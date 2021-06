Vizualizări: 103

Comunicarea eficientă creează comunități puternice

29 Iunie 2021 — Circa 130 de reprezentanți ai autorităților publice locale s-au reunit în cadrul unui atelier de lucru cu genericul „Comunicarea eficientă în comunitate – cetățenii informați consolidează comunitatea”. Evenimentul a fost organizat de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) în colaborare cu Rețeaua Proiectelor Structurale „We Help” din Austria.



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a vorbit despre cooperarea CALM cu „We Help și reprezentantul acestei rețele Hans Kohler. „Fostul primar și deputat în Austria Hans Kohler a ajutat primăriile din Republica Moldova să dezvolte servicii de pompieri voluntari. Cu susținerea acestor prieteni, peste 40 de autospeciale au fost aduse în țara noastră, iar în mai multe localități au fost construite posturi de pompieri voluntari.” Revenind la tema atelierului de lucru, directorul executiv al CALM a fost de părere că cele mai multe rezultate le-au înregistrat aleșii locali care au înțeles cât de important este acest instrument al comunicării.



Hans Kohler a explicat că nu întâmplător a fost aleasă tema acestui atelier de lucru. „Comunicarea corectă creează cetățeni responsabili și comunități puternice. Prin comunicare orice problemă poate fi înțeleasă și soluționată. Lipsa acesteia sau o comunicare proastă poate genera neîncredere, alte situații neplăcute, zvonuri sau chiar proteste etc.



Expertul în comunicare Krimhild Buchel-Kapeller le-a vorbit celor prezenți despre mai multe tipuri de comunicare prezente într-o comunitate: comunicarea scrisă; comunicarea digitală; întrunirile cu cetățenii sau evenimentele festive din localitate. De asemenea, expertul a prezentat un model de ziar dintr-o localitate a Austriei în care se regăsesc adresări ale primarului, subiecte actuale pentru comunitate și a pus accent asupra importanței mesajului imaginilor din ziar, regularității tipăririi ziarului (3-4 ori pe an), dar și posibilităților de reducere a costurilor pentru editarea acestuia.



Un alt subiect abordat în cadrul atelierului de lucru a vizat comunicarea pe timp de criză (pandemie, inundații, incendii, pană de curent). „Oamenii informați vor putea acționa rapid și eficient dacă aceștia vor fi pregătiți din timp pentru asemenea situații de criză.”



Totodată, Krimhild Buchel-Kapeller a adus exemple de pagini web și de Facebook bine structurate ale primăriilor Capaclia, Sărata Galbenă, Colibași sau Copceac. „Paginile web trebuie să fie bine structurate, astfel încât cetățeanul să poată găsi informația necesară și să nu fie nevoit să meargă neapărat la primărie. Nu toți cetățenii însă se informează din social media, iată de ce mai multe primării din Austria aleg să trimită mesaje anumitor categorii de locuitori, dar și aibă un panou informativ în imediata apropiere a sediului primăriei.”



Implicarea copiilor și tinerilor în activități ale comunității a fost un alt exemplu prezentat de expertul austriac. „Tinerii de astăzi sunt maturii de mâine, anume astfel putem educa cetățeni activi și responsabili. În afară de aceasta, copiii și tinerii influențează anumite decizii ale părinților lor.”



Reprezentanții APL din Republica Moldova au mulțumit experților din Austria pentru lecțiile însușite în cadrul atelierului de lucru desfășurat în format on-line.