldova în peste 200 de localități în dezvoltarea locală sunt implicați cu succes băștinașii plecați peste hotare.



Care ar fi proiectele implementate până acum ce v-au impresionat?



Irina Luncașu: Sunt multe asemenea exemple pentru că toți au pus suflet pentru a obține rezultatul scontat. Atât anul trecut, cât și în acest an, asociațiile de băștinași vin în sprijinul APL cu proiecte sociale, economice, dar și de creare a infrastructurii, de recreere, de sport, altă infrastructură locală: drumuri, iluminat stradal, apă etc. Toate aceste proiecte contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din localitățile de baștină. Fiecare proiect este inedit. La centru, sud sau nord, în localități mici sau mari vom vedea rezultatele acestui proiect cu implicarea diasporei. Este un fenomen de succes, iar Republica Moldova poate servi un exemplu în acest sens pe arena internațională.



Vă mulțumim!